Guide d’achat de papiers peints

Ce guide d’achat expert porte sur le papier peint, couvrant les différents types de papier peint et comment choisir celui qui correspond le mieux à votre esthétique.

Pensez à l’effet que vous voulez que votre papier peint atteigne avant de vous rendre au magasin de la maison.

Vous n’avez pas nécessairement besoin de tapisser toute la pièce avec un seul motif – pensez à utiliser deux papiers coordonnés, à tapisser un mur d’accent ou à ajouter une cimaise ou une bordure de plafond à votre conception.

Une fois que vous avez décidé comment vous allez utiliser le papier peint, il y a quelques choses utiles à emporter avec vous au magasin. Si vous le pouvez, apportez des échantillons de tapis et de tissus d’ameublement. Une photo de la pièce et un dessin à l’échelle peuvent également vous aider à imaginer à quoi ressemblera une couleur, un motif ou une texture. Une fois que vous avez pris une décision, apportez un échantillon à la maison et collez-le sur un mur afin de voir à quoi il ressemble sous un éclairage différent pendant la journée et le soir.

Comment choisir le papier peint

La composition d’un revêtement mural se traduit par sa résistance, sa facilité d’entretien, sa facilité d’accrochage et de retrait ultérieur et, bien sûr, son coût. Lorsque vous achetez du papier peint, considérez les qualités de chaque type de matériau en fonction de la pièce que vous avez en tête. renseignez-vous également sur les différentes garanties constructeurs.

Types de papier peint

Voici un aperçu des différents types de papiers peints et de revêtements muraux disponibles :

Papier peint en vinyle

Fabriqué à partir d’un film vinyle sur un tissu souple ou un support en papier, le papier peint en vinyle est le type le plus populaire sur le marché en raison de sa durabilité et de sa facilité d’entretien.

Le plus solide est le vinyle doublé de tissu. Il peut être lavé et peut-être même frotté, résiste à l’humidité et s’enlève facilement sans laisser de résidus de pâte sur le mur. Il vient généralement non collé.

Le papier peint en vinyle le plus léger est recouvert de papier. La version en vinyle expansé est parfaite pour les murs qui ne sont pas lisses car elle imite souvent les surfaces qui ne sont pas lisses comme le plâtre, le granit, les faux finis de peinture ou la toile d’herbe. Le vinyle à dos papier est généralement collé.

Le papier peint le plus fin de la catégorie est un papier recouvert d’un placage de vinyle. La faible épaisseur de la couche de vinyle le rend uniquement adapté aux murs extrêmement lisses et aux zones peu fréquentées car il se déchire et se tache plus facilement que les autres papiers à plus forte teneur en vinyle.

Papier peint textile

Disponibles dans une gamme de textures et de teintes allant d’un look décontracté à une déclaration formelle, ces revêtements muraux sont généralement fabriqués à partir de fibres naturelles telles que le lin ou le coton, mais peuvent également être en polyester. Le tissu d’herbe est le favori dans cette catégorie, bien que le chanvre, qui a des fibres plus fines, soit plus facile à accrocher. Les papiers peints textiles ont le plus souvent un support en papier.

Papier peint sérigraphié à la main

Il s’agit d’une option relativement coûteuse car les couleurs vives de ce papier sont chacune appliquées séparément avec différents écrans de soie faits à la main plutôt que d’être imprimées à la machine. Certains papiers imprimés à la machine, qui sont moins chers, imitent la variété sérigraphiée à la main.

La pose de papier peint sérigraphié à la main nécessite souvent une plus grande finesse d’application car les motifs ne sont pas aussi uniformes que sur les papiers imprimés à la machine. De plus, renseignez-vous si les colorants utilisés dans la fabrication sont solubles dans l’eau ou non. Si c’est le cas, une grande attention doit être portée pour garder la surface exempte de pâte et d’eau, ce qui fait du papier un mauvais choix pour toute pièce, comme une cuisine ou une salle de bain, qui subit des fluctuations des niveaux d’humidité.

papier peint

Les revêtements muraux sans autre contenu tels que le vinyle ou la fibre ne doivent pas être utilisés n’importe où car ils se déchirent facilement.

Papier peint déjoué et floqué

Ces papiers élégants ressemblent davantage à des tissus fantaisie tels que le damassé ou le velours coupé et sont plus efficaces dans les salles d’eau ou d’autres espaces sombres qui pourraient nécessiter un peu d’éclaircissement. Les accrocher peut être délicat car ils se froissent facilement, ce qui les rend uniquement adaptés aux murs parfaitement lisses.