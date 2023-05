Guide d’achat de carreaux muraux décoratifs

Il suffit de quelques carreaux décoratifs pour rendre un mur terne excitant. Les carreaux avec des motifs en relief ou peints peuvent évoquer puissamment un autre temps et un autre lieu. Les carreaux représentant des animaux, des plantes ou des objets célestes stimulent l’imagination des enfants et des adultes.

De nombreux carreaux d’art, en particulier ceux avec des motifs peints, ont des corps non vitreux et des émaux doux qui peuvent être facilement rayés. D’autres, souvent ceux avec des motifs en relief, sont faits de matériaux plus durs. Consultez votre revendeur de carreaux pour connaître la durabilité des carreaux que vous envisagez. Peu de carreaux d’art sont assez solides pour être utilisés pour un comptoir ou un sol.

Planifiez soigneusement comment et où les carreaux d’art s’intégreront dans un mur de carreaux. S’ils sont exactement de la même taille que les autres carreaux, assurez-vous simplement de les positionner de manière agréable. Mais s’ils sont de tailles différentes, vous devrez probablement couper les carreaux environnants. Voici quelques-uns des types de carreaux muraux les plus courants.

Carreaux muraux en céramique émaillée

Les carreaux de céramique émaillés ont un corps mou et non vitreux recouvert d’une glaçure. L’émail des carreaux muraux n’est pas aussi résistant que celui des carreaux de sol, mais il scelle efficacement l’humidité. Si une zone sera sujette à des rayures, choisissez un carreau avec un glacis suffisamment dur pour les comptoirs.

Un arc-en-ciel de couleurs est disponible. En plus des carreaux de couleur unie avec une surface lisse et brillante, les carreaux muraux peuvent être texturés pour ressembler à de la pierre brute; craquelé, avec un motif fou de minuscules fissures ; couleur panachée; ou émaillés pour donner l’impression qu’ils ont été peints à la main avec un pinceau. La plupart des carreaux muraux sont stockés avec des bordures et des garnitures arrondies assorties.

N’ayez pas peur de créer votre propre design en utilisant des carreaux de différentes couleurs. Mais si vous le faites, achetez des carreaux du même fabricant pour être certain qu’ils auront exactement la même taille. La plupart des carreaux muraux en céramique sont à espacement automatique; de petites bosses le long de chaque côté garantissent que lorsque les carreaux sont aboutés, un espace d’environ 1/4 de pouce apparaît automatiquement. L’installation de carreaux qui ne sont pas auto-espacés prend un peu plus de temps et de patience.

Carreaux muraux en métal et en verre

Les tuiles métalliques n’ont pas seulement une finition métallique, elles sont en fait en cuivre, en acier inoxydable, en laiton ou en fer. Beaux mais chers et difficiles à couper, ils sont généralement utilisés comme accents occasionnels, comme dans un dosseret de cuisine carrelé. Certains types peuvent rouiller ou se décolorer s’ils sont exposés à l’humidité.

Correctement installés, les carreaux de verre sont suffisamment solides pour la plupart des installations murales. (Certains types sont même assez solides pour être installés sur des sols.) Ils peuvent être presque transparents, presque totalement opaques, laiteux ou enfumés. Les couleurs peuvent être pastel ou vives.

Les textures disponibles incluent vitreux, caillouteux et escarpé. Le verre est par nature imperméable à l’humidité, ces carreaux sont donc idéaux pour les zones humides.

Selon la texture des carreaux de verre, vous pourrez peut-être les installer avec du mastic organique, du mortier-colle renforcé au latex ou de l’époxy-colle. Quel que soit l’adhésif que vous choisissez, assurez-vous qu’il est blanc ; un adhésif gris ou marron troublera la couleur. Consultez votre revendeur pour choisir le meilleur coulis.

