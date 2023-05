Guide d’achat de luminaires et d’ampoules

Ce guide d’achat expert et impartial traite des ampoules et des luminaires. Couvre l’éclairage de tâche, l’éclairage ambiant, l’éclairage d’accentuation, etc.

L’éclairage intérieur peut être divisé en trois catégories de base – tâche, accent et ambiant – avec différents types de luminaires qui remplissent chacun l’une de ces fonctions.

Éclairage de travail, qui éclaire la zone où se déroule une activité telle que la lecture ou la préparation des aliments, est mieux servie par des luminaires simples qui dirigent la lumière sur la surface de travail.

Éclairage d’accentuation est principalement un éclairage décoratif unidirectionnel qui attire l’attention sur les œuvres d’art ou les caractéristiques architecturales ou crée simplement une ambiance.

Ambiantou éclairage général diffus, fournit un faible niveau de lumière douce qui complète des activités telles que regarder la télévision ou se divertir.

Types d’ampoules et de luminaires

Les professionnels de l’éclairage suggèrent souvent de choisir d’abord l’ampoule, puis le luminaire. Le type de lumière que vous choisissez est une question de préférence personnelle, mais l’efficacité énergétique est une préoccupation croissante pour de nombreux propriétaires. Les choix d’ampoules populaires incluent aujourd’hui les variétés quartz-halogène, fluorescentes et incandescentes ainsi que la nouvelle génération d’ampoules « naturelles » à spectre complet.

Les luminaires montés en surface sont soit montés directement sur un boîtier (dans le cas des appliques murales et des plafonniers à incandescence et fluorescents), soit suspendus au boîtier par des chaînes ou un cordon. Certaines lampes de travail sous les armoires se branchent sur une prise à proximité. La plupart des luminaires de surface sont livrés avec leur propre matériel de montage, qui s’adapte à n’importe quel boîtier de luminaire standard. Les luminaires lourds, cependant, peuvent nécessiter des accessoires plus robustes.

Aujourd’hui, les downlights encastrés sont généralement pré-câblés et mis à la terre dans leurs propres boîtiers. Ces luminaires ont besoin de plusieurs pouces de dégagement au-dessus du plafond, ils sont donc plus faciles à installer sous un grenier ou un vide sanitaire non fini. Lorsque l’espace est restreint, vous pouvez acheter des luminaires à faible dégagement.

Les unités de travail neuves, qui sont utilisées là où vous avez accès, sont faciles à installer ; des modèles à découper ou à remodeler sont également disponibles. De nombreux downlights produisent beaucoup de chaleur, vous devez donc soit retirer l’isolant à moins de 3 pouces du luminaire, soit acheter un luminaire «IC» conçu pour un contact direct avec les matériaux environnants.

Les systèmes de rails sont montés au mur ou au plafond directement ou avec des clips de montage. L’alimentation est généralement fournie par un connecteur câblé monté sur un boîtier (des unités enfichables sont également disponibles). Les rails peuvent accueillir des luminaires suspendus, des lampes à pince et des projecteurs basse tension, ainsi qu’un large choix de luminaires standard. Les connecteurs de rail permettent à certains systèmes d’être étendus indéfiniment, en ligne droite, en angle ou même selon un motif rectangulaire. Les pistes avec de nombreux luminaires peuvent être alimentées par plus d’un circuit.

Ampoules Fluorescentes Compactes

Les lampes fluorescentes compactes (CFL) sont l’une des nouvelles technologies les plus brillantes pour le propriétaire depuis l’isolation en matelas. Étant donné que les ampoules fluocompactes consomment jusqu’à 80 % moins d’énergie que les ampoules à incandescence classiques, leur fonctionnement est moins coûteux et, avec une durée de vie de la lampe qui est environ cinq fois supérieure à celle de l’éclairage à incandescence, il y a également des économies sur le coût de remplacement. Ils brûlent également plus frais que les incandescents, réduisant potentiellement vos coûts de refroidissement pendant la saison chaude.

Les ampoules fluocompactes fonctionnent en utilisant une décharge en arc à travers un tube doublé de phosphore. Les nouvelles lampes fluocompactes vissées fonctionnent essentiellement comme les tubes fluorescents longs de la classe de magasin du secondaire, mais ont des tons chauds améliorés ajoutés au verre pour les rendre plus esthétiques.

Les ampoules fluocompactes se vissent dans la plupart des luminaires standard, bien que vous deviez peut-être utiliser un adaptateur avec certains plafonniers. Les fluocompactes sont disponibles dans une variété de formes et de tailles, allant d’un aspect d’ampoule standard à des formes enroulées, en U et ovales.

Il y a deux choses à retenir lors du passage des ampoules à incandescence aux ampoules fluocompactes. Tout d’abord, pour prolonger la durée de vie de vos nouvelles ampoules, installez-les dans des endroits où vous prévoyez qu’elles resteront allumées plus de 15 minutes. Les allumer et les éteindre fréquemment peut raccourcir considérablement leur durée de vie. La deuxième chose à savoir est que les ampoules fluocompactes contiennent des traces de mercure.

Pour compléter le cycle vert avec les LFC, assurez-vous de recycler les ampoules périmées dans une installation d’élimination qualifiée afin que le mercure toxique ne se retrouve pas dans votre décharge locale.

