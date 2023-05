Guide d’achat de tapis

Tout ce que vous devez savoir sur les types de tapis, les coupes, les processus de fabrication et l’installation

Peu d’étapes de rénovation sont aussi gratifiantes que le jour où la moquette est déroulée et étirée en place. En quelques heures, une chambre s’éveille avec couleur et style, un salon rayonne de chaleur et de luxe, ou une salle familiale devient douillette et confortable.

Selon le Carpet and Rug Institute (CRI), plus de six propriétaires américains sur dix préfèrent la moquette mur à mur aux autres revêtements de sol pour ces espaces. Pour répondre à ce niveau de demande, plus de 2 milliards de mètres carrés de tapis seront produits cette année, suffisamment pour faire douze fois le tour de l’équateur terrestre d’une bande de 12 pieds de large.

Pourquoi la popularité ? Les avantages de la moquette sont évidents : elle est confortable, insonorisante, chaleureuse, relativement abordable, rapide à installer, disponible dans des milliers de couleurs et de styles, et peut unifier l’intérieur d’une maison.

Dans l’industrie, la moquette mur à mur est connue sous le nom de «moquette à tissage large». Les moquettes et tapis de plus de 6 pieds sur 9 pieds sont qualifiés de tapis larges, une référence aux métiers autrefois utilisés pour fabriquer des tapis plus larges que la normale. Aujourd’hui, la plupart des moquettes en largeur sont vendues en largeurs de 12 pieds.

Les tapis d’aujourd’hui diffèrent dans la façon dont ils sont fabriqués. Plus de 90 % des moquettes d’aujourd’hui sont tuftées par des machines qui ressemblent à d’énormes machines à coudre. Équipées de plusieurs centaines d’aiguilles, ces machines fonctionnent à des vitesses extrêmement élevées pour piquer des rangées de touffes de fils de face sur un tissu synthétique, appelé « support primaire ».

À moins que les fils ne soient pré-colorés, ils sont teints. Ensuite, le support primaire est enduit d’adhésif au latex et renforcé avec un support secondaire, normalement en polypropylène. Certains tapis, notamment les variétés commerciales, peuvent avoir un coussin résilient attaché à ce support.

La moquette large est également produite par d’autres méthodes. Un petit pourcentage – moins de 3 % – est fabriqué sur un métier à tisser qui tisse ensemble les fils de face et de support. Bien que les tapis tissés n’aient pas de tissu de support proprement dit, une couche de latex est appliquée sur la face inférieure. Certaines dalles ou modules de moquette commerciaux (normalement 18 par 18 pouces) sont fabriqués par un processus de fusion-liage où des fibres de fil sont injectées dans un support enduit d’adhésif.

La moquette est appliquée sur le rembourrage la plupart du temps. Un rembourrage dense (pas nécessairement épais) prolonge la durée de vie du tapis, réduit le bruit et amortit le sol.

Avant la pose d’un tapis, des bandes de taquets, appelées «tackstrips» en abrégé, sont clouées autour du périmètre du sol.

Ces fines bandes de bois ont des points d’accrochage courts qui collent vers le haut pour s’agripper au dos du tapis. Un bord de la moquette est accroché aux points saillants du décapage, puis la moquette est tendue, accrochée aux bandes sans taquets du mur opposé, puis coupée. Les coutures entre les largeurs sont jointes par l’arrière avec du ruban de couture adhésif en fibre de verre ou un ruban de couture en plastique thermique appliqué avec un fer spécial.

La moquette peut être appliquée sur presque tous les sous-planchers ou revêtements de sol existants, à l’exception des vieilles moquettes. Un velours épais masquera les irrégularités du sous-plancher d’une manière que la plupart des autres revêtements de sol ne cachent pas.

Types de fibres de tapis

Les fibres utilisées pour le fil de surface d’un tapis affectent considérablement son apparence et ses performances. Voici un aperçu des fibres de tapis utilisées aujourd’hui :

Nylon

Les deux tiers des fibres de tapis sont en nylon. Les fibres de nylon résistent à l’usure, à la saleté et à la moisissure, survivent au poids écrasant des meubles et résistent bien dans les zones à fort trafic.

