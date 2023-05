Guide d’achat de poignées de porte et de serrures

Lorsque vous choisissez une poignée de porte ou une serrure pour les portes extérieures ou intérieures de votre maison, il est utile de bien comprendre les différences entre les différents types. Ce guide expert vous aidera.

Au-delà de leurs tâches fonctionnelles, les poignées de porte, les charnières et les composants matériels similaires peuvent ajouter de manière significative à la beauté d’une porte.

De nombreux styles et finitions de quincaillerie de porte sont disponibles, des serrures et charnières en laiton orné aux élégants boutons en chrome brossé.

Si vous recherchez une nouvelle quincaillerie de porte, faire des choix peut être un peu difficile. Vous trouverez ici des informations qui vous aideront à acheter une quincaillerie de porte adaptée à vos besoins et à vos goûts.

Pour plus d’informations sur l’entretien de la quincaillerie de porte que vous avez déjà, veuillez consulter Réparation des poignées de porte, des serrures et de la quincaillerie. Vous trouverez des conseils étape par étape pour une installation à faire soi-même dans l’article Comment remplacer une poignée de porte.

Étant donné que les poignées de porte (également appelées « serrures » dans le commerce) doivent ouvrir, fermer et verrouiller les portes fréquemment, il est important qu’elles fonctionnent sans à-coups, efficacement et en toute sécurité. Et parce qu’elles sont également une partie très visible de votre maison, les poignées de porte doivent être choisies dans un souci de qualité et de style.

Les prix des poignées de porte sont partout sur la carte, allant d’environ 30 $ à 800 $ ou plus. Dans la plupart des cas, vous en avez pour votre argent. Les serrures de qualité sont finement usinées à partir d’acier et de laiton de haute qualité et sont magnifiquement plaquées avec des finitions en laiton, bronze, chrome ou similaires.

Lors de l’achat d’une nouvelle serrure, vous devez faire la distinction entre plusieurs variables. Plus particulièrement, vous devez choisir si :

1) Ce sera une serrure cylindrique ou à mortaise.

2) C’est pour une porte intérieure ou extérieure

3) Il comprendra une serrure, et

Les poignées de porte et les serrures sont facilement disponibles en ligne.

Serrures cylindriques vs serrures à mortaise

Les poignées de porte, également appelées serrures, sont classées comme ayant des corps cylindriques ou à mortaise.

Serrures cylindriques

Une serrure cylindrique a un corps arrondi qui s’insère dans un grand trou percé dans la face de la porte et croise le pêne demi-tour, qui est inséré dans un deuxième trou plus petit percé dans le bord de la porte.

Étant donné que ce type de serrure ne comprend pas de pêne dormant de sécurité, une deuxième serrure à pêne dormant indépendante doit être ajoutée à la porte si la sécurité est importante.

Serrures à mortaise

Une serrure à mortaise a un grand corps rectangulaire qui se glisse dans une poche rectangulaire (mortaise) taillée dans le bord de la porte.

Le corps rectangulaire d’une serrure à mortaise contient les rouages ​​du bouton ou de la béquille, du loquet et du pêne dormant.

Avec un ensemble de mortaise, le bouton est généralement interconnecté avec un pêne dormant – le déverrouillage du pêne dormant libère également le loquet. Les boutons de verrouillage sur le bord de la porte enclenchent ou désenclenchent le verrou.

Poignées de porte intérieures

Les serrures intérieures peuvent être appelées boutons intérieurs, serrures de passage, serrures à ressort ou serrures tubulaires.

Le type le plus courant qui a un verrou à bouton-poussoir d’un côté, souvent utilisé sur les portes de la salle de bain et de la chambre, est appelé un verrou de confidentialité. La confidentialité, et non la sécurité, est le terme clé. Il n’est pas destiné à être utilisé comme bouton de porte extérieur. Ce type de serrure est facile à déverrouiller de l’extérieur en enfonçant un clou fin ou un fil solide dans le trou au centre du bouton.

Les serrures intérieures sont disponibles en chrome, bronze, laiton et autres finitions. De plus, ils peuvent avoir des boutons ronds ou ovales, ou des leviers droits, courbes ou ornés. Les prix vont généralement de 30 $ à 100 $.

Bien que certaines maisons plus anciennes puissent avoir des portes équipées de serrures à mortaise à l’ancienne, presque toutes les portes intérieures contemporaines utilisent des serrures cylindriques car elles sont plus faciles à installer. En fait, de nombreuses nouvelles portes sont pré-percées pour recevoir des boutons cylindriques.

Poignées de porte extérieures (d’entrée)

Les serrures pour portes extérieures sont également appelées serrures d’entrée, serrures extérieures ou serrures à clé. Celles-ci sont plus lourdes, plus durables et se verrouillent beaucoup plus solidement que les poignées de porte conçues pour les portes intérieures.

Les boutons extérieurs se présentent généralement sous la forme d’un ensemble d’entrée à clé standard, d’un bouton de sortie d’urgence (ceux-ci peuvent être ouverts de l’intérieur sans déverrouiller le loquet) et d’un ensemble factice (un bouton fixe destiné à être associé à un bouton actif).

Les serrures d’entrée peuvent être verrouillées ou déverrouillées des deux côtés de la porte à l’aide d’une clé, d’un bouton ou d’un loquet, selon le type.

Pênes dormants

Si vous êtes préoccupé par la sécurité, assurez-vous que vos portes extérieures ont des pênes dormants qui font partie de la serrure ou sont installés comme une serrure séparée.

Un pêne dormant doit avoir une « poussée » d’au moins 1 pouce, ce qui signifie qu’il s’étend sur au moins 1 pouce au-delà du bord de la porte, et être en acier cémenté.

Pour un pêne dormant à double cylindre, vous devez utiliser une clé des deux côtés de la porte. C’est le type le plus sûr à utiliser pour les portes avec fenêtres (sinon un cambrioleur peut simplement briser la vitre et tendre la main pour tourner le verrou). Lorsque des personnes sont dans la maison, cependant, la clé doit être laissée dans la serrure intérieure pour permettre une sortie rapide en cas d’incendie ou d’autre urgence.

Avant de magasiner

Avant d’acheter une serrure pour une porte, assurez-vous de prendre note de ce qui suit afin que le bouton que vous achetez convienne :

1 L’épaisseur de la porte. Les portes mesurent généralement 1 3/8 pouces ou 1 3/4 pouces d’épaisseur. Les portes plus épaisses sont généralement, mais pas toujours, des modèles extérieurs. Assurez-vous d’acheter une serrure adaptée à l’épaisseur de votre porte.

2 La dimension « back set ». La dimension du jeu arrière est la mesure entre le bord de la porte et le centre du trou percé pour le bouton.

3 Le type de serrure. Notez si la serrure est un modèle cylindrique ou une serrure à mortaise.

4 Le « passage » de la porte. Une porte qui s’ouvre vers vous et dont le bouton est à gauche est une porte de gauche. Une porte qui s’ouvre vers vous et dont le bouton est à droite est une porte de droite. Bien que certains ensembles de serrures soient réversibles, ceux avec des leviers incurvés au lieu de boutons ne le sont pas.