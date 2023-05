Garniture intérieure blanchie à la chaux

Ceci est un guide de bricolage utile sur le blanchiment des garnitures intérieures. Couvre les étapes du décapage au nettoyage, au ponçage et à la teinture des garnitures intérieures.

Bien que les lambris, les boiseries et les détails en bois donnent souvent un caractère de maison, certaines boiseries, en particulier les bois tendres teints en noir, peuvent sembler démodées et autoritaires, volant la lumière et le foutre d’une pièce.

Si votre maison a des boiseries intérieures foncées, que pouvez-vous faire pour éclaircir le ton tout en conservant le caractère du bois ? Une excellente solution est similaire au blanchiment à la chaux. Il s’agit de décaper le bois, d’appliquer une teinture spéciale de couleur claire et de protéger avec une finition transparente.

Le charme de ce look est qu’il est à la fois vintage et contemporain, offrant la chaleur amicale du bois flotté des meubles Shaker tout en reflétant un éclat argenté métallique. Il est composé d’une teinture à base d’huile de «chêne cérusé», de dioxyde de titane – un pigment blanc – et d’aluminium en poudre. La teinture de chêne chaulé est disponible dans les magasins de peinture; les deux autres ingrédients sont vendus dans les magasins de fournitures pour artistes.

Comme pour la plupart des travaux de teinture ou de peinture, la préparation est essentielle. Pour que la teinture prenne, tout vernis ou peinture doit être décapé et poncé du bois. Si votre garniture a des années de vernis accumulé, le décapage et le ponçage seront de loin la partie la plus fastidieuse du travail.

Pour revernir une zone de la taille du coin illustré sur la photo de droite (du sol au plafond), le décapage et le ponçage ont pris environ deux heures, l’application de la teinture environ 15 minutes.

Pour le décapage, vous pouvez utiliser soit un décapant à peinture, soit un produit de finition pour meubles, selon la finition existante. Le décapant à peinture enlèvera la peinture de plusieurs couches de vernis. Le revernisseur de meubles est moins caustique et peut gérer efficacement le décapage d’une ou deux couches de vernis (il suffit de l’appliquer avec de la laine d’acier et d’essuyer les surfaces avec un chiffon).

Peu importe le décapant que vous choisissez, travaillez à partir d’un seau en métal et portez des gants en caoutchouc pour protéger vos mains. N’oubliez pas de protéger le sol avec une toile de protection avant de commencer et prévoyez de repeindre les zones murales autour de la garniture.

Après avoir nettoyé le bois décapé avec un chiffon, poncez toutes les surfaces jusqu’à ce que vous atteigniez un bois plus clair sous la surface. Commencez avec un papier de grain 60 et terminez avec du papier de grain 100 ou plus fin. Choisissez du papier abrasif de silice à « couche ouverte » ; il durera plus longtemps que les abrasifs de moindre qualité.

Vous pouvez poncer à la main ou, pour une grande surface, utiliser une ponceuse électrique vibrante (une « ponceuse à paume » est la plus facile à manier pour ce type de travail). Si le ponçage n’éclaircit pas le bois de manière satisfaisante, vous pouvez appliquer un agent de blanchiment pour bois en deux parties facile à utiliser, disponible dans les magasins de peinture.

Pour mélanger la teinture, versez environ 2 pouces de teinture à base d’huile de chêne chaulé dans un seau en plastique. Ajouter environ 2 cuillères à soupe de dioxyde de titane blanc et bien mélanger. Incorporer ensuite environ 1 cuillère à soupe de poudre d’aluminium.

Testez la tache dans un endroit peu visible et modifiez les quantités d’ingrédients si nécessaire. Ensuite, attaquez-vous à l’application proprement dite, en travaillant dans des zones que vous pouvez terminer en 15 minutes environ, la période pendant laquelle la tache doit prendre avant de l’essuyer. Utilisez des chiffons propres pour essuyer tout excès de teinture, en frottant dans le sens du grain du bois.

Laissez la tache sécher complètement – au moins une journée – puis terminez le travail avec une finition transparente non jaunissante telle qu’un acrylique.