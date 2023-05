Guide d’achat des barbecues

Comment acheter le meilleur barbecue, y compris le choix entre le gaz, le propane ou le charbon de bois, avec les matériaux de barbecue, les options de taille et les accessoires disponibles.

Êtes-vous à la recherche d’un tout nouveau barbecue à gaz ? Si c’est le cas, préparez-vous au choc des autocollants. Bien que le prix d’un nouveau barbecue à gaz commence à environ 150 $, vous pouvez dépenser 6 000 $ ou plus pour un modèle peaufiné avec tous les accessoires sous le soleil. La question est donc la suivante : comment éviter d’hypothéquer votre maison pour acheter votre nouveau barbecue ?

Bien entendu, la réponse dépend de divers facteurs, certains émotionnels, d’autres pratiques. Si vous voulez suivre les Jones qui ont le Hummer brillant des barbecues garés sur leur terrasse, préparez-vous à creuser profondément.

En revanche, si vous recherchez un barbecue qui possède suffisamment de fonctionnalités pour répondre à vos besoins de cuisine en plein air, vous pouvez vous lancer dans le jeu en dépensant 300 à 500 € pour un modèle respectable.

La clé est de ne pas acheter plus de barbecue que nécessaire. Pour bien faire les choses, vous devrez déterminer avant d’acheter comment votre nouveau barbecue sera utilisé. À quelle fréquence allez-vous cuisiner dessus et pour combien de personnes ? Voulez-vous faire frire et sauter ou griller sur une rôtisserie ? Si vous voulez être en mesure d’effectuer une variété de tâches, vous aurez besoin d’un équipement capable de les gérer. Si vous voulez simplement faire griller des chiens et des hamburgers, il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour une unité qui pourrait faire frire Big Bird.

Les barbecues à gaz peuvent être alimentés au propane liquide (PL) ou au gaz naturel. Choisissez le gaz naturel si vous avez un raccordement au gaz naturel à proximité, car cela éliminera le besoin d’acheter ou de remplir des réservoirs de GPL et vous ne manquerez jamais de carburant au milieu d’un barbecue. Si le gaz naturel n’est pas facilement disponible et que vous souhaitez que le raccordement reste simple, choisissez le propane liquide.

Matériel de barbecue

Le chariot et le corps d’un foyer de barbecue peuvent être en acier inoxydable, en fonte d’aluminium ou en acier peint. L’acier inoxydable a fière allure et est très résistant à la corrosion, mais il peut jaunir avec le temps, surtout si vous ne le couvrez pas lorsqu’il n’est pas en service.

L’acier peint rouillera si (ou quand) la peinture se raye ou s’écaille. Un corps en fonte d’aluminium est solide et ne rouille pas. Les grilles les plus chères sont principalement fabriquées en acier inoxydable, avec des brûleurs et des poignées en acier inoxydable, et des hottes en acier inoxydable à double couche qui aident à garder la chaleur à l’intérieur et l’air frais à l’extérieur du barbecue.

Les grilles font une différence dans les performances. Les grilles en fonte, qu’elles soient recouvertes de porcelaine ou non, retiennent bien la chaleur, elles constituent donc un choix solide pour saisir les viandes. Pour éviter la rouille, la fonte non revêtue doit être huilée. Les grilles en acier revêtues de porcelaine ne sont pas aussi efficaces que les grilles en fonte de porcelaine pour retenir la chaleur. L’acier inoxydable épais est excellent car il retient bien la chaleur, est extrêmement durable et ne rouille pas. Mieux encore, il est très facile à nettoyer.

Dimensionner un barbecue

La taille du gril affecte presque toujours directement le prix. Pour les grandes fêtes, vous aurez envie d’un grand barbecue. Certains modèles ont plus de 800 pouces carrés de surface de cuisson.

Si vous recevez occasionnellement de grands groupes, vous feriez mieux d’opter pour un barbecue avec une surface de cuisson moyenne à grande – 490 pouces carrés est assez d’espace pour cuire environ 25 à 30 hamburgers à la fois. Un gril plus petit, disons 350 pouces carrés, permettra de cuire environ 15 hamburgers à la fois, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des réunions de famille.

Les barbecues qui coûtent de 500 $ à 1 500 $ ont souvent un brûleur de rôtisserie et ont généralement de 450 pouces carrés à 850 pouces carrés de surface de cuisson totale. Ceux dont le prix est inférieur à 500 $ sont plus susceptibles d’offrir de 350 à 600 pouces carrés.

Gardez également à l’esprit que, si vous voulez un barbecue qui peut supporter de grandes foules, vous aurez besoin de beaucoup d’espace de préparation et vous voudrez peut-être une unité qui comprend des réchauds latéraux et/ou des grilles de réchaud pour garder certains plats au chaud pendant que vous grillez. autres.

Brûleurs de barbecue et BTU

Plus un barbecue possède de brûleurs à commande indépendante et plus ses commandes sont variables, plus la puissance de sortie de chaleur potentielle et la flexibilité de cuisson qu’il offrira seront importantes. La puissance calorifique est mesurée en BTU (unité thermique britannique) – plus le BTU est élevé, plus le grésillement est chaud. Le nombre de brûleurs et leur conception particulière détermineront les BTU délivrés par un barbecue particulier.

