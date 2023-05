Guide d’achat de clôtures, portails, treillis et tonnelles

Comment acheter les meilleurs tonnelles, treillis, portails et clôtures de jardin, avec des guides d’achat de types et de matériaux.

Les clôtures peuvent être en bois ou en métal, les deux étant couramment disponibles dans les centres de rénovation domiciliaire. Ou ils peuvent être construits à partir de matériaux moins traditionnels, tels que des panneaux de bambou ou de fibre de verre, ou en combinant des matériaux tels que le bois et le fil de fer. Ils peuvent être pleins ou ouverts.

Acheter des clôtures et des portails

Pour des idées et des considérations sur la construction de clôtures, assurez-vous de voir Comment planifier la clôture parfaite.

Vous pouvez construire une porte simple à partir des mêmes matériaux que votre clôture, en faire fabriquer une sur mesure ou acheter un kit de porte facile à assembler dans un centre de rénovation domiciliaire, une boutique en ligne ou un catalogue. Si votre budget est quelque peu limité, envisagez d’utiliser des matériaux de clôture peu coûteux et de concentrer vos fonds sur une porte accrocheuse.

Pour éviter qu’une porte d’entrée ne paraisse envahissante, autorisez au moins un coup d’œil sur la propriété au-delà, soit par l’entrée avant, soit par un élément paysager intrigant.

Le bois, le matériau de clôture et de portail le plus populaire, se présente sous de nombreuses formes, du bois de dimension de base aux rails fendus rustiques. Les choix courants et largement disponibles sont les piquets classiques, les planches de clôture précoupées et les sections de clôture préassemblées (et souvent pré-apprêtées) qui incluent des rails.

Pour les poteaux ou toute partie qui touchera le sol, assurez-vous de choisir du bois qui a été traité sous pression avec un agent de conservation, ou choisissez une essence résistante à la pourriture comme le cèdre ou le bois de cœur de séquoia.

Lors de la construction d’une clôture, évitez le bois présentant des défauts tels que des fissures, des déformations ou des nœuds ouverts qui pourraient compromettre la structure de la clôture. L’idée est de sélectionner la meilleure qualité et la meilleure note pour le travail sans dépenser inutilement pour les meilleures notes.

Les éléments exposés de votre clôture ou de votre portail doivent être recouverts d’une peinture, d’une teinture ou d’un produit de préservation du bois pour les protéger des intempéries, et ce revêtement cache souvent une multitude de péchés.

Le métal peut être une option attrayante et durable pour les clôtures. Si vous choisissez du métal, appliquez à la fois un apprêt approprié et une couche de finition antirouille. Bien sûr, le métal n’est généralement pas une option de bricolage ; vous devrez embaucher un métallurgiste professionnel qui peut façonner et souder des pièces métalliques individuelles ou des sections de clôture préfabriquées.

Bien que le bois et le métal traditionnels soient les matériaux les plus populaires pour les clôtures et les portails, vous avez d’autres options. Si le faible entretien est une priorité élevée, envisagez des clôtures en vinyle ou en composite, vendues en panneaux préassemblés qui imitent les clôtures en bois.

Ces matériaux sont antirouille et sont offerts dans des couleurs neutres qui n’ont jamais besoin d’être retouchées avec une couche de peinture. La clôture à mailles losangées est une autre option ; cela peut sembler austère au début, mais lorsqu’il est habillé de rosiers grimpants ou d’autres vignes denses, il peut sembler tout à fait seyant. Les bardeaux, les treillis et les panneaux de contreplaqué sont également des alternatives viables.

Un moraillon est une pièce de quincaillerie pratique utilisée pour verrouiller une porte. Il est construit comme une charnière en métal, mais a une longue feuille fendue et une feuille qui est vissée à la porte ou à la surface. La fente passe au-dessus d’une agrafe lourde qui peut être cadenassée.

Simples ou décoratifs, les moraillons sont disponibles dans une variété de tailles, de 1 à 2 pouces de large et jusqu’à environ 6 pouces de long. Un type a une agrafe ou un anneau qui peut être tourné pour le fixer sans serrure. Un autre type, le moraillon de sécurité est conçu pour ne pas pouvoir être retiré avec un tournevis à moins que le cadenas ne soit retiré.

Acheter des treillis et des tonnelles

Le treillis léger et élancé d’un treillis soutient avec élégance les plantes hautes et les vignes sur les façades ou les clôtures. Le treillis, qui se présente sous forme de panneaux préfabriqués en séquoia ou en polyéthylène haute densité, peut ajouter un attrait visuel instantané à un cadre de porte de garage de base ou masquer un mur peu attrayant.

Les tonnelles sont des structures en métal ou en bois qui supportent des plantes hautes. Un élément de chalet classique est une tonnelle traditionnelle recouverte de vigne encadrant la porte d’entrée. Une tonnelle avec une porte crée une douce entrée florale ou feuillagée. Ou envisagez d’utiliser une multitude de tonnelles; une série de tonnelles couvertes de rosiers grimpants peut accentuer un sentier, ou une paire de chaque côté de la maison peut servir de points de transition gracieux vers les cours latérales.

Acheter une pergola

Les pergolas encadrent généralement des passerelles, s’étendant d’un point à un autre. Ils supportent les plantations et peuvent fournir de l’ombre et de la verdure de l’allée à la porte d’entrée, de la rue à l’entrée ou de la porte à la terrasse de la cour avant, entre autres options.

Une pergola attachée au mur intérieur du périmètre de votre propriété peut comporter un banc intégré, offrant un endroit calme pour se détendre ou profiter de la conversation.

Toutes les structures de pergola ont des poteaux de support solides, des poutres lourdes et des chevrons surmontés de barres étroites ou «pannes». Les deux styles les plus courants sont classiques, avec des colonnes rondes et des socles, et Craftsman, avec des poteaux carrés et des chevrons à angle coupé.

Les pergolas classiques, rappelant la Rome antique, sont le plus souvent peintes en blanc ; Les styles Craftsman sont généralement tachés ou laissés à nu naturellement.