Fours à gravité et chaudières à vapeur

Si vous avez un vieux four à gravité ou une chaudière à vapeur, il est temps de remplacer ces énergivores.

Besoin d’aide MAINTENANT ? Obtenez rapidement un professionnel du chauffage local !

Si vous avez une vieille fournaise de la taille d’un monstre au sous-sol avec d’énormes conduits qui serpentent dans différentes directions, votre maison peut être chauffée par une fournaise à gravité. Les fournaises à gravité ont été installées dans les maisons au tournant du XXe siècle et jusque dans les années 1940. Selon les combustibles disponibles localement, ils peuvent brûler du charbon, du bois, du pétrole ou du gaz naturel.

Un ancien système à gravité est différent d’un système à air pulsé précisément parce qu’il ne « force » pas l’air. Au lieu d’utiliser un ventilateur pour pousser l’air chauffé dans les pièces, une fournaise à gravité permet à l’air chauffé de monter par convection naturelle à travers de grands conduits dans les pièces.

Parce qu’elle n’a pas de ventilateur, une fournaise à gravité est plus silencieuse qu’une fournaise à air pulsé et ne soulève pas la poussière et les allergènes en soufflant de l’air, mais c’est là que s’arrêtent les avantages. Bien que ces grosses monstruosités fassent un très bon travail de chauffage, elles gaspillent une énorme quantité d’énergie par rapport aux fournaises à haut rendement d’aujourd’hui. Non seulement ils envoient environ 50% de la chaleur directement dans leurs conduits, mais l’air chauffé prend également plus de temps pour atteindre les pièces éloignées.

Étant donné que l’amiante était couramment utilisé pour ignifuger et isoler ces fours et leurs conduits, il y a de fortes chances qu’un ancien système gravitaire présente un risque d’amiante. Cette pellicule blanche et fibreuse est un cancérogène connu qui peut provoquer une asbestose lorsqu’elle est en suspension dans l’air. Il ne doit pas être dérangé autrement que par une entreprise de désamiantage certifiée.

Si vous avez l’intention de rester dans votre maison pendant plus de deux ans et que votre budget le permet, il serait probablement avantageux de remplacer votre fournaise à gravité obsolète par une nouvelle fournaise à haut rendement. Cela réduira probablement de moitié vos factures de chauffage. Mais sachez qu’il s’agit d’un gros travail qui nécessite le retrait complet et le remplacement de l’ancien système, y compris généralement les conduits, le ragréage des sols, l’installation de nouveaux registres, etc.

Les systèmes de chauffage par chaudière à vapeur sont peut-être encore plus anciens que les appareils de chauffage par gravité. Les systèmes de chaudière à vapeur utilisent des radiateurs pour chauffer l’air et fournir une chaleur rayonnante. Une chaudière à gaz ou à mazout à vapeur produit de la vapeur qui se déplace à travers des tuyaux isolés jusqu’aux radiateurs de la pièce. Au fur et à mesure que la vapeur dégage sa chaleur, elle se vaporise et retourne dans la chaudière, où elle est réchauffée, et le cycle recommence.

Encore une fois, si vous avez l’intention de rester dans votre maison pendant au moins deux ans, le remplacement de votre système de chauffage à chaudière à vapeur par une fournaise à haut rendement est un investissement judicieux.

Ressource en vedette : Trouver un entrepreneur local en fournaise et en chauffage