Guide d’achat des aspirateurs centraux

Devriez-vous acheter un système d’aspirateur central pour votre maison? Quel est le meilleur aspirateur central à acheter ? Ce guide d’achat d’aspirateur central impartial vous aidera à prendre les bonnes décisions.

Si vous souhaitez pouvoir passer l’aspirateur chez vous rapidement et silencieusement, sans traîner un aspirateur, pensez à installer un système d’aspiration centralisée encastrable.

Avec un aspirateur central, vous n’avez qu’à transporter un tuyau d’aspiration léger et une baguette avec une tête d’aspiration. Lorsque vous branchez le tuyau dans une vanne d’entrée murale ou au sol, l’aspirateur central s’allume automatiquement.

Lorsque vous passez l’aspirateur, la poussière et les débris se déplacent à travers le tuyau dans un pipeline de tubes en PVC. Ce pipeline traverse les murs, les planchers ou le grenier de la maison jusqu’à une grande unité d’alimentation/réservoir de collecte de saleté généralement monté dans un endroit à l’écart comme le sous-sol, le garage ou la buanderie. Vous pouvez acheter des aspirateurs centraux en ligne.

Étant donné que le moteur de l’aspirateur central est généralement suspendu à l’extérieur de la pièce à vivre, vous pouvez passer l’aspirateur en silence sans déranger la télévision ou les conversations téléphoniques. Dans la plupart des cas, vous n’entendez que le « woosh » de l’air entrant dans la tête d’aspiration. Par conséquent, un aspirateur central aide à minimiser le bruit domestique. De plus, les fines particules de poussière ne retournent pas dans les espaces de vie, un problème avec la plupart des aspirateurs portables. Ceci est particulièrement important pour les personnes sensibles à la poussière en suspension dans l’air. Un plus : les gros bidons n’ont généralement besoin d’être vidés que deux ou trois fois par an.

Avant d’acheter un système d’aspirateur central, assurez-vous qu’il fonctionnera pour votre maison. Si c’est le cas, vous devez déterminer la bonne taille d’unité à acheter et la quantité de tuyauterie et le nombre de composants nécessaires. Pour ce faire, vous devez comprendre la disposition du système.

Comment fonctionne un aspirateur central

Étant donné que le moteur et le collecteur sont distants, la plupart des aspirateurs centraux ont des réservoirs plus grands et des moteurs plus puissants que les aspirateurs standard. Comme mentionné ci-dessus, ils ont également une plus grande capacité à collecter la poussière et la saleté.

La plupart des maisons ont besoin d’une ou deux vannes d’entrée d’aspirateur central à chaque étage, situées au centre. Bien que les vannes d’admission soient mieux situées le long de la base des murs intérieurs, vous pouvez les installer dans les sols si vous les placez à l’écart de la circulation piétonnière et équipez les entrées de sol de couvercles métalliques.

S’il est situé au centre, trois ou quatre entrées suffiront généralement pour une maison de 3 000 pieds carrés. Le tuyau d’aspirateur central de 30 pieds de long permet d’aspirer deux ou trois pièces à partir d’un seul réceptacle d’entrée. Quel que soit le nombre d’entrées, le tuyau doit aller de l’une des entrées à tous les coins de la maison. Bien que les entrées et les tuyaux soient quelque peu standardisés, ils peuvent varier légèrement selon le fabricant, il est donc important d’acheter un tuyau conçu pour s’adapter aux soupapes d’admission.

L’aspirateur central est-il fait pour vous ?

Bien que les aspirateurs centraux soient une merveilleuse commodité dans la plupart des maisons, ils ne conviennent pas à tout le monde. Les aspirateurs centraux intégrés sont les plus faciles à installer dans les nouvelles constructions. Par conséquent, si vous ouvrez déjà des murs pour le remodelage ou d’autres améliorations de la maison, c’est probablement une excellente occasion d’installer facilement l’un de ces systèmes.

À propos de la modernisation d’un aspirateur central

Là encore, l’installation d’un système d’aspiration centralisée dans la plupart des maisons existantes peut être relativement facile. La facilité dépend de votre maison ou, plus précisément, de l’accès à un sous-sol, un vide sanitaire ou un grenier pour acheminer la tuyauterie de l’aspirateur central.

Dans une maison à un étage avec un sous-sol ou un vide sanitaire, les tubes peuvent passer sous le sol et s’enfoncer sur une courte distance dans les murs. Cette méthode fonctionne bien pour les murs intérieurs non porteurs non soutenus par des poutres ou des fondations. Ou, les tubes peuvent desservir directement les entrées au sol (de loin la méthode la plus simple lors de la modernisation).

