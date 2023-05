Guide d’achat de moustiquaires et contre-portes

Ce guide expert et impartial vous aidera à acheter les meilleures contre-portes ou portes moustiquaires pour votre maison. Comprend des informations sur les types, la construction et les combinaisons de portes-moustiquaires.

Les contre-portes bloquent les courants d’air en hiver, ce qui aide à minimiser les pertes d’énergie. Beaucoup ont des panneaux de verre trempé clipsables que vous pouvez retirer et remplacer par des panneaux de moustiquaire pour l’été. De plus, les contre-portes protègent la porte principale des intempéries, et les nouveaux modèles sont si attrayants qu’ils peuvent ajouter à l’attrait extérieur de votre maison.

Voici les principaux facteurs à considérer avant d’acheter une nouvelle contre-porte.

Tailles et configurations

Les contre-portes et les portes moustiquaires sont disponibles dans des largeurs de porte standard de 30, 32, 34 et 36 pouces et peuvent être articulées de chaque côté. (Lorsque vous en achetez un, assurez-vous d’avoir la bonne taille ; mesurez l’ouverture de la porte entre les montants de la porte, pas la porte elle-même.)

La plupart des contre-portes sont vendues comme unités pré-accrochées. Ils peuvent être articulés de chaque côté et des kits à double porte sont disponibles. Ces modules pré-encadrés sont relativement faciles à visser sur les montants de porte existants ; un bricoleur avec des compétences raisonnables peut généralement en installer un en un après-midi.

Les principaux fabricants proposent également des programmes de conception de votre propre porte, où vous pouvez mélanger et assortir les composants. La série Designer Door de Larson permet aux consommateurs de choisir le cadre et sa couleur, puis de choisir parmi six styles de verre et six styles de quincaillerie design. Vous quittez le magasin avec trois cartons : cadre de porte, verre et quincaillerie. Cole Sewell et EMCO ont des programmes similaires.

Moustiquaire et contre-portes combinées

Les contre-portes et moustiquaires combinées sont souvent faites de métal ou de vinyle et parfois de bois. Dans les climats rigoureux, une porte moustiquaire est installée en été et remplacée par une contre-porte vitrée en hiver; certaines portes extérieures secondaires sont munies de panneaux amovibles qui peuvent être changés selon la saison.

Dans les régions où l’hiver est froid, les contre-portes minimisent les pertes d’énergie, bloquent les courants d’air et ajoutent une petite mesure de sécurité. Ils protègent la porte principale (principale) et, lorsque cette porte est ouverte, permettent un meilleur contrôle du climat, de la ventilation et de la lumière. Ils peuvent également être utiles pour éloigner les parasites et les animaux domestiques. Ils peuvent avoir deux panneaux de verre ou un panneau de verre supérieur et un panneau métallique inférieur avec une barre transversale divisant les deux. Les portes moustiquaires peuvent également avoir un panneau moustiquaire supérieur et un panneau métallique inférieur.

Les contre-portes et les portes moustiquaires se connectent à leurs cadres avec des charnières et ont des ferme-portes hydrauliques ou pneumatiques qui ferment la porte en douceur. Ils peuvent également avoir des ressorts et des arrêts de chaîne qui les empêchent de se refermer ou d’être poussés avec trop de force.

Mais au-delà de l’aspect pratique, la nouvelle combinaison moustiquaire et contre-portes est très attrayante.

L’évolution des contre-portes a commencé il y a plusieurs années, lorsque le fini familier de l’usine d’aluminium a cédé la place au blanc et au brun foncé. Puis d’autres couleurs – sable, amande, vert – se sont glissées sur le marché.

Après que les fabricants ont fait un grand pas en avant en proposant des couleurs, ils ont commencé à chercher des moyens d’améliorer l’apparence générale des contre-portes, entraînant des changements majeurs dans la construction et la décoration.

Les vis visibles disparaissent, les matériaux deviennent plus sophistiqués et une variété d’options font leur entrée sur le marché. Vous pouvez maintenant choisir de superbes portes durables avec une quincaillerie en laiton massif, des serrures à pêne dormant à clé et des panneaux de verre pleine grandeur avec verre gravé, teinté, biseauté ou au plomb, entre autres offres.

