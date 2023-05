Générateurs de secours et batteries de secours UPS

On estime que les familles américaines perdent l’électricité dans les maisons en moyenne cinq fois par an. Bien sûr, en raison des conditions météorologiques extrêmes, certaines régions connaissent des pannes d’électricité beaucoup plus fréquentes. La perte de courant dans les maisons est coûteuse et peut être dangereuse si une panne de courant coupe l’accès à la nourriture, à l’eau et aux communications.

Dans certaines régions du pays, les pannes d’électricité sont si courantes qu’elles font partie de la vie en été comme en hiver. Les personnes qui vivent dans une zone où les pannes sont fréquentes peuvent opter pour un appareil plus coûteux qui maintiendra automatiquement l’alimentation nécessaire. Les générateurs de secours et les batteries de secours UPS sont quelques options.

Générateurs de secours

Un groupe électrogène de secours est une forme permanente du groupe électrogène de secours portable plus familier. Les génératrices de secours sont des appareils fixes qui sont placés en permanence à l’extérieur de la maison et raccordés à la fois à une source d’alimentation, telle que du propane ou du gaz naturel, et à des lignes électriques qui se connectent au panneau électrique de la maison. Lorsqu’une panne de courant se produit, le générateur de secours s’allume automatiquement et alimente les circuits électriques sélectionnés. Contrairement aux génératrices portatives, les génératrices de secours ne nécessitent pas d’installation lors d’une panne d’urgence. En fait, vous n’avez même pas besoin d’être à la maison pour que l’un d’entre eux passe immédiatement à l’action.

Un générateur de secours fournit également plus d’énergie qu’un modèle portable. Plutôt que de simplement alimenter un réfrigérateur, un téléviseur et quelques lumières importantes, il peut alimenter de nombreuses lumières et appareils. Le nombre dépend de la capacité du modèle que vous achetez. Des unités plus petites alimenteront un réfrigérateur, des lumières et l’opérateur de porte de garage. Les unités de puissance supérieure peuvent faire fonctionner des unités de climatisation, des lumières et bien plus encore.

En règle générale, les générateurs de secours à grande capacité ont tendance à être assez gros, mais la tendance est aux unités plus petites. Par exemple, Generac fabrique le générateur PowerPact, qui fournit 7 kW de puissance et peut être placé à moins de 18 pouces d’une maison ; il en coûte environ 1900 $. GE Generator Systems propose une unité assez petite qui alimente jusqu’à 8 appareils à haute puissance. Ces deux appareils disposent d’un système spécial de gestion de l’alimentation qui fournit l’électricité aux appareils les plus prioritaires en premier. Les générateurs de secours sont disponibles sur Amazon et les prix incluent parfois la livraison gratuite.

L’installation d’une génératrice de secours est le travail d’un électricien professionnel, qui installera un sous-panneau et un commutateur de transfert près de votre panneau de service électrique. Un modèle qui alimente environ la moitié d’une maison de taille moyenne coûte généralement entre 5 000 $ et 10 000 $ installé.

Pour plus d’informations sur le dimensionnement et l’achat d’un générateur de secours, veuillez consulter Comment dimensionner un générateur de secours pour votre maison.

Batteries de secours de l’onduleur

L’alimentation par batterie de secours est une autre option. Parce qu’il ne brûle pas de gaz, une alimentation sans coupure (UPS) peut être installée à l’intérieur de la maison. (De petites versions de ceux-ci sont couramment utilisées pour alimenter les ordinateurs lors de pannes de courant mineures.) Lors d’une panne, la batterie prend automatiquement le relais. La durée de fonctionnement et la puissance qu’il peut fournir dépendent de la taille de l’unité, qui coûte généralement entre 15 000 et 30 000 dollars. Il doit être installé par un spécialiste.