Foyers extérieurs et foyers

Conseils sur la construction d’un foyer extérieur ou d’un foyer extérieur, y compris les avantages et les capacités de cuisson, et des conseils sur l’endroit où les installer.

Peu de caractéristiques, intérieures ou extérieures, sont aussi invitantes qu’un feu ouvert. Les cheminées traditionnelles et les foyers créent une zone de rassemblement intime pour une conversation après le dîner ou simplement pour contempler les étoiles. Ils peuvent également avoir un côté pratique lorsqu’ils sont équipés de broches, de grilles, de rôtissoires et d’autres équipements pour le cuisinier sérieux. Et bien que cuisiner ne soit pas aussi facile que d’utiliser un gril, l’expérience semblable à un feu de camp est agréable pour beaucoup.





Les foyers extérieurs et les foyers sont construits comme les foyers intérieurs, à l’exception que la cheminée n’a pas besoin d’être aussi proéminente. Pourtant, il doit être assez grand pour avoir un fort tirage. La réalisation de cet objectif peut être délicate et il est souvent préférable de le confier à un professionnel. Alternativement, des kits sont disponibles qui peuvent être assemblés par n’importe quel bricoleur compétent.

Les foyers sont essentiellement de grands trous dans le sol qui sont ensuite entourés de pierre ou de brique. En construire un est un simple projet de week-end (voir Comment construire un foyer extérieur et un banc). Pour plus de facilité d’utilisation, vous pouvez faire passer une conduite de gaz jusqu’à la fosse, bien que, évidemment, cela soit plus compliqué.

Des foyers portatifs en métal sont également disponibles. La seule considération majeure avec ceux-ci est qu’ils doivent être placés sur une surface ininflammable, loin de tout surplomb, arbre ou autre combustible.