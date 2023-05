Guide d’achat de parement de vinyle

Comment acheter le meilleur bardage en vinyle, avec un rapport du consommateur sur les garnitures et les canaux de bardage en vinyle et des illustrations et des diagrammes utiles sur les détails extérieurs en vinyle.

Le revêtement en vinyle est un matériau de revêtement extrêmement populaire, sans doute en raison de son coût relativement faible, de sa durabilité et de sa facilité d’installation par les bricoleurs aux compétences modérées. Comme d’autres produits de revêtement manufacturés tels que l’aluminium ou les composites, le vinyle peut être appliqué sur un revêtement existant tel que la maçonnerie ou le bois pour donner à une maison un tout nouveau look.

Extrudé à partir de chlorure de polyvinyle (PVC), le revêtement de vinyle compte parmi ses nombreuses vertus qu’il résiste bien aux intempéries et est beaucoup plus résistant aux dommages causés par les insectes et à la pourriture sèche que le bois (bien que ces problèmes puissent survenir dans les matériaux sous le revêtement de vinyle). Il n’a pas non plus besoin d’être peint ou calfeutré. Avec des soins et un entretien appropriés, généralement juste un arrosage annuel, cela peut durer de 20 ans jusqu’à la durée de vie de la maison.

Parce que le revêtement de vinyle peut s’estomper avec une exposition à long terme aux rayons UV du soleil, il n’a traditionnellement été offert qu’en blanc et en couleurs claires, qui se décolorent moins. Cependant, grâce aux progrès récents des produits, de nombreux fabricants proposent désormais une sélection de tons modérément sombres avec une rétention de couleur raisonnablement bonne.

Le bardage en vinyle est disponible dans une variété de textures, allant des finitions mates aux surfaces à grain de bois profondément gaufré qui simulent le bardage en bois. La plupart des revêtements en vinyle sont conçus pour imiter l’apparence du revêtement en bois. De loin, il peut être assez convaincant, mais à y regarder de près, il a toujours l’apparence du vinyle.

Plusieurs profils différents, ou types de panneaux, sont fabriqués. La plupart sont conçus pour être appliqués horizontalement, mais les modèles de panneaux et lattes de revêtement vertical font également partie des offres. Quelques-uns des principaux profils de revêtement en vinyle comprennent des panneaux horizontaux de 12 pieds et 6 pouces de long qui ressemblent à des panneaux doubles de 4 ou 5 pouces, des panneaux triples de 3 pouces, des panneaux simples de 8 pouces, un revêtement Dutchlap, etc. pétoncles, bardeaux et bardeaux décoratifs. Les panneaux verticaux ont généralement l’aspect d’une planche et d’un liteau.

Dans certaines situations, le revêtement vertical est utilisé en combinaison avec le revêtement horizontal; par exemple, la partie inférieure du mur peut être recouverte d’un bardage horizontal mais les sections supérieures peuvent avoir un bardage vertical.

Pour garantir la qualité des produits fabriqués par les principaux fabricants, le Vinyl Siding Institute propose un programme de certification qui garantit que les produits respectent ou dépassent les normes de l’industrie, exprimées sous la forme « ASTM D3679 ». Cette désignation garantit des qualités telles que la capacité à résister aux intempéries et à conserver la couleur, la résistance à l’impact de la charge du vent et d’autres revendications du fabricant.

Canaux et garnitures de parement en vinyle

L’installation d’un revêtement en vinyle nécessite une variété de bandes et de canaux spéciaux conçus pour fixer les panneaux de revêtement aux murs de la maison et capturer les extrémités coupées du revêtement. Il s’agit notamment des poteaux d’angle, des bandes de départ, des profilés en J et des pièces de fixation et de garniture similaires.

La plupart des fabricants de revêtements en vinyle fabriquent deux ou trois tailles de profilés en J. Pour le revêtement vertical, ces canaux ont généralement des ouvertures de 3/8 à 1/2 pouce pour recevoir les panneaux de revêtement et les matériaux de soffite.

Pour le revêtement horizontal, les profilés en J avec des ouvertures de 3/4 à 1 pouce sont couramment utilisés. Lorsque vous commandez ces canaux, assurez-vous de les faire correspondre au motif du revêtement pour assurer un ajustement parfait et résistant aux intempéries.

Les autres garnitures et moulures utilisées pour accessoiriser et monter le revêtement en vinyle comprennent les bandes de départ, les profilés en F, les larmiers, les inserts et les garnitures. Ils sont conçus pour donner à chaque installation un aspect fini et rendre tous les joints résistants aux intempéries.

Poteaux d’angle pour revêtement en vinyle

Lorsqu’un revêtement en vinyle est installé sur une maison, des poteaux d’angle spéciaux en vinyle sont utilisés pour fournir des joints beaux et résistants aux intempéries aux coins intérieurs et extérieurs.

Ils sont fabriqués à partir de vinyle solide, tout comme le revêtement, et produits dans les mêmes couleurs que le revêtement. Voici un aperçu des deux types :

Poteau d’angle intérieur

Aux coins intérieurs d’un mur, là où le revêtement de vinyle se rencontre à partir de deux murs adjacents, cet accessoire fournit un joint résistant aux intempéries. Le revêtement s’intègre parfaitement dans les canaux extrudés le long de ces poteaux.

Ces poteaux d’angle sont fabriqués dans une variété de tailles pour s’adapter à tous les types et configurations de revêtement. Dans certains cas, deux profilés en J, installés avec les coins ensemble, remplacent un poteau d’angle intérieur.

Poteau d’angle extérieur

Ces poteaux d’angle sont conçus pour fournir un coin extérieur soigné et résistant aux intempéries sur les murs de la maison. Ceux-ci, comme les poteaux d’angle intérieurs, ont des canaux pour recevoir le revêtement et sont disponibles dans des largeurs appropriées pour tous les types de revêtement en vinyle.

Détails du système de parement en vinyle

Alcoa, CertainTeed, Wolverine et d’autres grands fabricants de revêtements en vinyle produisent des détails en vinyle qui donnent aux systèmes de revêtement pour piétons un aspect classique. Certaines de leurs offres comprennent des encadrements de fenêtres et de portes, des volets, des poteaux d’angle, des moulures dentelées et une gamme d’autres composants, ainsi que des motifs décoratifs de bardeaux et de revêtements personnalisés.

Par exemple, la gamme d’accessoires Images Designer d’Alcoa Building Products comprend des panneaux décoratifs en quatre motifs en écailles de poisson, des lambris, des évents de sécheuse et des supports de fixation. Ces accessoires décoratifs sont disponibles dans une large gamme de couleurs et peuvent être utilisés avec du revêtement en vinyle et en aluminium, de la brique et de la pierre.

CertainTeed s’est donné beaucoup de mal pour créer des garnitures qui imitent l’apparence du bois.

Wolverine propose également une ligne réaliste qui comprend un soffite super rigide de qualité supérieure ; panneaux en écailles de poisson, perlés et en treillis ; poteaux d’angle cannelés, étagés ou lisses extra-larges ; et garniture de fenêtre à gradins.

Si votre maison est recouverte d’aluminium, vous pourrez peut-être utiliser certaines pièces spécialisées en vinyle; sinon, vous pouvez obtenir des pièces en aluminium pliées sur mesure pour certaines caractéristiques architecturales, mais celles-ci ont tendance à être chères et peu authentiques.