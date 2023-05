Guide d’achat des armoires de salle de bain

Un guide d’achat expert sur les armoires de salle de bain. Comprend des informations sur les armoires à cadre frontal, les armoires sans cadre et les armoires autoportantes.

Les armoires de salle de bain sont essentielles au rangement et à l’organisation dans une salle de bain, et elles servent souvent de support au lavabo de la salle de bain.

Les armoires de vanité font exactement cela et fournissent souvent deux ou trois tiroirs et un placard pour le rangement sous l’évier. Ils peuvent être recouverts de presque tous les matériaux de comptoir, du stratifié à la pierre. Les armoires hautes et les armoires murales, construites comme leurs homologues de cuisine, peuvent offrir un espace de rangement généreux pour le linge de maison et plus encore.

Lors de la construction d’une nouvelle salle de bain ou de la rénovation d’une salle de bain existante, il est important d’accorder une attention particulière aux armoires le plus tôt possible, car elles préparent souvent le terrain pour le reste de la conception de la pièce et, dans de nombreux cas, elles peuvent prendre plus de temps à obtenir que d’autres composants.

Lorsque vous commencez à magasiner, vous trouverez des possibilités presque infinies, des chefs-d’œuvre élégants en bois dur sur mesure aux aubaines à bas prix que vous pouvez acheter au centre de rénovation domiciliaire et installer en une journée. Et vous constaterez que presque tous les styles et toutes les tailles sont possibles.

Les armoires de salle de bain peuvent être soit encastrées, comme les armoires de cuisine, soit autoportantes, comme un meuble.

Les armoires de toilette conventionnelles mesurent généralement de 31 à 33 1/2 pouces de hauteur et 18 ou 21 pouces de profondeur. Les largeurs peuvent varier de 24 pouces à 60 pouces ou plus.

Les armoires de salle de bain encastrées ont une construction qui est soit à cadre frontal, soit sans cadre (également appelée « style européen »). La plupart des fabricants ne fabriquent que l’un ou l’autre. Les fabricants américains fabriquent principalement le type de cadre facial, bien que certains produisent également des modèles sans cadre avec un style européen.

Armoires de salle de bain à cadre frontal

Comme son nom l’indique, une armoire à cadre frontal a un cadre en bois dur 1 sur 2 à l’avant de la boîte en contreplaqué ou en panneau de particules de 3/4 de pouce. Le cadre rend l’armoire rigide et fournit une base solide pour les charnières. Les portes ou les façades à tirage recouvrent généralement le cadre, mais elles peuvent être alignées ou décalées. Sur les armoires à cadre frontal, les charnières décalées standard sont partiellement visibles de l’avant.

En raison de la rigidité supplémentaire du cadre, ces armoires n’ont pas de panneau supérieur et n’ont qu’un dos partiel ou un dos en matériau fin. Ils ont des bases intégrales. Le cadre peut être rasé pour s’adapter à un mur irrégulier et permet d’utiliser des matériaux abordables et de mauvaise qualité pour les côtés de l’armoire. Le cadre frontal réduit la taille d’ouverture des portes et des tiroirs.

Armoires de salle de bain sans cadre

Les armoires de style européen sans cadre sont construites comme des boîtes, à partir de panneaux finis des deux côtés et bordés d’une simple bande de stratifié ou d’une bande étroite. La plupart des types ont des trous percés à des incréments de 32 mm verticalement le long de chaque panneau latéral de l’armoire ; ceux-ci peuvent être équipés de charnières européennes, de ferrures de menuiserie d’armoires, de glissières de tiroirs, de goupilles d’étagère et d’autres quincailleries.

La plupart des armoires sans cadre ont des portes affleurantes et des charnières cachées. Les armoires sans cadre ont généralement un dessus et un dos solides et des unités de base et sont généralement montées sur un socle ou un coup-de-pied séparé.

Armoires de salle de bain autoportantes

Les armoires autoportantes ressemblent généralement à un meuble – une console de toilette ou une petite commode, par exemple. Celles-ci sont devenues de plus en plus populaires au cours des dernières années, car les salles de bains ont pris l’apparence d’espaces de vie.

Les armoires de console autoportantes ont généralement des pieds, ce qui leur donne une sensation moins encombrante que les armoires conventionnelles. Leur ouverture fonctionne bien dans les salles de bains à espace minimal.

De nombreuses armoires de console fabriquées ont des étagères, des portes et des tiroirs, bien que la plomberie sous l’évier interrompe la pleine utilisation des tiroirs et des étagères, de sorte que de fausses façades sont généralement utilisées pour certains tiroirs ou armoires.

Ils fonctionnent particulièrement bien avec les lavabos de salle de bain qui reposent sur le comptoir (plutôt qu’au ras du comptoir), car avec un lavabo de comptoir, la cuvette ne consomme pas d’espace dans l’armoire.

Dans certains cas, les meubles fabriqués pour d’autres pièces, comme une vanité de chambre, peuvent être convertis pour être utilisés comme armoire de salle de bain. Pour ce faire, les tiroirs et les étagères doivent être modifiés pour permettre l’évier et la plomberie.