Guide d’achat de toitures en béton et en tuiles

Comment acheter des matériaux de couverture en béton et en maçonnerie, avec schéma de construction et informations sur les imitations de tuile et d’ardoise, avantages et inconvénients.

Les matériaux de toiture en maçonnerie, y compris l’ardoise, les tuiles, le béton et le fibrociment, ne pourriront pas, ne s’envoleront pas, ne prendront pas feu ou ne deviendront pas des termites.

Les carreaux de céramique et l’ardoise, vénérés depuis des siècles en raison de leur élégance et de leur durabilité, ont inspiré un assortiment de nouveaux matériaux de maçonnerie qui ne sont ni aussi lourds ni aussi chers que les originaux (300 $ à 700 $ par carré contre 1 000 $ ou plus). Bien que les carreaux de béton conventionnels pèsent environ 1000 livres par carré, des variétés légères sont disponibles à environ la moitié de ce poids.

Le béton, dans les unités de tuiles plates et de style espagnol, est formé sous haute pression pour former une tuile robuste, dense et durable. Il présente un profil épais et est très durable, bien qu’il se fissure si on marche dessus sans précaution. Il est très résistant au feu et ne peut être endommagé par les termites ou l’humidité.

Les carreaux de béton sont vendus dans quelques tons terreux, des rouges en terre cuite aux bruns boisés. Avec ce type de toit, la base en dessous fait en fait presque tout le travail d’évacuation de l’eau. Pour cette raison, les carreaux de béton sont généralement installés sur un revêtement en contreplaqué recouvert d’une couche de feutre de toiture de 30 livres. Les bardeaux ou les tuiles sont souvent fixés sur des lattes 1 sur 2.

Parce que le matériau est en béton, l’installation est un travail lourd. La coupe se fait avec une lame de maçonnerie sur une scie circulaire électrique. Pour cette raison, plus le toit est complexe (ce qui signifie qu’il nécessite de couper de nombreuses noues, lucarnes, angles, etc.), plus le coût d’installation est élevé.

Étant donné que toute toiture en maçonnerie – béton, tuile, ardoise – est lourde, son poids doit être pris en compte lors de la construction de la structure du toit; un renforcement est souvent nécessaire. Monter le matériau sur le toit peut aussi être un gros travail – le bon type d’équipement est nécessaire. Ceci, combiné avec l’expédition, augmente le coût de livraison et d’installation.

Bien que la toiture en béton soit l’un des types les plus coûteux, la plupart des propriétaires conviennent que les coûts sont compensés par les avantages d’un toit solide, durable et sans problème qui durera aussi longtemps que la maison.

Ressource en vedette : Trouver un entrepreneur local présélectionné en toiture de tuiles