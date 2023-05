Guide d’achat de maisons préfabriquées

Comment acheter une maison préfabriquée, y compris choisir la taille, le plan d’étage et les caractéristiques, le coût et le financement, le déménagement et la livraison d’une maison préfabriquée.

Êtes-vous à la recherche d’une maison préfabriquée ? Si tel est le cas, vous découvrirez que beaucoup sont vendus dans des centres de vente au détail détenus et exploités de manière indépendante ou exploités par le fabricant. Dans certains États, ces maisons sont achetées auprès d’un promoteur communautaire de maisons préfabriquées ou par l’intermédiaire d’un agent immobilier.

Assurez-vous de magasiner. Les détaillants sont partout sur la carte en ce qui concerne les produits et services. La plupart sont heureux de vous aider à sélectionner votre maison et ses caractéristiques et à passer votre commande personnalisée auprès de l’usine. La coordination de la livraison et de l’installation relève généralement également de la responsabilité du détaillant.

Assurez-vous de vous renseigner sur la couverture de garantie fournie par le détaillant pour le transport et l’installation de la maison. Obtenez ces termes par écrit. Le détaillant peut mettre en place votre assurance et votre financement, et une fois que vous avez emménagé, il peut être votre contact pour le service de garantie.

Le moyen le plus fiable de trouver un détaillant est de demander des recommandations à des amis ou à d’autres propriétaires. Ou, vous pouvez consulter l’annuaire téléphonique sous les maisons préfabriquées ou mobiles, ou faire une recherche en ligne pour les constructeurs de maisons modulaires présélectionnés. Vous pouvez également contacter votre association de logements préfabriqués d’État pour obtenir les noms et adresses des détaillants et des fabricants de votre région.

Comme vous le feriez pour tout achat important, vérifiez les antécédents de vos détaillants et fabricants potentiels auprès de votre bureau d’éthique commerciale local et des agences régionales de protection des consommateurs.

Choisir une maison préfabriquée

Si vous avez conclu qu’une maison préfabriquée est le bon choix pour vous, considérez les questions suivantes :

Quelle taille de maison et plan d’étage voulez-vous?

Les maisons préfabriquées sont disponibles dans une variété de tailles et de plans d’étage différents qui comprennent des salons spacieux, des salles familiales, des chambres, des salles à manger, des cuisines entièrement équipées et des espaces utilitaires.

En fonction de la superficie totale de votre site d’accueil, vous pouvez sélectionner une conception à section unique ou à plusieurs sections plus grande. Les tailles des maisons disponibles varient d’environ 900 à 2 500 pieds carrés et peuvent être personnalisées.

Quelles fonctionnalités sont disponibles ?

Avec la plupart des maisons, vous pouvez concevoir votre intérieur pour inclure des armoires personnalisées, des dressings, des baignoires et des bains à remous encastrés et des foyers au bois. De plus, avec la planification assistée par ordinateur de la plupart des fabricants, vous aurez un certain contrôle lors de la sélection des variations de plans d’étage et de décor.

Vous pouvez également choisir parmi une sélection de designs extérieurs, en fonction de votre budget et de votre style. La plupart des revêtements extérieurs sont disponibles dans une large gamme de matériaux et de couleurs, notamment le vinyle, le métal, le bois et les panneaux durs. Souvent, des caractéristiques extérieures telles que des auvents, des couvertures de patio, des terrasses et des marches sont également disponibles.

Combien pouvez-vous vous attendre à payer pour une maison ?

Les maisons peuvent coûter entre 15 000 $ et plus de 100 000 $ selon la taille, les caractéristiques et le plan d’étage.

Quelles sont les options de financement disponibles ?

Votre premier recours pour trouver du financement est généralement votre détaillant. Vous pouvez également rechercher des prêteurs locaux, mais soyez prudent lorsque vous contractez des prêts à long terme. De nombreuses options de financement de maisons préfabriquées existent. Les conditions de prêt et les acomptes sont similaires, généralement de 5 à 10% du prix de vente de la maison et les conditions de prêt de 15 à 30 ans.

De nombreux prêteurs proposent des taux fixes et variables, et la plupart proposent également des programmes d’appel d’offres qui vous permettent d' »acheter le taux à la baisse » (réduire le taux d’intérêt en payant des frais supplémentaires au départ). Souvent, un financement hypothécaire traditionnel peut être organisé si vous décidez d’acheter le terrain où vous placez votre maison.

À quels autres frais devez-vous vous attendre?

Vos versements hypothécaires peuvent être votre dépense la plus importante, mais vous aurez un éventail d’autres versements réguliers et périodiques. Ceux-ci peuvent inclure les impôts fonciers, les frais de location de terrains, les services publics, les assurances et l’entretien. Les maisons préfabriquées modernes sont construites conformément aux nouvelles normes énergétiques nationales établies par le Département américain du logement et du développement urbain. Ces normes d’économie d’énergie contribuent à réduire vos coûts énergétiques mensuels.

De combien d’entretien votre maison aura-t-elle besoin?

Si vous achetez une maison préfabriquée, vous recevrez généralement un manuel du propriétaire qui décrit les exigences d’entretien.

Où allez-vous mettre votre maison ?

Si vous achetez une maison préfabriquée, une considération clé sera de savoir où la mettre. Vous aurez sans aucun doute le choix entre construire sur un terrain privé ou dans une communauté à bail foncier conçue et destinée aux maisons préfabriquées.