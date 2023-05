Guide d’achat de revêtements de sol en stratifié, en bambou et en planches de vinyle

Vous cherchez un revêtement de sol abordable et facile à installer pour mettre à jour une pièce ? Les revêtements de sol stratifiés, les planches de bambou ou les planches de vinyle peuvent être votre réponse. Ces types populaires de revêtements de sol de bricolage peuvent faire une différence frappante en un jour ou deux !

L’installation d’un nouveau plancher est plus facile que jamais. Au cours des dernières années, la plupart des principaux fabricants de revêtements de sol ont déployé des produits spécialement conçus pour une installation à faire soi-même, et pratiquement tous les types de revêtements de sol sont disponibles en tant qu’option conviviale pour le bricolage. Vous n’avez besoin d’aucune expérience en matière de revêtements de sol ou de compétences particulières pour installer ces revêtements de sol. En fait, dans la plupart des cas, vous n’avez besoin que de quelques outils de menuiserie de base, d’une bonne paire de genouillères et de quelques jours pour terminer le projet.

Les planchers de bricolage sont très abordables, surtout si on les compare au coût de l’installation traditionnelle de planchers de bois franc qui nécessite un professionnel. Alors que le marché des revêtements de sol de bricolage continue de se développer, les fabricants introduisent toujours de nouveaux produits, ce qui signifie que vous êtes susceptible de trouver des revêtements de sol en vente pour des économies encore plus importantes.

Nous examinerons en détail trois sols de bricolage populaires et abordables : le stratifié en plastique, le bambou et les planches de vinyle.

Le processus d’installation peut varier légèrement selon le fabricant, mais chaque type est préfini et peut être installé comme un plancher flottant, ce qui signifie qu’il n’est pas fixé au sous-plancher. En conséquence, l’installation est rapide et facile, même pour les bricoleurs débutants.

Revêtement de sol stratifié

Le sol stratifié est durable, facile à nettoyer et extrêmement résistant aux rayures. Il a un noyau dense en MDF (panneau de fibres à densité moyenne) surmonté d’une couche de plastique stratifié résilient.

Les revêtements de sol stratifiés se présentent sous deux formes de base : les planches larges et les dalles carrées. Les deux types s’emboîtent avec des joints à rainure et languette, sans colle ni attaches nécessaires.

Les carreaux de stratifié carrés imitent l’apparence de la pierre ou des carreaux de céramique émaillée. Les planches, qui sont le style de revêtement de sol stratifié le plus populaire, sont disponibles dans des dizaines de couleurs et de motifs de grain de bois réalistes.

Les deux principaux avantages du revêtement de sol stratifié par rapport aux produits en bois véritable sont 1) il est extrêmement résistant aux taches, aux rayures et à l’usure et, 2) il coûte considérablement moins cher que les revêtements de sol en bois massif ou d’ingénierie. En termes de durabilité, de nombreux sols stratifiés haut de gamme sont assortis d’une garantie de 30 ans.

Plusieurs entreprises fabriquent des revêtements de sol stratifiés, de sorte que les prix et la qualité peuvent varier considérablement. Les produits à prix modique coûtent moins de 1 $ le pied carré ; les revêtements de sol stratifiés de qualité supérieure commencent à environ 3 $ le pied carré.

Certains sols stratifiés nécessitent l’installation d’une sous-couche en mousse, qui doit être achetée séparément. La sous-couche pour plancher flottant coûte généralement de 30 à 70 cents le pied carré. Certains sols stratifiés sont livrés avec la sous-couche attachée à chaque planche ou dalle, éliminant ainsi le besoin de l’acheter séparément.

Plancher de planche de bambou

Les revêtements de sol en bambou ont beaucoup à offrir : ils sont abordables, faciles à installer, disponibles dans des dizaines de couleurs, et cultivés et récoltés de manière respectueuse de l’environnement.

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un bois dur car c’est un type d’herbe, le bambou est beaucoup plus dense et plus durable que la plupart des bois durs, y compris l’érable et le chêne.

Et parce que c’est une herbe, le bambou pousse beaucoup plus vite que les feuillus. Il est récolté après seulement quatre ou cinq ans contre les 30 à 60 ans qu’il faut avant que les arbres feuillus puissent être transformés en parquet. Cela en fait un matériau très écologique et durable.