Fenêtres et moustiquaires de contre-porte

Lors du choix d’une contre-porte, l’un de vos premiers choix sera le type et la taille du système de fenêtre et de moustiquaire. Beaucoup sont conçus pour que vous puissiez échanger les panneaux de verre clipsables avec une moustiquaire. Certains ont des panneaux qui se contournent dans les pistes. D’autres encore sont faits pour que le panneau inutilisé se range dans la porte. EMCO dispose d’une fenêtre à rangement automatique brevetée qui glisse facilement à l’intérieur de la porte, hors de vue.

Un panneau de verre pleine hauteur est préférable si vous souhaitez afficher votre porte d’entrée ou maximiser la lumière et les vues à travers la contre-porte. Plus courant est le type de porte à mi-vue qui a un panneau plein au tiers inférieur de la porte; cela vous donne plus de contrôle de la ventilation car vous pouvez ouvrir ou fermer chaque section indépendamment. Une porte haute vue est similaire, mais la section vitrée ne s’étend que sur environ la moitié de la hauteur de la porte.

Construction de contre-portes

Une autre considération clé est la construction de la porte. Tous les principaux fabricants de contre-portes produisent des portes qui ont un noyau en bois massif recouvert d’une peau d’aluminium collée en permanence qui a reçu une finition émaillée cuite au four. Le noyau en bois rend ces portes robustes; ils ne se tordent pas, ne secouent pas et ne se bossellent pas. La surface en aluminium ne nécessite pratiquement aucun entretien, mais elle peut se rayer.

Une technologie plus récente est une porte composite appelée Forever Ultra-Core, fabriquée par EMCO. Le matériau est très résistant, avec une couleur moulée, donc si la porte est rayée, la couleur reste toujours. La porte est également étanche à l’eau. Le prix de cette porte varie de 155 $ à 190 $.

Larson fabrique également une porte en aluminium remplie de mousse épaisse de 1 1/2 pouce appelée Classic View qui est plus légère et permet un panneau de verre plein cadre – un bon choix si vous voulez montrer votre porte principale. Si vous voulez que la contre-porte soit l’objectif principal, elle est offerte en huit couleurs. Vous pouvez l’obtenir avec l’un des nombreux vitrages et équipé de leviers en laiton massif et de serrures à clé. Ces portes coûtent de 200 $ à 250 $.

Les portes recouvertes de vinyle ont tendance à être moins chères, entre 75 $ et 150 $. Certaines personnes aiment le fait que le vinyle ne rouille pas et que les rayures se voient à peine. D’un autre côté, le vinyle n’a pas la sensation durable d’un revêtement en aluminium, et les portes recouvertes de vinyle ne sont souvent garanties que pendant cinq ans ou moins.

Si la sécurité est un problème important, vous voudrez opter pour le fond plutôt que pour le style. Les portes de sécurité ont souvent un cadre en aluminium robuste avec un noyau en mousse ou en bois massif. Choisissez des barres en aluminium de gros calibre, conçues pour résister à des forces de traction supérieures à 250 livres ou, mieux encore, des barres en acier soudées en place. Les charnières et les pênes dormants doivent être inviolables.

Conseils d’achat de contre-portes

Les contre-portes sont vendues dans les centres de rénovation, les cours à bois et les principales chaînes de rénovation domiciliaire. Vous pouvez également rechercher des entreprises de portes et fenêtres en ligne ou dans l’annuaire téléphonique. Dans toutes les régions sauf les plus chaudes, les grandes chaînes ont généralement une large sélection, souvent 20 à 25 modèles exposés, puis des offres supplémentaires via des catalogues. Larson propose toute sa gamme dans un présentoir de point de vente et promet la livraison des commandes spéciales en deux semaines ou moins.

Comment reconnaître une porte de qualité ? Tout d’abord, sentez la porte et sentez comment elle s’ouvre et se ferme. Une porte de qualité aura plus de poids, elle se fermera plus facilement et vous verrez la qualité de la construction. Les coins et les moulures seront serrés et finis. Faites également attention à la garantie; les meilleures portes ont une garantie à vie limitée.

Si vous connaissez la marque de la porte extérieure de votre maison, vérifiez si le fabricant propose également un kit de porte pour les contre-portes et les moustiquaires. C’est une idée particulièrement bonne si vous avez une porte coulissante ou française. Le kit correspondra à la conception de la porte et s’adaptera correctement au-dessus du seuil.