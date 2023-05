Garanties pour les maisons préfabriquées

Lors de l’achat d’une maison préfabriquée, vous trouverez une variété de garanties différentes. Assurez-vous de savoir ce que chacun est. Les garanties peuvent provenir de l’installateur à domicile, du détaillant, du fabricant et du fabricant de l’appareil. Examinez-les et comparez-les attentivement avant de faire votre achat.

Assurez-vous de trouver les réponses à ces questions :

* Quels sont les différents types de garanties qui accompagnent la maison ?

* Quelle est la couverture de chaque garantie ? Quels problèmes ne sont pas couverts ?

* Le transport et l’installation sont-ils couverts par la garantie écrite du fabricant ? Si non, d’autres garanties écrites les couvrent-elles ?

* Quelle est la durée de chaque garantie ?

* Qui offrira les services de garantie et où seront-ils exécutés ?

* Le fabricant offre-t-il des garanties prolongées ? Si oui, combien coûtent-ils et que couvrent-ils (et ne couvrent-ils pas) ?

Les garanties du fabricant couvrent généralement les défauts substantiels dans les domaines suivants :

* Appareils installés en usine, qui peuvent également être couverts par les garanties du fabricant d’appareils non connectés.

* Plomberie, chauffage et systèmes électriques installés par l’usine.

* Exécution de la structure.

Les garanties du fabricant ne couvrent pas :

* Installation et maintenance défectueuses.

* Les accidents.

* Vieillissement et usure normaux.

* Réparations non autorisées.

* Négligence du propriétaire.

Assurez-vous de confirmer que la personne qui effectue l’installation suit les instructions du fabricant. Assurez-vous également que les instructions de réparation et d’entretien du fabricant (dans le manuel du propriétaire) sont respectées afin de maintenir votre garantie en vigueur.

Alors que votre revendeur effectuera la plupart des services de garantie, le fabricant est fondamentalement responsable de la certification des réparations.

Garanties implicites

En plus des garanties écrites, vous pouvez également être protégé par certaines « garanties implicites ». Les garanties implicites sont des promesses tacites et non écrites qu’un produit donné est apte à être vendu et utilisé conformément à sa destination.

Par exemple, une maison préfabriquée doit pouvoir être vendue et habitée. Les garanties implicites peuvent vous protéger même si aucune garantie écrite n’existe. De nombreux États autorisent les ventes qui excluent complètement les garanties implicites (ventes « en l’état »). Mais certains États n’autorisent pas les vendeurs à limiter ou à exclure les garanties implicites. Vérifiez auprès de vos agences régionales de protection des consommateurs pour en savoir plus sur les protections de garantie implicites. Si vous achetez une maison qui vous appartenait déjà, renseignez-vous pour savoir si elle est vendue avec une garantie ou « telle quelle », sans garantie implicite ou écrite.

La garantie du revendeur

Les détaillants peuvent offrir une garantie sur une maison. Exigez de voir la garantie du détaillant par écrit avant d’acheter une maison. De nombreuses garanties de détaillants sont différentes, mais la plupart incluent :

* Les termes inclus dans la garantie.

* Les conditions que vous devez respecter pour maintenir la garantie en vigueur.

* Ce que vous pouvez raisonnablement attendre du détaillant.

* Que la maison a été installée conformément aux instructions d’installation du fabricant et aux directives locales.

Les garanties des détaillants ne couvrent pas les problèmes résultant de :

* Réparations non autorisées.

* Négligence du propriétaire.

* Défaut par le propriétaire de fournir un avis de service.

Garanties des appareils

Vos appareils électroménagers bénéficient également de garanties qui peuvent être fournies avec les manuels d’utilisation et d’entretien du fabricant, ou être incluses dans la garantie du fabricant, comme l’exigent certains États. La plupart du temps, vous serez servi par un centre de service local. Cependant, si le service de garantie n’est pas disponible, contactez votre revendeur pour des mesures alternatives.