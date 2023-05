Guide d’achat des colonnes architecturales

Certaines colonnes architecturales sont structurelles tandis que d’autres sont simplement décoratives.

Colonnes porteuses sont faits de matériaux pouvant supporter un poids important : bois, aluminium ou composites de fibre de verre.

Colonnes non structurelles sont en polymères. Certains sont creux et peuvent recevoir des poteaux porteurs en bois ou en métal. Ils viennent dans de nombreuses formes classiques et sont généralement vendus par incréments de 4 pieds. Ils peuvent être associés à n’importe quelle variété de capuchons et de bases décoratifs.

Colonnes en polymère

Dans le monde des polymères, Fypon fabrique une gamme de colonnes à la fois belles et structurelles. Ces colonnes, qui comprennent des styles classiques ainsi que des poteaux de porche et des lampadaires, sont fabriquées à partir d’un tuyau d’acier enveloppé de polymère. Un capuchon spécial qui empêche le soulèvement dans les zones de grands vents ou sismiques est également proposé.

Les colonnes en polymère sont fabriquées en longueurs de 10 et 12 pieds. Une colonne typique de 10 pouces de diamètre par 8 pieds de long coûte environ 225 $ dans les styles simples ou cannelés. Les chapiteaux et les bases, vendus séparément, coûtent environ 20 $ chacun.

Colonnes en bois

Les colonnes en bois véritable sont disponibles en profils cylindriques, coniques et carrés. Les surfaces de certaines sont décoratives (cannelées par exemple). En règle générale, les colonnes en bois sont vendues en kit complet, avec un chapeau et une base en bois décoratifs inclus. Bien que le bois ait été traité avec un produit de préservation, il doit encore être peint. Les tailles varient de 6 pouces de diamètre sur 8 pieds de long à 20 pouces de diamètre sur 20 pieds de long.

Colonnes en aluminium

Certaines colonnes en aluminium sont structurelles ; d’autres ne le sont pas. Bien que la plupart soient apprêtés avec un apprêt de liaison spécial qui peut être peint, certains ont des finitions appliquées en usine.

Ces colonnes extrudées sont creuses, généralement construites à partir de sections ou de douves emboîtables. Par exemple, les colonnes en aluminium de Moultrie Manufacturing sont livrées en douves à encliquetage. Bien qu’il s’agisse de colonnes porteuses, elles peuvent être enroulées autour d’une colonne ou d’un poteau existant. Les longueurs vont jusqu’à 30 pieds de long. Les diamètres sont de 5 à 36 pouces.

Colonnes composites

Les colonnes composites – fabriquées à partir d’un mélange de marbre broyé, de fibre de verre et de résine polymère – sont également porteuses. Ces colonnes creuses offrent l’apparence de la pierre, mais elles sont légères, résistantes et très durables. Pour une colonne cannelée de 10 pouces de diamètre sur 10 pieds de long de NMC Focal Point, vous paierez environ 250 $. Les chapiteaux et les bases sont vendus séparément.

Matériaux combinés

Certaines colonnes sont fabriquées à partir d’une combinaison de matériaux. La société AF Schwerd, par exemple, fabrique des colonnes personnalisées à partir de douves en bois à rainure et languette avec des bases en aluminium. Une colonne moyenne de 10 pouces de diamètre sur 8 pieds de long se vend environ 577 $ plus les frais d’expédition; une colonne cannelée coûte environ 25 % de plus. Dixie-Pacific propose des colonnes en bois avec des chapiteaux en bois ou en plâtre composite et des moulures de base en bois ou en marbre coulé.