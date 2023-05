Guide d’achat des armoires de rangement et des étagères de garage

Conseils d’experts sur différents types de stockage de garage, y compris les armoires, les systèmes muraux, les étagères de garage, les systèmes de panneaux perforés, etc.

Si votre garage est un gâchis désorganisé, vous pouvez le contrôler à l’aide de plusieurs types de systèmes de stockage et d’organisation de garage. Vous pouvez soit construire vous-même un espace de stockage dans un garage, soit acheter du matériel de stockage auprès de détaillants de rénovation domiciliaire et de sources en ligne telles qu’Amazon (voir en bas de la page). Ceux-ci peuvent vous aider à réduire l’encombrement, à améliorer l’organisation et à stocker les articles saisonniers plus facilement. Les types les plus populaires de rangement de garage et d’aides à l’organisation sont les armoires, les étagères, divers supports muraux et les contenants en plastique.

Armoires de rangement de garage fonctionnent bien pour cacher l’encombrement et protéger leur contenu de l’humidité et de la poussière. Les étagères de garage ont tendance à être plus abordables que les armoires ; ils économisent efficacement de l’espace et rendent l’attirail plus accessible en le retirant du sol, optimisant ainsi la quantité de stockage que vous pouvez obtenir par pied carré de surface au sol. Parcourir les étagères de garage sur Amazon

Racks de stockage muraux, les plus abordables de tous, sont parfaits pour garder les outils ainsi que l’équipement à portée de main. Rangez les articles qui doivent être protégés de l’humidité dans des contenants de rangement en plastique. Achetez le type qui s’empile ; le plastique transparent fonctionne bien car il vous permet de voir ce qu’il y a à l’intérieur.

Intégré à grande échelle Les systèmes de stockage de garage semblent attrayants, mais sachez qu’ils coûtent généralement plusieurs milliers de dollars. Si vous décidez d’opter pour l’un d’entre eux, ne vous laissez pas berner par des photos promotionnelles qui présentent des garages bien organisés et presque vides. Pensez à ce que vous devez stocker immédiatement et à l’avenir, surtout si vous venez de nettoyer votre garage. Les étagères réglables peuvent ajouter de la flexibilité si vos besoins changent. Cependant, sachez que l’ajout d’accessoires supplémentaires comme des paniers et des étagères peut rapidement rendre très coûteux un système à prix raisonnable.

Armoires de rangement de garage

Les systèmes d’armoires sont en contreplaqué, en panneaux de particules, en plastique ou, plus cher, en métal. L’option la moins chère est le panneau de particules standard, mais le panneau de particules industriel est plus solide et plus lisse.

Les armoires en contreplaqué ou en panneaux de particules sont généralement recouvertes de mélamine mince ou de stratifié haute pression. Bien qu’il soit plus cher que la mélamine, le stratifié haute pression est plus épais, plus résistant et plus résistant à l’eau. Les étagères en panneaux de particules avec stratifié haute pression peuvent supporter trois fois le poids des panneaux de particules non revêtus ou mélaminés.

Un autre avantage du stratifié haute pression est la grande variété de couleurs et de motifs disponibles ; la mélamine n’existe que dans quelques couleurs.

Une bonne profondeur pour les armoires inférieures est de 24 pouces, surtout si vous prévoyez de mettre un établi dessus. Une armoire supérieure de 12 pouces de profondeur peut garder les articles plus accessibles, mais pensez à n’ajouter que quelques pouces, ce qui peut augmenter considérablement l’espace de stockage. Si vous prévoyez de ranger des bacs ou des boîtes derrière des portes fermées, gardez à l’esprit leurs dimensions lors du choix des armoires.

Les étagères réglables, les armoires supérieures et inférieures et les tiroirs robustes vous offrent beaucoup d’espace clos pour garder les articles organisés et à l’abri de la poussière.

L’eau détruit les panneaux de particules, il est donc important d’isoler les armoires en panneaux de particules de l’humidité. De nombreux fabricants incluent du matériel pour monter les armoires au mur, mais sachez que le montage des armoires au mur peut réduire le poids qu’elles peuvent stocker. Les pieds courts sous les armoires sont une bonne solution.

Rayonnage de rangement pour garage

Lorsqu’il s’agit de maximiser le stockage, les étagères vous en donnent le plus pour votre argent. Si les étagères font partie de votre solution d’organisation, assurez-vous qu’elles sont suffisamment solides pour supporter le poids que vous avez l’intention de leur appliquer.

Le matériau de l’étagère fait une grande différence. Pour les charges moyennes, une étagère typique de ¾ de pouce en contreplaqué ou en pin s’étendra sur 34 pouces entre les supports. La même étagère en panneaux de particules s’étendra sur 19 pouces et les panneaux de fibres de densité moyenne s’étendront sur 21 pouces. Pour des étagères plus solides, choisissez des systèmes métalliques avec des montants verticaux réglables.

Les étagères ouvertes doivent être suffisamment profondes pour accueillir facilement des objets volumineux.

