Gouttières et descentes pluviales

Les gouttières et les descentes pluviales sont essentielles pour protéger votre maison contre les dégâts des eaux. Cette page vous guide pour vous aider dans la sélection, l’installation, le nettoyage, etc.

Les gouttières et les descentes pluviales sont les types d’équipements d’une maison qui fonctionnent sans préavis, jusqu’à ce qu’ils cessent de fonctionner. Difficile alors d’ignorer les cascades d’eau et les inondations qui peuvent survenir.

Lorsque les gouttières et les descentes pluviales se bouchent ou tombent en panne, l’eau de pluie qui coule des murs de la maison jusqu’aux fondations peut causer beaucoup de dégâts. À tout le moins, cette eau taxe la peinture et se tortille dans les fissures, contribuant à la détérioration éventuelle du revêtement et de la structure de la maison. Au pire, l’humidité pénètre les fenêtres, envahit les murs, sape les fondations et inonde les sous-sols.

C’est pourquoi il est important de maintenir des gouttières et des systèmes de drainage clairs et en bon état de fonctionnement. Ils doivent être en mesure de gérer l’évacuation des eaux de pluie sans faute pour prévenir ces événements. Mais pour que cet équipement important fonctionne efficacement, vous devez être vigilant. En d’autres termes, n’attendez pas le prochain gros orage pour découvrir les emplacements de tous les sabots, affaissements et fuites.

C’est là qu’intervient cette section de Actu immobilier.fr. Elle vous montrera comment fonctionnent les systèmes de gouttières, expliquera les différents types de gouttières et de descentes pluviales disponibles et vous donnera des conseils étape par étape pour l’installation, la réparation et l’entretien de vos gouttières.

Acheter des systèmes de gouttières

Il existe plusieurs types de systèmes de gouttières. Celui que vous choisirez dépendra de votre budget et de votre esthétique. Les gouttières en métal, en particulier en aluminium, sont de loin les plus populaires, bien que des gouttières en bois soient disponibles pour les maisons dont le style architectural les réclame. Les gouttières sectionnelles en vinyle conviennent au bricolage, bien que les gouttières sans soudure, qui sont littéralement fabriquées sur place, gagnent en popularité. En plus du guide d’achat des gouttières, nous proposons également des guides d’achat pour les protège-gouttières et attrape-feuilles et les protège-gouttières et écrans à mailles fines.

Comment fonctionnent les systèmes de gouttières

Dans Comment fonctionnent les gouttières et les descentes pluviales, nous vous expliquons les différents profils de gouttières et les différentes façons de suspendre les gouttières. Une illustration détaillée explique comment les gouttières doivent être suspendues pour fonctionner le plus efficacement et comment les descentes pluviales doivent être placées pour s’assurer que l’eau est dirigée en toute sécurité loin de la maison.

Réparation et entretien de gouttières

Au fil du temps, même les meilleurs systèmes de gouttières peuvent commencer à tomber en panne. Les problèmes de gouttière les plus courants sont les fuites au niveau des coutures et l’affaissement ; Les problèmes courants de descente pluviale comprennent le fait de ne pas détourner adéquatement l’eau des fondations de la maison et de se détacher de la sortie de la gouttière. Comment résoudre ces problèmes, ainsi que des conseils sur la façon dont vous pouvez éviter que ces problèmes ne se produisent en premier lieu, peuvent être trouvés dans Comment réparer les gouttières et Nettoyage et entretien des gouttières.

Installation de gouttière

Le coût d’installation de la plupart des systèmes de gouttières est si raisonnable qu’il n’est peut-être pas logique que vous le fassiez vous-même, surtout si votre temps est limité. Dans Comment installer des gouttières, nous vous expliquons les différents types d’installations (y compris les systèmes sectionnels si vous décidez qu’il s’agit d’un projet que vous souhaitez entreprendre), ainsi que la façon dont les gouttières extrudées sont installées de manière professionnelle. Que vous le fassiez vous-même ou que vous le fassiez, nous vous donnons toutes les informations nécessaires pour vous assurer que le travail est fait correctement.

