Guide d’achat de chauffe-eau à accumulation

Ce rapport d’expert sur les consommateurs de chauffe-eau vous aide à choisir le meilleur chauffe-eau à accumulation, y compris la bonne taille, s’il faut acheter un chauffe-eau à gaz ou électrique, et les considérations de coût.

Les chauffe-eau à accumulation sont les grands réservoirs blancs cylindriques familiers qui utilisent le gaz naturel, l’électricité, le propane ou le mazout pour chauffer l’eau. Ils stockent de 20 à 120 gallons d’eau, selon la taille du réservoir. Pour un examen plus approfondi et une comparaison des autres types de chauffe-eau que vous pourriez envisager, veuillez consulter Chauffe-eau.

Même dans la catégorie des chauffe-eau à accumulation, vos choix sont nombreux. Pour déterminer le bon chauffe-eau pour votre maison, vous devez tenir compte de certaines préoccupations spécifiques, telles que sa taille, son emplacement et la nécessité ou non d’un évent. Vous devrez également décider si vous achèterez un chauffe-eau au gaz naturel, au propane, à l’électricité ou à un combustible moins courant comme le bois ou les granules de bois.

Ce guide d’achat vous aidera à trier vos nombreuses options.

Efficacité énergétique

L’efficacité énergétique devrait être une grande préoccupation. En moyenne, les chauffe-eau à accumulation durent de 8 à 10 ans, donc celui qui fonctionne efficacement peut vous rapporter des économies d’énergie au fil du temps.

Vérifiez l’étiquette jaune EnergyGuide, votre meilleur outil pour comparer les modèles. Energy.gov propose en ligne un calculateur de coût énergétique pour les chauffe-eau à gaz et électriques.

NOTE:

Les nouvelles normes d’efficacité fédérales qui entrent en vigueur le 16 avril 2015 exigent des cotes d’efficacité plus élevées pour tous les chauffe-eau résidentiels à réservoir vendus aux États-Unis. Ces normes affecteront considérablement la manière dont les chauffe-eau sont construits, impactant leur coût et, dans la plupart des cas, augmentant leur taille, ce qui peut affecter l’installation. Selon le DOE, « la nouvelle norme évitera environ 180 millions de tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone, ce qui équivaut aux émissions de gaz à effet de serre d’environ 35,3 millions d’automobiles ».

Les chauffe-eau concernés comprennent les chauffe-eau au gaz, au mazout, électriques, de table et instantanés au gaz et à l’électricité.

Chauffe-eau gaz ou électrique ?

Si vous envisagez d’acheter un nouveau chauffe-eau, vous vous demandez peut-être si vous devriez en acheter un au gaz ou électrique. Le gaz naturel alimente plus de la moitié de tous les chauffe-eau; l’électricité chauffe la plupart du reste. Un petit pourcentage de chauffe-eau brûle du propane (PL), de l’huile ou du kérosène. Et certains utilisent la chaleur du bois ou des capteurs solaires pour chauffer l’eau.

Si le gaz naturel est disponible, votre prochain chauffe-eau devrait être alimenté au gaz. L’électricité n’est le combustible de choix que là où c’est la seule option ou lorsqu’il est impossible de faire sortir un conduit de fumée par le toit pour transporter les émissions de combustion du chauffe-eau.

Le gaz est à la fois moins cher et beaucoup plus rapide pour chauffer un plein d’eau. Il en va de même pour le propane, le kérosène et l’huile, mais ils sont moins pratiques car ils doivent être livrés (et non canalisés) à une maison.

Selon les données de 2011 fournies par le ministère de l’Énergie (www.eia.doe.gov), les sources d’énergie résidentielles par le coût moyen en dollars par million de BTU de chaleur qu’elles produisent étaient :

Gaz naturel : 10,54 $

Mazout : 19,08 $

Propane : 23,07 $

Kérosène : 23,73 $

Électricité : 32,55 $

Évidemment, ces quantités varient en fonction des prix locaux de l’énergie et changent avec le temps, mais dans le monde relatif de l’énergie, le gaz naturel est de loin le carburant le moins cher et le plus pratique.

Le carburant utilisé par votre chauffe-eau affectera à la fois le coût annuel du chauffage de l’eau et l’efficacité du chauffe-eau (la façon dont il convertit l’énergie en eau chauffée). Certains chauffe-eau utilisent le carburant plus efficacement que d’autres.