Carreaux de mur en pierre

Le marbre, le granit, le calcaire, l’ardoise et d’autres carreaux de pierre couramment utilisés sur les sols peuvent également être utilisés sur les murs. Selon le matériau et la texture, les carreaux muraux en pierre peuvent être formels ou rustiques, lisses ou rugueux. Avec ses tourbillons, ses veines et ses taches, la pierre naturelle rend un mur aussi fascinant que beau.

Bien qu’ils soient parfois chers, les carreaux de marbre et de granit polis peuvent être proposés à un prix raisonnable. magasin de comparaison plusieurs magasins de carreaux et centres de rénovation. Ces carreaux doivent cependant être posés avec précision, car les imperfections seront très apparentes. Si le mur est plat, leur pose est à la portée d’un bricoleur minutieux. Lorsque le bord d’un carreau sera exposé, vous pouvez payer un entrepreneur pour le polir, essayer de polir vous-même une pierre plus douce ou couper le carreau avec une scie à eau et appliquer une laque transparente sur les bords.

Les carreaux de pierre plus rugueux ont des exigences d’installation moins strictes; en fait, les irrégularités sont souvent considérées comme ajoutant du caractère. En règle générale, les bords exposés ne sont pas finis.

Carreaux de mur en mosaïque

Pour la plus grande variété de couleurs et de formes, jetez un coup d’œil aux carreaux muraux en mosaïque. En plus des réseaux de carrés et d’hexagones similaires aux carreaux de sol en mosaïque, les mosaïques murales peuvent combiner plusieurs couleurs éclatantes ou avoir des motifs de courtepointe fous.

Certains d’entre eux sont chers, mais ils ne sont pas plus difficiles à installer. Les carreaux de mosaïque peuvent être en céramique émaillée, en pierre ou en porcelaine.

Les magasins de carreaux proposent également des mosaïques circulaires, rectangulaires et géométriques qui peuvent être utilisées comme éléments décoratifs. Au pied carré, ils sont chers, mais il suffit d’une petite section pour animer un mur.

En plus des mosaïques exposées, un magasin de carrelage peut avoir des catalogues que vous pouvez feuilleter. Certaines sections décoratives s’intègrent facilement dans un travail de carrelage ; d’autres peuvent exiger que vous adaptiez la tuile environnante.

Les mosaïques sont le meilleur choix lorsque vous souhaitez carreler sur une surface murale incurvée. Plus la tuile individuelle est petite, plus le travail sera soigné. Si vous avez le temps, envisagez de créer votre propre motif de mosaïque en utilisant des éclats de carreaux cassés.

Carreaux de mur de bordure et de garniture

Les carreaux de finition complètent les bords exposés d’une surface carrelée, donnant au travail un aspect professionnel. Les bordures agissent comme un cadre photo pour définir l’espace et séparer une section de tuiles d’une autre.

Les carreaux de garniture les plus courants sont les pièces arrondies, qui ont un bord qui s’incurve dans le mur. Une tuile à « surface arrondie » est comme une tuile plate ordinaire avec un bord arrondi. Une tuile «radius bullnose» a une courbe plus radicale, de sorte que le corps de la tuile doit reposer sur une surface – généralement un morceau de panneau d’appui ou un lit de mortier – qui est surélevée au-dessus de la surface environnante.

Un coin extérieur nécessite une tuile d’angle spéciale, avec un bord arrondi sur deux côtés. Les tuiles Bullnose peuvent être de la même taille que les tuiles de terrain, ou elles peuvent être plus étroites et plus longues, généralement de 2 pouces sur 6 pouces.

Les bordures sont disponibles à la fois en carreaux simples et en feuilles de mosaïque. Une bordure peut être aussi large que 4 pouces ou aussi étroite que 1/4 pouce. Souvent, une large bordure est installée avec de fines bordures directement au-dessus et en dessous.

Certaines pièces de bordure ont des bords finis, elles peuvent donc également être utilisées comme carreaux de garniture. Une bordure peut s’étendre uniquement horizontalement ou s’étendre verticalement pour compléter un effet de cadre d’image.