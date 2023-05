Guide d’achat de toiture : Choisir la bonne toiture

Conseils d’experts sur la manière de trier les différents types de toitures pour choisir celle qui convient le mieux à votre maison.

Si vous envisagez d’acheter un nouveau toit, soyez prêt à choisir parmi des possibilités allant des matériaux familiers aux matériaux dont vous ignoriez l’existence. Dans cet article, nous vous aiderons à mieux connaître vos options et les fonctionnalités à prendre en compte lorsque vous les comparez les unes aux autres. Ensuite, nous vous indiquerons des informations plus détaillées sur chaque matériau de toiture.

Certains matériaux de couverture, tels que l’ardoise, les bardeaux de fente et le cuivre, sont restés pratiquement inchangés pendant des siècles. Mais une gamme considérable d’autres matériaux de toiture les ont rejoints, du favori éternel, l’asphalte-fibre de verre, aux produits plus récents fabriqués à partir de composites de fibrociment, de béton et de plastique. La plupart d’entre eux ont été développés au cours des deux dernières décennies dans l’optique d’une plus grande durabilité, d’une installation plus facile, d’un coût réduit, de la durabilité et d’autres caractéristiques souhaitées par les propriétaires.

Chacun a ses propres avantages et inconvénients. L’astuce consiste à trier les nombreuses options et à identifier celle qui convient à votre toit.

Ce qu’il faut considérer

Il est facile de tomber dans le schéma consistant à simplement remplacer votre matériel existant par une version plus récente de la même chose. Bien que cela ait souvent du sens, car vous savez que le matériau existant fonctionnait bien jusqu’à récemment, vous manquez peut-être une occasion d’améliorer l’apparence et la fonctionnalité du toit de votre maison. Considérer ce qui suit:

Barrière météo

Parce que le toit de votre maison est la principale barrière entre vous et Mère Nature, il est essentiel de choisir un matériau qui abritera votre maison de manière fiable. Il doit évacuer la pluie et la neige, résister au vent et supporter le soleil pendant de nombreuses années. Selon votre climat et la forme et l’orientation du toit de votre maison, certains matériaux feront mieux ce travail que d’autres.

Pente du toit

La pente de la surface de votre toit est une considération qui peut éliminer certaines possibilités de toiture, surtout si la pente est faible. La pente d’un toit est le nombre de pouces qu’il s’élève pour chaque 12 pouces de « course » horizontale. Par exemple, un toit avec une « pente de 4 sur 12 » s’élève de 4 pouces pour chaque 12 pouces de course horizontale.

« Pitch » est une autre façon d’exprimer la pente, en utilisant une fraction. Basé sur l’élévation (hauteur) et la portée (largeur) d’un toit, la pente est l’élévation sur la portée. Par exemple, si votre maison mesure 38 pieds de large et que le toit à pignon a un surplomb de 1 pied de chaque côté, il a une portée de 40 pieds. De l’avant-toit au sommet, il fait 10 pieds de haut, c’est la montée. Figure 10/40 et réduisez cela à 1/4. Il a un pas de 1/4.

La plupart des bardeaux, des tuiles et des matériaux semblables à l’ardoise sont approuvés pour une utilisation sur des toits avec une pente de 4 sur 12 ou plus. Les toits à faible pente ou à pente plate doivent être recouverts de matériaux sans joints, tels que du goudron et du gravier accumulés ou de la mousse de polyuréthane pulvérisée. S’ils ne le sont pas, ils fuiront lorsque l’eau s’accumulera à la surface.

Apparence

Étant donné que le toit est généralement très visible de la rue, l’apparence d’un matériau de toiture affecte souvent considérablement l’apparence d’une maison. La couleur, la texture et le type de matériau doivent être compatibles avec la finition et le style extérieurs de votre maison.

Soyez fidèle au style architectural de votre maison. Ne mettez pas de tuiles espagnoles sur une maison de style colonial, de bardeaux de bois sur une maison de style espagnol ou de toiture en métal sur une maison de ranch des années 60. En d’autres termes, choisissez un matériau qui sera cohérent avec la conception vernaculaire de votre maison.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous éloigner du matériau d’origine. La plupart des nouveaux produits sont conçus pour imiter l’apparence des toits d’origine. Les bardeaux en fibrociment ressemblent à du bois ou à de l’ardoise. Le métal et le béton peuvent ressembler à des carreaux ou à du bois. Remarque : Certains matériaux sont meilleurs que d’autres pour l’imitation, alors assurez-vous de voir à quoi ressemble le produit sur un toit réel (pas une photographie d’un toit).

La tonalité des couleurs peut être un problème. Un toit clair réfléchit plus de chaleur qu’un toit sombre. Si vous vivez dans un climat chaud, pensez aux tons clairs. À l’inverse, si vous habitez là où le gain de chaleur serait plus avantageux, pensez aux tons sombres.