La plupart des barbecues ont de un à quatre brûleurs conventionnels qui, selon le modèle, sont évalués ensemble entre 25 000 et 60 000 BTU. En tant que norme de mesure, une unité de 44 000 BTU est considérée comme « chaude ». Un modèle de 60 000 BTU est flamboyant. Les brûleurs latéraux sont généralement de 10 000 à 12 000 BTU. Les brûleurs sont généralement en fonte, en acier ou en acier inoxydable. L’acier inoxydable est considéré comme haut de gamme. La plupart des grils sont équipés d’allumeurs électroniques.

Plus de considérations d’achat

Considérez également si un assemblage sera nécessaire ou non et, si tel est le cas, à quel point cela sera difficile. Certaines grilles sont faciles à assembler sans outils. S’il semble que celui que vous envisagez nécessitera un diplôme d’ingénieur, vous voudrez peut-être opter pour un autre modèle ou vous renseigner sur l’achat d’un modèle de plancher déjà assemblé. Qui sait, vous pourriez même obtenir le modèle de plancher à prix réduit, surtout s’il est un peu usé.

Si vous pensez que vous voudrez peut-être faire griller des aliments sur une rôtisserie, assurez-vous que le barbecue que vous envisagez est livré avec ou pourra accueillir un ensemble de rôtisserie. La hotte doit avoir une jauge de température facile à lire. Les tables pliantes sont excellentes pour l’espace de comptoir lorsque vous en avez besoin. Pensez également à un thermomètre à viande en acier inoxydable et à des crochets ou supports à condiments/ustensiles.

Assurez-vous de comparer les garanties, en particulier celles qui couvrent les pannes mécaniques. Les meilleurs du groupe ont des garanties à vie limitées.

Accessoires de cuisson pour barbecue

Une gamme d’accessoires peut transformer un simple barbecue en une cuisine d’extérieur sophistiquée.

Rôtissoire

Conçues pour s’adapter à la longueur du gril, les rôtissoires sont généralement motorisées, bien que des types manuels soient également disponibles. Si vous en achetez un mécanique, assurez-vous que le cordon électrique peut être placé en toute sécurité à l’écart. Et vérifiez si votre modèle de gril particulier a un accessoire de rôtissoire ou une marque qui fabrique des rôtissoires juste pour cela.

Rôtisseur de volaille à la bière

Pas seulement pour la bière, mais pour tout liquide tel que le vin ou le jus, un torréfacteur de volaille à la bière est un appareil sûr et sécurisé pour donner de l’humidité et de la saveur à un poulet rôti ou à une autre volaille. Il vous suffit de remplir la base avec le liquide de votre choix, d’insérer l’infuseur dans la cavité de l’oiseau, et de placer l’infuseur dans le plateau.

Supports à poisson et légumes

Parfaites pour tous les aliments qui pourraient tomber entre le gril et dans le feu, ces grilles offrent l’avantage supplémentaire d’être facilement transportables du gril à la table.

Accessoire fumeur

Si vous préférez l’aspect simple et sans tracas d’un gril à gaz, mais que vous voulez la saveur qu’un gril à charbon donne aux aliments, un fumoir est la solution. Ajoutez simplement des copeaux de bois de barbecue pour cette saveur fumée.

Racks sur pied

Ces grilles permettent de cuire les aliments en position « verticale », ce qui vous permet de cuire plus d’aliments à la fois que vous ne pourriez le faire autrement. Il existe même des kits de brochettes avec un support qui maintient les brochettes à une distance égale. Comme pour les casiers à poisson et à légumes, ces casiers offrent un transport pratique.

Plaque

Pour un brunch en plein air parfait, placez une plaque chauffante sur le gril et vous êtes prêt à faire des œufs, du bacon, des saucisses ou tout ce que vous feriez normalement sur votre table de cuisson.

Panier à gril

Comme alternative aux grilles à poisson et à légumes, vous pouvez utiliser un panier à griller, qui est également pratique pour griller des sandwichs. Recherchez-en un avec une poignée amovible si vous prévoyez de fermer le couvercle du gril pendant la cuisson.

Thermomètre

Pour vous assurer que votre barbecue est cuit à la perfection, utilisez un thermomètre à viande. Un modèle est même livré avec une télécommande. Pendant que vous êtes dans la cuisine en train de préparer le reste du repas, il émettra un bip pour vous faire savoir que votre nourriture est prête.

Lumière de gril

Si vous vivez dans un climat qui permet de griller toute l’année, investissez dans une lampe de gril réglable qui se fixe à la poignée de presque tous les grils.

Couvertures de gril

Choisissez une housse en vinyle robuste et ajustée pour protéger votre gril et empêcher l’eau de pénétrer dans les armoires.

Démarreur de cheminée

Accessoire indispensable pour les adeptes des barbecues au charbon de bois, un allume-cheminée préparera vos braises en 20 minutes. Placez simplement du papier journal au fond, remplissez le démarreur jusqu’en haut avec des briquettes et allumez le papier journal.

Les bons outils

Le kit de base pour le barbecue ne comprend que des outils à long manche pour éviter les brûlures causées par des poussées soudaines : spatule, pince, fourchette et brosse à badigeonner. Ne percez jamais la viande lorsque vous la retournez pour éviter de perdre des jus précieux. Utilisez une brosse à barbecue rigide pour nettoyer le gril avant chaque utilisation.

Hotte de gril

Éloignez la fumée de la maison avec une hotte de ventilation spécialement conçue pour les grils. Bien qu’il résiste à l’humidité, il est préférable de le recouvrir de vinyle résistant.

Plateau de réservoir coulissant

Récupérer le réservoir de propane pour le remplir est une tâche plus facile s’il repose sur un plateau coulissant.