Le parquet en bambou est préfini sous deux formes :

Le bambou d’ingénierie est installé selon la méthode du plancher flottant, ce qui le rend idéal pour les bricoleurs. Les planches larges s’emboîtent avec des joints à rainure et languette modifiés.

Les revêtements de sol en bambou massif sont installés de la même manière que les revêtements de sol traditionnels en bois dur à rainure et languette. Il est fixé avec du mastic, des clous ou des agrafes, il n’est donc pas aussi facile à bricoler que le bambou d’ingénierie.

Les revêtements de sol en bambou sont disponibles dans des dizaines de couleurs préfinies, allant des riches tons de cerisier et de noyer foncé à diverses nuances de bleu, de rouge et de vert. Le bambou d’ingénierie coûte environ 3 $ à 5 $ par pied carré ; le sol en bambou massif coûte environ 2 à 4 dollars le pied carré. Les deux types de revêtements de sol sont souvent réduits jusqu’à 25 % lors des soldes et des promotions.

Revêtement de sol en planches de vinyle

Les revêtements de sol en feuilles de vinyle et les carreaux de sol existent depuis des générations, mais un type relativement nouveau de revêtement de sol en vinyle a pris d’assaut l’industrie : les revêtements de sol en planches de vinyle. Il se présente sous forme de bandes larges et minces, ou « planches », qui ressemblent à des planchers de bois franc traditionnels. Contrairement aux anciens revêtements de sol en vinyle qui devaient être collés, les planches de vinyle s’emboîtent rapidement pour former un plancher flottant.

Les planches de vinyle sont résistantes aux taches, durables et d’un prix adapté même au budget de rénovation le plus serré. Les planches flexibles ont une largeur de six à neuf pouces et présentent des motifs de grain de bois réalistes qui ressemblent à plusieurs variétés de bois, notamment le chêne, le cerisier, le teck, le pin, le noyer, le noyer et l’érable. Vous pouvez également choisir parmi des couleurs qui rappellent les teintures à base d’huile, les tons de bois naturel, les finitions blanchies à la chaux et les planches de grange patinées.

Le revêtement de sol en planches de vinyle est rapide et facile à installer et ne nécessite pas l’utilisation d’adhésifs collants ou de fixations spéciales. Les nouveaux types de revêtements de sol en planches de vinyle utilisent l’une des deux méthodes d’installation adaptées au bricolage :

Les planches imbriquées ont des joints à rainure et languette qui s’emboîtent.

Les planches Grip-strip se collent avec un adhésif appliqué en usine. Notez que les planches antidérapantes créent un plancher flottant en adhérant les unes aux autres, et non au plancher.

Les revêtements de sol en planches de vinyle peuvent être installés directement sur des sous-planchers en contreplaqué ou OSB, des dalles de béton et la plupart des sols existants, y compris les carreaux de bois, de vinyle et de céramique. Les méthodes d’installation approuvées par le fabricant varient, alors assurez-vous de lire attentivement les instructions d’installation avant de commencer.

La plupart des planchers antidérapants sont résistants à l’eau, tandis que certaines planches à emboîtement sont imperméables. Les planches de vinyle imbriquées coûtent généralement entre 2 $ et 3 $ le pied carré. Les planches antidérapantes coûtent un peu moins cher, en moyenne de 1,75 $ à 2 $ le pied carré.

Avec plusieurs styles et couleurs disponibles, les revêtements de sol de bricolage peuvent être une option facile et abordable à considérer lors de la refonte des sols de votre maison. Quelques outils et un peu de temps suffisent pour un look mis à jour qui coûte moins cher que de faire installer de nouveaux sols par des professionnels.

Joseph Truini est un expert en rénovation domiciliaire qui écrit beaucoup sur la rénovation et la réparation de maisons à faire soi-même. Il est l’auteur de six livres, dont le best-seller « Building a Shed », et son travail a été publié dans plusieurs magazines nationaux, notamment This Old House, Popular Mechanics, Woman’s Day et Today’s Homeowner. Il couvre la rénovation domiciliaire et les conseils d’achat pour Groupon. Vous pouvez trouver des économies sur les revêtements de sol et plus encore sur la page Home Depot de Groupon ici.