Guide d’achat de prises électriques

Prises GFCI

Il s’agit d’un guide d’achat impartial pour les prises électriques, également appelées prises. Comprend des prises standard ainsi que des prises GFCI.

La plupart des circuits d’une maison sont des circuits de dérivation de 15 ou 20 ampères et 120 volts.

Les codes électriques exigent que tous ces circuits soient maintenant mis à la terre avec une prise à trois broches, comme indiqué sur les photos ci-dessous. L’ampérage et la tension d’une prise sont clairement indiqués à l’avant, ce qui vous permet de comparer les besoins en énergie d’un appareil à la sortie de la prise.

Vous devez également être conscient du type de fil auquel une prise peut se connecter. Une prise estampée AL-CU peut accueillir à la fois des fils de cuivre et d’aluminium ; si le réceptacle n’est pas marqué ou s’il y a une barre oblique dans l’AL, seul le fil de cuivre doit être utilisé.

Pour éviter que le mauvais appareil soit branché dans la mauvaise prise, les fabricants d’appareils électroménagers et d’outils adaptent les fiches aux prises spéciales indiquées ci-dessous.

Par exemple, une scie à table, qui nécessite une prise de 240 volts, aura l’une des configurations de broches uniques illustrées. Ces gros appareils comme une cuisinière ou un tiroir à vêtements nécessitent une prise combinée de 120/240 volts, le 240 volts pour alimenter l’appareil lui-même et le 120 volts pour alimenter la minuterie et d’autres fonctions mineures.

Lors de l’achat d’un récipient, prenez note de l’étiquetage, qui peut inclure « résidentiel », « entrepreneur », « commercial », « industriel » ou « spéc. ». Recherchez ceux qui portent la mention « entrepreneur », « spec » ou « industriel », car ils sont généralement de meilleure qualité mais plus chers.

Prises DDFT

Un type spécial de prise appelé GFCI (ou GFI), abréviation de disjoncteur de fuite à la terre, est nécessaire dans les cuisines, les salles de bains et les autres zones exposées et humides d’une maison pour se protéger des chocs graves qui peuvent survenir lorsque l’électricité et l’eau rencontrer.

Identifiée par les boutons de réinitialisation et de test situés sur sa face, une prise GFCI de 120 volts remplace une prise double standard et surveille le courant électrique. C’est comme un disjoncteur super sensible. Chaque fois que les quantités de courant entrant et sortant ne sont pas égales, comme lors d’un défaut à la terre ou d’une fuite de courant, le GFCI détectera le problème et s’éteindra lui-même ou, dans certains cas, d’autres prises sur le même circuit.

Donc, si une ou plusieurs des prises de la cuisine, de la salle de bain ou des espaces extérieurs cessent de fonctionner, recherchez la prise GFCI qui dessert ce circuit. Appuyez simplement sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser le réceptacle – cela allumera tous les autres qui y sont connectés. Appuyez périodiquement sur le bouton de test pour vous assurer que l’appareil fonctionne.

Remplacer une prise électrique ordinaire par une prise GFCI est aussi simple que de câbler une prise ordinaire. Pour obtenir des instructions sur la façon de procéder, voir Comment câbler une prise électrique. Assurez-vous de suivre les instructions fournies avec l’appareil.