Coût de la toiture

Le coût d’un nouveau toit peut aller de relativement abordable à incroyablement cher. La principale raison pour laquelle les bardeaux d’asphalte-fibre de verre (composition) sont de loin le matériau de couverture le plus populaire est qu’ils sont parmi les moins chers, tant à l’achat qu’à l’installation. Pour les matériaux seulement, les bardeaux d’asphalte coûtent environ 125 $ par carré (100 pieds carrés). Les bardeaux de bois coûtent environ 180 $ par carré. Les tuiles en terre cuite coûtent environ 210 $ par carré et les toits en acier coûtent environ 500 $ par carré ; vous pouvez dépenser jusqu’à 1100 $ par carré pour un toit en cuivre. D’une manière générale, les charges de main-d’œuvre sont à peu près égales aux prix des matériaux. La complexité, la hauteur et la pente d’un toit peuvent affecter le coût de la main-d’œuvre.

Longévité et durabilité du toit

Si vous comptez rester plusieurs années dans la maison, sachez que le coût ultime d’un matériau est un facteur de sa durabilité. Pour un matériau peu coûteux tel qu’une toiture en composite, vous ne dépenserez peut-être que la moitié du coût d’un produit plus cher. Mais si le produit le plus cher dure plus de deux fois plus longtemps, vous n’économiserez pas d’argent à long terme, car vous devrez peut-être remplacer le toit à l’avenir. Parce que l’installation d’un toit est un travail coûteux et perturbateur, cela vaut généralement la peine de payer plus pour des matériaux qui ont une durée de vie plus longue, surtout si vous avez l’intention de rester dans la maison pendant plus de 6 ou 7 ans.

Vérifiez toujours la garantie et comprenez la couverture offerte. Faites attention aux détails, en particulier à tout ce qui pourrait annuler la garantie.

Problèmes d’installation de toit

Le poids des matériaux de toiture est toujours une préoccupation, car la charpente d’un toit n’est conçue que pour supporter un certain poids. Si vous choisissez un matériau qui, combiné à la sous-structure, dépassera cette limite, vous devrez renforcer la charpente. Faire cela prend définitivement du temps, ajoute aux tracas et au désordre, et augmente le coût. Les matériaux de tuile, d’ardoise et de maçonnerie sont particulièrement lourds – certains pèsent 1000 livres par carré – alors assurez-vous de vérifier les spécifications et la structure de votre toit si vous envisagez l’un d’entre eux.

Le poids affecte également l’installation. Les matériaux légers sont plus faciles à charger sur le toit et à manipuler lors de l’installation. Et certains matériaux légers, tels que les bardeaux d’asphalte et les composites, peuvent souvent être installés directement sur le dessus d’un toit existant.

Classement au feu des toitures

La résistance au feu des matériaux de couverture et du revêtement sous-jacent est évaluée par Underwriter’s Laboratories (UL). Les cotes vont de la classe A à la classe C, et certains matériaux, tels que les bardeaux de bois non traités, ne sont pas admissibles à une cote. Une cote de classe A indique que le matériau de toiture est le plus efficace contre une exposition grave au feu. Les toitures de classe B ne s’enflamment pas en cas d’exposition modérée. Un toit de classe C ne peut supporter qu’une exposition mineure au feu. Les matériaux non classés ne doivent pas être utilisés là où le feu est un danger pour l’environnement.

Comparaisons des matériaux de toiture

Bardeaux d’asphalte (composition)

Le prix est le principal avantage du choix des bardeaux d’asphalte. Ils coûtent généralement de 200 $ à 250 $ par carré, installé. À moins que vous ne recherchiez un matériau qui convient mieux au style architectural ou à la pureté historique de votre maison, les bardeaux d’asphalte seront probablement votre meilleur rapport qualité-prix.

Dans la catégorie des bardeaux d’asphalte, vous trouverez un large éventail de qualités, qui se distinguent principalement par la longévité, l’apparence et le prix. Les meilleurs du groupe, appelés bardeaux stratifiés ou architecturaux, sont plus épais et plus texturés, et ils imitent mieux le bois ou l’ardoise. Bien qu’ils puissent être qualifiés de toits de 30 ou 40 ans, sachez que, dans la plupart des situations, ils feront bien d’atteindre l’âge de 20 ans.

Selon le type, ils pèsent de 230 à 430 livres par carré.

Bardeaux de bois et bardeaux de fente

Les bardeaux de bois et les bardeaux de fente en bois plus épais ont un aspect merveilleusement naturel et boisé. Ils sont faciles à manipuler et à installer, légers et dureront de 15 à 25 ans ou, pour les bardeaux, jusqu’à 50 ans. En revanche, ils doivent être traités avec un ignifuge dans les zones sujettes aux incendies ou peuvent ne pas être autorisés du tout. Le coût d’installation varie généralement de 300 $ à 500 $ par carré.

Ardoise et alternatives à l’ardoise

Toiture en béton et en tuiles d’argile

Toiture métallique

Fabriquées à partir d’acier ou, dans certains cas, d’aluminium ou d’autres métaux, les toitures métalliques sont vendues en grands panneaux ou en sections plus petites en forme de bardeaux qui ressemblent à des bardeaux, des tuiles ou de l’ardoise. Le métal est résistant au feu, aux insectes, à la pourriture et à la moisissure. Il fait un excellent travail d’évacuation de l’eau et de la neige, ce qui le rend très populaire là où la neige abondante est courante. Il durera de 20 à 50 ans, est relativement léger à 50 à 200 livres par carré et, selon le pont en dessous, peut avoir une cote de résistance au feu de classe A.

VOIR SUIVANT : Comment réparer un toit en bardeaux d’asphalte

Ressource en vedette : Trouver un couvreur local présélectionné