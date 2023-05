Guide d’achat de revêtements de sol en vinyle

Le revêtement de sol en vinyle est un matériau plastique vendu sous forme de feuilles ou de dalles. Les revêtements de sol en feuilles sont appliqués à partir de rouleaux de 6, 9 ou 12 pieds de large; les carreaux mesurent normalement 12 pouces carrés. Les revêtements de sol en feuilles sont généralement utilisés lorsqu’un aspect homogène est recherché. il est également imperméable aux dommages causés par l’eau, qui peut s’infiltrer entre les joints d’autres revêtements de sol. Il est préférable de laisser l’installation de feuilles de vinyle entre les mains d’un installateur professionnel ou expérimenté ; les carreaux sont plus susceptibles d’être installés par des bricoleurs.

Deux techniques de fabrication sont utilisées pour produire des revêtements de sol en vinyle en feuilles : l’incrustation et l’impression par rotogravure. Avec les revêtements de sol incrustés, les plus chers et les plus durables des deux, le motif va jusqu’au support. Dans le processus de fabrication, des granulés de vinyle sont appliqués sur un support à travers une série de gabarits, donnant au design une profondeur visuelle substantielle.

Plusieurs couches sont fusionnées, puis la surface reçoit une couche d’usure pour la protection. Avec un sol en rotogravure moins cher, le motif est imprimé avec des encres vinyliques sur un support en feutre minéral enduit et une couche d’usure est ajoutée.

Les carreaux de vinyle peuvent être un composite – un mélange de vinyle, de fibres minérales et d’argile – ou, pour plus de durabilité, ils peuvent être en vinyle solide.

Il est presque toujours avantageux d’opter pour un matériau de haute qualité qui durera, car la main-d’œuvre est une partie importante d’un travail de revêtement de sol, à moins que vous ne le fassiez vous-même. Le vinyle de haute qualité est généralement plus épais que les variétés ordinaires et possède une couche d’usure très durable qui aide à repousser la saleté et les déversements.

Recherchez une couche d’usure en uréthane ou, mieux encore, une couche d’usure en uréthane «améliorée». Les couches d’usure en uréthane résistent mieux à la circulation piétonnière et se rapprochent le plus de la promesse «sans cire», mais même elles finiront par perdre leur éclat. Une couche d’usure en vinyle est un peu plus résistante aux taches.

Si la durabilité est plus importante pour vous que le choix illimité, assurez-vous de vérifier les revêtements de sol en vinyle commerciaux, qui offrent une palette de possibilités plus restreinte mais qui sont extrêmement résistants.

Les revêtements de sol en vinyle peuvent être appliqués sur une variété de surfaces planes, propres et lisses, y compris les sous-planchers en contreplaqué ou en béton. Ou il peut être appliqué sur des sols existants tels que le bois, le linoléum ou le vinyle. (Étant donné que les sols résilients plus anciens ou leurs adhésifs peuvent contenir de l’amiante, qui est dangereux lorsqu’il est en suspension dans l’air, il est courant de laisser un ancien sol en place et de le recouvrir). Mais assurez-vous que le sous-plancher est absolument lisse. Les bosses, les coutures et même les têtes de clous surélevées finiront par devenir visibles à la surface.