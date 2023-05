Guide d’achat des baignoires

Lors de l’achat d’une nouvelle baignoire, quels types, formes et matériaux devriez-vous considérer ? Ce guide vous aidera dans votre prise de décision.

Les baignoires traditionnelles ainsi que les baignoires à remous sont disponibles en quatre styles différents nommés d’après la manière dont ils sont installés. Les baignoires encastrées, d’angle, encastrables et autoportantes sont disponibles dans un large éventail de formes, de tailles, de matériaux et de teintes. De plus, ils sont disponibles en versions droitier et gaucher, indiquant où va le trou de vidange. (Il existe également des versions à trou central, mais elles sont moins courantes.) Pour déterminer le type dont vous avez besoin, faites face à l’espace et notez où se trouve la plomberie.

Baignoires encastrées

Également appelé tube en alcôve, ce style est parfaitement ajusté dans un espace de sorte que seule la façade doit être finie. Parce que cet aspect le rend plus abordable et économe en espace, c’est la baignoire la plus populaire sur le marché et largement disponible.

Conçues pour s’intégrer dans une salle de bain standard de 5 pieds sur 7 pieds, les baignoires encastrées les plus courantes mesurent 60 pouces de long et 14 pouces de profondeur; Cependant, vous pouvez également trouver des modèles de 72 pouces de long et 16 pouces de profondeur.

De nombreuses baignoires encastrées sont moulées en acier avec une finition émaillée ; bien que cette option soit abordable, le poids relativement léger les rend bruyants et ils risquent de s’écailler.

Une meilleure option, bien que plus chère, est la fonte avec une finition émaillée, mais vous devrez évaluer si le sol de votre salle de bain peut supporter le poids sans renfort supplémentaire.

Baignoires d’angle

La baignoire d’angle de base est simplement une baignoire qui s’insère dans un coin, avec deux côtés non finis et un ou deux côtés finis. Pensez à une baignoire encastrée uniquement avec deux côtés finis au lieu d’un.

D’autres formes courantes sont triangulaires et en boîte.

Baignoires encastrables

Généralement installées dans une plate-forme, les baignoires encastrables peuvent également être installées dans le sol. Certains modèles ont une jante qui repose sur le sol ou la plate-forme ; d’autres sont sans rebord, de sorte que la baignoire affleure le sol ou la plate-forme et que seul l’intérieur doit être fini. Une baignoire qui a une plate-forme surélevée est plus facile à entrer et à sortir de celle qui est complètement encastrée au niveau du sol.

Disponibles dans une variété de formes, beaucoup sont fabriqués en acrylique ou en plastique renforcé de fibre de verre. Ils sont légers, mais ils sont également sujets aux rayures et au ternissement. Une baignoire en fonte émaillée est une option plus solide, mais vous devrez savoir si le sol de votre salle de bain peut supporter le poids sans renfort.

Baignoires autoportantes

La populaire baignoire sur pattes entre dans cette catégorie, mais toute baignoire à quatre pattes est admissible. La plupart s’assoient directement sur le sol de la salle de bain, bien que quelques modèles soient conçus pour s’intégrer dans une plate-forme.

Étant donné que tous les côtés sont exposés, ces baignoires sont les plus chères des quatre styles. L’option la moins chère est une reproduction d’une antiquité car elle peut être fabriquée à partir de matériaux légers. L’antiquité reconditionnée la plus chère sera en fonte, donc encore une fois, ici, vous devrez déterminer si votre sol peut supporter le poids sans contrefort supplémentaire.

Baignoires à remous

Un bain à remous est comme une baignoire ordinaire, sauf qu’il est doté de jets qui procurent un hydromassage thérapeutique. Les bains à remous sont disponibles dans les quatre styles de base, le drop-in étant le plus populaire. Gardez à l’esprit qu’en plus du coût plus élevé de l’unité elle-même, la baignoire peut nécessiter une charpente spéciale ainsi qu’un chauffe-eau et un circuit électrique dédiés.

Différents styles ont différentes options, alors gardez ces considérations à l’esprit :

• À quel point la pompe est-elle bruyante et peut-elle être placée dans un endroit séparé ?

• La pompe a-t-elle une commande à vitesse variable qui ajuste la puissance des jets ?

• La commande règle-t-elle la température et dispose-t-elle d’une option de minuterie ?

• Quelle est la taille des jets, combien y en a-t-il, et s’agit-il de jets d’air ou de jets d’eau ? (Les jets d’air sont plus petits que les jets d’eau et n’injectent que de l’air dans l’eau alors que les jets d’eau mélangent l’eau avec l’air; les jets d’air sont moins puissants mais ils empêchent la formation de moisissure.)

Baignoires sur mesure

Une autre option consiste à ne pas acheter de baignoire du tout, mais à en construire une à la place. Il s’agit clairement d’une option plus compliquée, mais il en résulte une baignoire entièrement personnalisée. Avec cette option, un maçon construit une base qui est reliée à un drain de la même manière qu’une douche. Ensuite, des carreaux – généralement de la mosaïque – sont utilisés pour finir la surface.

Robinets et raccords de baignoire

Les robinets de baignoire peuvent être montés sur le pont ou au mur, et ils sont disponibles dans une large gamme de styles et de finitions pour s’adapter au décor de presque toutes les salles de bain. Pour un look unifié, vous pouvez choisir des poignées assorties pour votre évier, votre baignoire et votre douche.

Les meilleurs raccords sont en laiton, qui coûte plus cher que l’alternative, le plastique, mais dure beaucoup plus longtemps. Les robinets en laiton sont généralement finis en chrome, en laiton ou en émail enduit de poudre, mais vous pouvez également les faire plaquer avec de l’étain, du nickel, de l’or et d’autres finitions spécialisées telles que le bronze huilé. Choisissez n’importe quelle finition qui convient à vos goûts, mais sachez que certaines nécessitent un entretien vigilant.

À l’intérieur de chaque robinet se trouve une vanne qui contrôle le débit d’eau à travers le bec. Les robinets de baignoire et de douche sont dissimulés derrière le mur de la salle de bain, ce qui rend certaines réparations difficiles et des fuites potentiellement désastreuses.

Pour des performances et une durabilité maximales, envisagez de dépenser un peu plus pour un robinet « sans rondelle ». Pour éviter les brûlures dangereuses causées par l’eau chaude, pensez à une valve de douche anti-brûlure.

Une combinaison baignoire/douche nécessite une vanne de dérivation qui passe d’une fonction à l’autre. Un inverseur encastré est contrôlé par une poignée positionnée entre les deux robinets, tandis qu’un bec inverseur a un bouton de commande situé sur le bec lui-même. Une installation combinée baignoire/douche comprendra une pomme de douche et un bras de douche ainsi qu’un inverseur. Les ensembles de baignoire uniquement sont souvent livrés avec une douchette à main, une pomme de douche montée sur le pont fixée à l’extrémité d’un tuyau flexible. Les douchettes à main sont particulièrement utiles pour baigner les enfants et les chiens, et pour rincer les plantes d’intérieur poussiéreuses et les parois de la douche.