Bien que les fabricants suggèrent parfois d’installer le rail supérieur puis d’y suspendre les montants, un système d’étagères supportera plus de poids si vous fixez les montants directement aux montants du mur. Cela peut augmenter la tolérance de poids du système jusqu’à 600 livres par standard.

Les étagères suspendues sont une excellente idée pour ranger des articles légers qui prendraient autrement beaucoup de place, comme des sacs de couchage.

Systèmes de rangement muraux pour garage

Lorsqu’il s’agit d’organiser des outils, de l’équipement et d’autres accessoires dans votre garage, une variété de systèmes muraux sont abordables, efficaces et excellents pour économiser de l’espace. Voici un aperçu de certaines des options les plus populaires :

Systèmes de stockage de panneaux perforés

Le panneau perforé est un ancien favori pour le stockage de garage, et il continue d’être un choix simple, économique et polyvalent. Un système de panneaux perforés est également facile à installer, ce qui en fait un excellent projet pour les bricoleurs.

Le panneau perforé standard est un produit fabriqué en panneau dur qui est percé de rangées et de colonnes de trous destinés à contenir des crochets et des supports qui, à leur tour, contiennent des outils.

Les crochets en J de base, qui ont un crochet dans leur conception qui leur permet de s’accrocher au panneau perforé, peuvent être davantage sécurisés à l’aide de verrous à cheville. Une variété de crochets, y compris des kits, sont disponibles.

Le panneau perforé peut être peint ou laissé naturel. Les couleurs claires sont généralement les meilleures car elles contrastent avec les outils sombres, vous permettant de voir votre équipement sans difficulté. Pour aller plus loin dans l’organisation, certaines personnes aiment tracer les formes des outils sur le panneau perforé afin de toujours savoir où placer chaque élément après utilisation.

Choisissez un panneau perforé de 1/4 de pouce d’épaisseur – les épaisseurs inférieures sont plus facilement déformées et endommagées. Une feuille standard mesure 4 pieds sur 8 pieds.

Pour installer le panneau perforé, collez 1 par 2 sur les bords du dos et horizontalement tous les 16 pouces. Fixez le panneau au mur en vissant de longues vis à travers le panneau et des bandes 1 par 2 et dans les montants du mur.

Le panneau perforé en métal, revêtu de poudre de différentes couleurs, est un choix plus coûteux et durable pour ceux qui recherchent une option plus robuste pour les outils lourds. Ceux-ci sont livrés avec des vis de montage et utilisent leurs propres accessoires de crochet et de suspension.

Grilles de rangement murales en métal

Les grilles de rangement murales en métal sont un moyen attrayant et robuste de garder votre garage organisé. Leur construction durable peut supporter une variété de crochets, paniers, étagères et autres accessoires.

Pour une grille qui doit contenir beaucoup d’objets lourds, choisissez-en une avec des tiges de 1/4 de pouce d’épaisseur avec des intersections soudées. Utilisez des tire-fond de 5/16 de pouce pour les fixer solidement aux montants du mur. Ces grilles robustes peuvent également être fixées au plafond.

Selon le poids des objets que vous avez l’intention d’y accrocher, vous voudrez peut-être les attacher à des chevrons ou à des solives.

Les grilles plus légères en fil métallique sont idéales pour organiser un mur au-dessus d’un établi ou l’espace à côté d’une porte. Les étagères grillagées peuvent être utilisées avec des systèmes de grille. Pour contenir des objets lourds, utilisez des étagères fournies avec un support qui se fixe à la grille.

Rangement de garage Slotwall

Les systèmes de stockage « Slotwall » sont utilisés dans les présentoirs de magasin depuis des années pour accrocher des étagères et des étagères pour les marchandises ; vous pouvez maintenant les utiliser pour organiser votre garage. Aussi appelé rangement « slatwall », un système se compose de panneaux muraux rainurés sur lesquels des étagères, des crochets, des paniers et des armoires se clipsent ou se glissent pour un rangement flexible et coordonné.

Les systèmes de murs à fentes pour présentoirs de magasin sont généralement fabriqués à partir de panneaux de fibres de densité moyenne, ou MDF, tandis que les systèmes de garage sont généralement en PVC ou en CVPC (un type de plastique similaire).

Les fabricants de systèmes en plastique avertissent souvent que les climats humides peuvent endommager les systèmes MDF. Le MDF est moins cher, mais il est vulnérable à l’eau et aux insectes, alors choisissez le matériau en fonction de l’environnement de votre garage.

Les systèmes en plastique sont faciles à manipuler, légers et disponibles en plus petits morceaux que les systèmes MDF (bandes de 12 ou 15 pouces de large sur 8 ou 10 pieds de long par rapport aux feuilles de 4 pieds sur 8 pieds pesant 100 livres). Dans tous les cas, vous aurez besoin de 3 pouces entre les fentes pour une polyvalence optimale.

Le slotwall en MDF est idéal pour accrocher des équipements de sport et des articles plus légers – il peut contenir environ 35 livres par support de 6 pouces. Pour les armoires et autres articles plus lourds, utilisez des panneaux en plastique ou du MDF avec des rainures revêtues d’aluminium, qui sont deux fois plus solides que le MDF nu.