Si une maison a un accès limité sous les étages, comme dans le cas d’une maison à deux étages, par exemple, les tubes doivent être acheminés ailleurs. Les solutions typiques consistent à faire passer les tubes verticalement dans les chutes à linge, derrière les armoires, exposés dans les coins des placards ou enfermés dans l’un des coins d’une pièce. Une autre option populaire consiste à faire passer le tube horizontalement dans un grenier, puis à le faire tomber à travers un mur ou dans un placard ou une armoire. Les meilleures courses sont courtes, droites et directes.

Dimensionnement d’un aspirateur central

Lors de l’achat d’un système d’aspirateur central, il est très important d’adapter l’unité motrice à la maison afin que l’unité soit suffisamment puissante pour aspirer efficacement la saleté à travers le système de tous les coins et recoins de chaque étage. Acheter la bonne taille d’unité n’est pas sorcier, mais cela peut être un peu délicat. Vous devez tenir compte de la superficie en pieds carrés de votre maison, de la longueur de tuyau nécessaire pour entretenir le système et de l’aspiration nécessaire.

Lorsque nous parlons de dimensionnement ici, nous nous référons au composant principal du système de vide : l’unité de puissance. La plupart des fabricants proposent plusieurs modèles qui diffèrent par la taille de la cartouche, la puissance d’aspiration et le prix.

Bien que les fabricants d’aspirateurs évaluent leurs produits en fonction de la puissance de l’air, du débit d’air et de la puissance, ces mesures n’indiquent pas une aspiration efficace.

La mesure la plus fiable de l’aspiration est la « poussée d’eau », établie par un test en usine de la puissance d’aspiration d’un système d’aspiration scellé. Vérifiez les spécifications du fabricant pour ce numéro lorsque vous comparez un modèle avec un autre. Les systèmes plus petits ont une cote de flottaison de 105 à 120 pouces. En règle générale, ceux-ci géreront une maison de 2 500 pieds carrés. Les unités de puissance de force égale ne varient pas beaucoup. En fait, le même fabricant fabrique de nombreux moteurs pour des produits concurrents.

Lorsqu’il s’agit de choisir une marque, accordez une attention particulière au prix, au service et à la garantie. Recherchez une entreprise qui se tient derrière son produit.

Accessoires pour aspirateur central

Une variété d’accessoires comme ceux utilisés sur les aspirateurs standards sont disponibles pour les aspirateurs centraux : brosses à plancher, à épousseter et à tapisserie; suceurs plats; et deux types de brosses à tapis à barre de battage – électriques et turbo. Les têtes électriques sont les plus puissantes, mais certains modèles nécessitent une prise électrique près de chaque entrée d’aspirateur afin que vous puissiez brancher un cordon d’alimentation qui longe le tuyau. Les têtes turbo utilisent l’air se précipitant à travers la tête pour faire tourner la barre de batteur.

Les fabricants proposent une variété d’améliorations sur les accessoires de base – des bidons de collecte avec des revêtements anti-moisissure, des bidons pouvant être utilisés avec ou sans sacs sous vide, des tuyaux rétractables et des housses en forme de chaussettes qui empêchent les tuyaux de marquer les planchers de bois. Certains ont également des commandes numériques qui vous avertissent d’une cartouche pleine ou d’un entretien requis.

Voici quelques exemples : Beam, fabriqué par Electrolux, propose un tuyau électrifié « EasyReach » de 13 pieds de long qui est facile à gérer mais, lorsqu’une portée plus longue est requise, a un tuyau intérieur gainé dans le tuyau principal qui se dilate jusqu’à 30 pieds. Il suffit d’appuyer sur un bouton sur la poignée pour rétracter le tuyau étendu.

KickSweep, l’une des nombreuses marques de balais de sol, combine la pelle à poussière commune avec un aspirateur central. Le résultat est un réceptacle monté sur une plinthe qui, une fois ouvert, aspire la poussière et les débris lorsque vous balayez avec un balai.

Les aspirateurs centraux coûtent de 600 $ à 1 500 $, selon l’unité motrice et la quantité de tuyaux et de raccords nécessaires. Les revendeurs citent souvent un prix basé à la fois sur l’installation et les matériaux, mais si vous prévoyez d’installer le système vous-même, vous pouvez demander un prix pour les matériaux uniquement.