Le nylon est disponible dans des couleurs brillantes et les variétés teintes en solution sont inaltérables. Les tapis en nylon ont tendance à coûter entre 8 $ et 25 $ par mètre carré. Au plus bas, ils coûtent aussi peu que 5 $ ; au haut de gamme, vous pouvez payer 70 $ par mètre carré ou plus.

Oléfine

Aussi appelées polypropylène, les fibres d’oléfines représentent environ 30 % du marché des moquettes. Bien que l’oléfine ait commencé comme fibre de tapis d’extérieur grâce à sa résistance à l’humidité et à la moisissure, de nouvelles avancées dans son aspect et son toucher l’ont rendue populaire pour la maison. Il est facile à nettoyer, solide et résiste aux taches, à l’usure et à l’électricité statique.

Les fibres d’oléfine sont principalement utilisées dans les boucles à plusieurs niveaux, telles que les berbères, et dans les piles coupées commerciales à profil bas. La couleur est ajoutée avant que le matériau ne soit transformé en fibre, ce qui rend l’oléfine inaltérable. Certaines dalles de moquette en oléfine ont une texture feutrée ; pour ceux-ci, des fibres de polypropylène sont aiguilletées dans un noyau de maille. Le prix de la moquette en oléfine est comparable à celui du nylon ; bien que la fibre soit moins chère, plus de processus sont impliqués dans sa fabrication.

Polyester

Si vous aimez les poils luxueux, doux et épais, le polyester peut être votre meilleur choix. Les fibres de polyester, connues pour leur douceur, ont beaucoup de corps, résistent à l’usure et offrent une forte rétention de couleur et de lustre. Cependant, ils ne sont pas aussi durables que le nylon et l’oléfine. Actuellement, de nombreux tapis en polyester sont fabriqués à partir de PET (polyester) recyclé à partir de bouteilles et de contenants de soda en plastique. Les tapis en polyester coûtent environ 1 $ de moins par mètre carré que les produits en nylon comparables.

Triexta

Triexta est une sous-classe générique relativement nouvelle de polyester. Inventé par DuPont, le triexta est résistant aux taches de façon permanente et extrêmement durable, résilient et agréable sous les pieds. La fabrication de triexta, qui utilise des ressources renouvelables, est beaucoup plus écologique que la fabrication d’autres fibres de tapis synthétiques. Deux marques de moquette fabriquées avec triexta sont DuPont Sorona et Mohawk Smartstrand.

Acrylique

Bien que vous ne trouviez probablement pas de tapis 100 % acrylique, ces fibres sont mélangées à d’autres fibres telles que la laine, car elles se rapprochent de l’aspect et de la sensation de la laine naturelle, mais sont moins chères. Les fibres acryliques résistent à l’humidité, à la moisissure et à la décoloration.

Laine

La fibre la plus luxueuse est la laine naturelle. Il est doux, durable, offre un volume généreux et se décline en plusieurs couleurs. D’un point de vue écologique, c’est un choix particulièrement responsable car issu d’une ressource durable. Malheureusement, la laine est également beaucoup plus chère que les matières synthétiques. Pour la laine, vous paierez probablement entre 40 $ et 100 $ par mètre carré ou même plus.

Boucles et coupes de tapis

Les qualités de base d’un tapis dépendent de sa construction, que le velours soit coupé, bouclé ou à la fois coupé et bouclé.

Tapis à poils coupés

Les moquettes à poils coupés ont des boucles coupées de sorte que les extrémités des fils ressortent vers le haut, créant un aspect et une sensation de luxe – c’est clairement l’une des raisons pour lesquelles elles représentent 60 % des moquettes vendues. Au sein de la famille des poils coupés se trouvent les « saxes » très populaires. La peluche de Saxe a des touffes denses, courtes et plates.

