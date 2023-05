Guide d’achat de bois

Un guide détaillé pour l’achat de bois, y compris des informations sur la terminologie de base et les tailles

De tous les matériaux qui entrent dans la construction d’une maison typique, le plus répandu est le bois.

Sous une forme ou une autre, le bois est normalement utilisé pour l’ensemble du squelette, plus les revêtements des murs, des planchers et des toits, les planchers de finition, les armoires et les étagères et les portes.

Le bois qui a été transformé en armoires, revêtements de sol et autres matériaux ménagers est abordé sous ces rubriques tout au long de Actu immobilier.fr. Ici, vous trouverez des informations sur le bois et les différentes matières premières à base de bois vendues dans les cours à bois et les centres de rénovation.

Il est avantageux de rafraîchir les bases avant d’acheter du bois. Avec la rareté croissante du bois, vous pouvez facilement dépenser 2 à 3 dollars par pied pour ce qui semble être une planche ordinaire.

Comprendre les termes du bois

Connaître la terminologie de base vous aidera à sélectionner les bons matériaux et peut vous faire économiser beaucoup.

Le bois est classé comme bois tendre ou bois franc, selon qu’il s’agit d’un feuillu (feuillus) ou d’un conifère (résineux). Bien que la plupart des feuillus aient tendance à être plus denses et plus durs que les résineux – le chêne et l’érable sont beaucoup plus durs que le pin, par exemple – ces termes ne font pas référence à la dureté du bois. (Le balsa, l’un des bois les plus tendres, est un bois dur.)

La nature du bois diffère par la partie d’une grume dans laquelle il est coupé. Bois de cœurle bois le plus ancien au centre d’une bûche, a un grain plus serré et résiste plus facilement à la pourriture. Aubierprès de l’écorce, est plus poreux.

Espèces est le type d’arbre dont provient le bois : chêne, douglas, épicéa, etc. Différents bois ont des qualités différentes. Le séquoia, le cèdre et le bois de cœur de cyprès, par exemple, sont naturellement résistants à la pourriture. C’est pourquoi ces bois sont souvent préférés pour une utilisation en extérieur comme les terrasses.

Lorsque le bois est fraîchement coupé, on l’appelle vertou non assaisonné. Cette terminologie ne fait pas référence à la couleur. Le terme signifie que le bois a une teneur élevée en humidité (20 % ou plus) car il n’a pas encore été séché. Bien que le bois vert convienne à certains projets extérieurs, il se déformera, se tassera et se fendra en séchant. Séché au four (KD) le bois a été empilé et séché dans un four.

Le bois est estampillé d’un taux d’humidité. S-GRN signifie qu’il est vert. S-DRY indique qu’il a moins de 19 pour cent d’humidité. MC-15 signifie que sa teneur en humidité est de 15 % ou moins.

Avant que le bois ne quitte une scierie, il peut être dressé de manière à être lisse, ou fait surface, sur deux côtés ou plus. La plupart du bois est surfacé sur les quatre côtés (S4S). Le bois non surfacé est généralement appelé rugueux.

Le bois est trié et noté au moulin selon qualité. Diverses agences de classement supervisent ce processus et le bois est estampillé avec leurs identifiants. Les facteurs qui déterminent la qualité d’une planche comprennent les nœuds et autres imperfections. Plus les défauts sont nombreux, plus la note est basse. Parce qu’il existe plusieurs paramètres de classement différents, selon l’essence, c’est une bonne idée de discuter des qualités de bois avec le concessionnaire. Vous devez inspecter chaque planche pour détecter les défauts avant de faire un achat.

Qu’est-ce qu’un pied-planche ?

Non, un pied-planche n’apparaît pas à la base d’une jambe de bois. Lorsque vous achetez du bois en grande quantité, le prix d’une espèce et d’une qualité de bois particulières est souvent indiqué en pieds de planche, une mesure équivalente à un morceau de bois d’un pied carré d’une épaisseur de 1 pouce. Ainsi, un 1 pied de long 1 par 12 équivaut à 1 pied-planche. De même, un 2 par 6 de 1 pied de long, qui est deux fois plus épais mais seulement deux fois plus large qu’un 1 par 12, est également de 1 pied-planche.

Comme la tarification au pied linéaire plus familière (où vous payez en fonction de la longueur d’une pièce), la mesure en pieds de planche ne tient pas compte du séchage et du surfaçage du bois.

La tarification au pied-planche permet à une cour à bois de regrouper plusieurs dimensions différentes, par exemple, 2 par 4, 2 par 6 et 2 par 8, sous un même prix.

Comprendre les tailles de bois

Le bois surfacé n’est en fait pas le même que sa taille nominale. En d’autres termes, un 2 par 6 n’a pas 2 pouces d’épaisseur et 6 pouces de largeur. Après avoir été séché et recouvert, il mesure en fait 1 1″ 2 pouces sur 5 1″ 2 pouces. Les équivalents aux tailles nominales sont donnés dans le tableau ci-dessous. Le bois est stocké par la plupart des concessionnaires dans des longueurs allant de 6 à 20 pieds, normalement par incréments pairs.