Un chauffe-eau électrique à pompe à chaleur, par exemple, est généralement plus efficace qu’un chauffe-eau à accumulation conventionnel et, par conséquent, peut avoir des coûts énergétiques annuels inférieurs à ceux d’un chauffe-eau au gaz naturel en raison de son rendement élevé.

Sur l’étiquette, vérifiez le facteur énergétique (FE). Cela indique dans quelle mesure l’unité convertit son combustible en chaleur. Plus le nombre EF est élevé, plus le chauffe-eau utilise efficacement son énergie. Les chauffe-eau électriques ont des nombres EF entre 0,75 et 0,95, et les appareils à gaz sont classés entre 0,5 et 0,7. Bien que les unités électriques puissent utiliser leur carburant plus efficacement, dans la plupart des régions, l’électricité est beaucoup plus chère que le gaz.

Taille et capacité du chauffe-eau

Une autre étiquette sur le chauffe-eau doit révéler son numéro de première heure (FHR) – cela indique la quantité d’eau chaude que le chauffe-eau peut fournir par heure lors d’une utilisation de pointe. Le FHR minimum à sélectionner pour votre maison dépendra du nombre de salles de bains et de résidents dont elle dispose.

Bien que le terme « capacité » fasse référence à la taille d’un réservoir, la capacité réelle d’un chauffe-eau est le résultat de deux facteurs : le temps de stockage et de récupération (la rapidité avec laquelle il peut chauffer un réservoir plein d’eau).

Les chauffe-eau à accumulation varient en taille de réservoir de 20 à 120 gallons; les tailles les plus courantes sont de 40 à 80 gallons. (Les modèles courts « low-boy » sont disponibles dans des tailles plus petites.) Il est important de faire correspondre la taille aux besoins de votre famille.

Si vous obtenez un réservoir trop petit, vous constaterez souvent que l’eau se refroidit à peu près au moment où vous vous savonnez sous la douche. D’un autre côté, si vous en achetez un trop grand, vous paierez plus que nécessaire pour garder le réservoir chauffé.

Les besoins peuvent être mesurés par le nombre de salles de bain dans la maison, bien que certaines circonstances puissent fausser ces normes – une famille qui fait beaucoup de lessive avec de jeunes enfants, le nombre total d’habitants dans la maison ou une maison avec une baignoire particulièrement grande, par exemple .

Évidemment, seul un couple vivant dans une grande maison ou une famille nombreuse vivant dans une petite maison nécessite un ajustement de la taille du chauffe-eau nécessaire.

L’unité de taille minimale pour une maison à une salle de bain devrait être de 30 ou 40 gallons, dans un modèle à gaz ou électrique. Pour une maison à un bain et demi, 40 gallons est un minimum. Pour une maison de deux à trois salles de bains et demie, choisissez un chauffe-eau à gaz de 50 gallons ou un chauffe-eau électrique de 66 à 80 gallons (car les chauffe-eau électriques mettent plus de temps à chauffer l’eau, les grands réservoirs doivent être plus grands que leurs homologues au gaz). Pour une grande maison à quatre salles de bain ou une maison avec une très grande baignoire, procurez-vous un radiateur à gaz de 75 gallons ou un radiateur électrique de 120 gallons.

La récupération des chauffe-eau au gaz est fonction de l’apport en BTU et de l’efficacité globale. L’entrée varie d’environ 32 000 sur une unité de 30 gallons à 88 000 sur un réservoir de 100 gallons. Une entrée commune est de 34 000 BTU sur un réservoir de 40 gallons et de 36 000 BTU sur un réservoir de 50 gallons. Plus l’entrée et l’efficacité en BTU sont élevées, plus la récupération est rapide.

Les chauffe-eau électriques ont généralement un élément de 5 500 watts ou deux éléments de 4 500 watts. Deux éléments de puissance inférieure chauffent beaucoup plus rapidement qu’un élément de puissance supérieure.

Les chauffe-eau à accumulation au gaz et électriques sont évalués en fonction du nombre de gallons qu’ils peuvent élever à 90 degrés Fahrenheit en une heure. La plupart des radiateurs électriques sont évalués de 20 à 25 gallons par heure ; de nombreuses unités à gaz peuvent récupérer plus qu’un réservoir plein.

Un modèle à gaz Rheem de 50 gallons à haute récupération peut récupérer jusqu’à 81 gallons par heure. Lors de l’achat d’un modèle à gaz à BTU élevé, sachez qu’il peut nécessiter un conduit de 4 pouces plutôt que le conduit standard de 3 pouces qui existe probablement actuellement dans votre maison.