Les peluches texturées ont un poil légèrement plus haut et sont moins denses. « Frise » (free-zay) Le tapis est un style assez rare, robuste et nubby avec des fils denses, à poils courts et étroitement torsadés. Un autre type de tapis à poils coupés est le velours, à poils courts et très serrés.

Un tapis de velours est lisse, de niveau et uniforme avec un aspect formel. Lorsque vous marchez dessus, des empreintes de pas ont tendance à apparaître (plus une surface est texturée, moins elle montre d’empreintes de pas).

La « main » d’un tapis à poils coupés – l’apparence, la texture et le toucher – est le résultat des fibres choisies pour le fil et de la jauge (« denier ») et de la torsion du fil. Ces éléments sont essentiels à la performance. En règle générale, plus le fil est tordu, meilleure est la performance, car le fil conserve sa forme au fil du temps. La plupart des fils coupés sont thermofixés pour conserver leur forme (de la même manière qu’un cheveu thermofixe une coiffure).

Tapis bouclés

Le tapis bouclé, résultat du tuftage, a des boucles de fil complètes qui se tiennent debout. Les boucles ont tendance à mieux s’user que les moquettes à poils coupés car les extrémités des fils ne sont pas exposées. Avec ceux-ci, le fil s’use sur les côtés, pas aux extrémités, et la torsion est automatiquement maintenue.

Pour une surface particulièrement lisse, souvent préférée dans les installations commerciales, vous pouvez obtenir une « boucle de bas niveau ». Pour des motifs saisissants ou un look sculpté, vous pouvez acheter une « boucle à plusieurs niveaux ». Les tapis sculptés ont des boucles hautes et basses.

Les boucles de haut niveau, telles que les berbères, ont une texture nubby. En fait, la plupart des piles bouclées sont maintenant appelées Berbères, un terme qui trouve son origine dans les tapis fabriqués par les tribus berbères d’Afrique.

Tapis coupés et bouclés

Les moquettes bouclées coupées et cisaillées combinent boucles et poils coupés. La pile à boucles coupées a des extrémités coupées plus hautes que les boucles, créant une variété de looks. Les types conventionnels, parfois appelés tapis « sculptés », offrent des motifs et des couleurs audacieux. Des versions plus subtiles, appelées « entrelacs » ou « Saxonies sculptées », suggèrent simplement un motif.

Tapis Coussin & Rembourrage

La plupart des tapis résidentiels sont installés sur un sous-tapis séparé (appelé « coussin » dans l’industrie) qui rend le tapis plus doux et plus résistant sous le pied, réduit le bruit, fournit un peu d’isolation thermique et prolonge la durée de vie du tapis. Ne commettez pas l’erreur d’installer un tapis de qualité sur un coussin de tapis marginal.

Le coussin de tapis peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux, y compris divers types de fibres naturelles et synthétiques et de mousse d’uréthane.

Un coussin de tapis trop épais sollicite trop le support du tapis et est trop mou sous les pieds. La densité du sous-tapis, et non son épaisseur, est le facteur le plus important à prendre en compte lors du choix d’un sous-tapis. Demandez à votre détaillant de tapis un coussin de classe 1 pour les zones à trafic modéré et un coussin de classe 2 où il y aura un trafic intense, comme les escaliers, les couloirs et les salles familiales.

Le Carpet and Rug Institute recommande une épaisseur maximale de 7/16 de pouce pour un coussin de tapis résidentiel. Si la

tapis a une hauteur de poils inférieure, comme un berbère ou un velours coupé de type commercial, le coussin doit être encore plus fin – 3/8 de pouce ou moins. Mais il doit être ferme et résistant.

Les minimums FHA sont un coussin de 6 livres sous un velours coupé résidentiel standard et un coussin de 8 livres sous un velours berbère ou bas plus fin. Attendez-vous à payer environ 3 $ à 3,50 $ par mètre pour un coussin de qualité.