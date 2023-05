Fournaises et systèmes de chauffage

Que votre maison soit chauffée par une fournaise à air pulsé, une fournaise à gravité au mazout, des radiateurs électriques radiants, une thermopompe ou tout autre moyen, la clé d’un confort abordable est de s’assurer que vous disposez d’un système efficace qui fonctionne correctement. Les systèmes de chauffage anciens et inefficaces, ou les équipements mal entretenus, peuvent gaspiller une énorme quantité d’énergie.

Besoin d’aide MAINTENANT ? Obtenez rapidement un professionnel du chauffage local !

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau système de chauffage à haut rendement, c’est le moment d’envisager l’achat. Des incitations et des remises sont disponibles auprès de certains gouvernements d’État et entreprises de services publics. Celles-ci peuvent vous faire économiser des centaines de dollars lorsque vous achetez un modèle éligible.

Cette section de Actu immobilier.fr vous guidera à travers les problèmes liés à l’achat de nouveaux équipements de chauffage, à l’installation de certains types d’appareils et de matériaux qui affectent le chauffage de votre maison, à la réparation des problèmes avec les fournaises et à l’entretien de base.

Comment acheter une fournaise efficace

Lors de l’achat d’une nouvelle fournaise, il est extrêmement important de choisir un modèle qui chauffera votre maison rapidement, complètement et efficacement. Pour ce faire, vous devrez comprendre les différents types disponibles, comment l’efficacité est évaluée et comment choisir la bonne taille, celle qui n’est pas si grande qu’elle gaspille de l’énergie, mais suffisamment grande pour chauffer suffisamment votre maison. Pour un guide complet sur l’achat d’une nouvelle fournaise à haut rendement, voir Achat d’un four à haute efficacité.

Voir aussi : Comment acheter un four

Combustibles de fournaise

Pour leur source de chaleur, les fournaises utilisent soit le gaz naturel, le propane liquide, le mazout, l’électricité ou encore le bois ou les granules à base de bois. Lorsqu’il est disponible, le gaz naturel a tendance à être préféré parce qu’il est propre, acheminé directement dans la maison et relativement peu coûteux.

Comment fonctionnent les fournaises à air pulsé

Avec une fournaise à gravité plus ancienne, les courants de convection (causés par la tendance naturelle de l’air chaud à monter) transportent l’air chauffé à travers le système à partir d’une fournaise située au niveau du rez-de-chaussée ou en dessous. Les systèmes à gravité ont tendance à avoir de très grands conduits d’air et ne peuvent fournir que de l’air réchauffé. Parce qu’ils ne bénéficient pas de la technologie moderne, ils sont de gros gaspilleurs d’énergie. Si vous ne savez pas si votre fournaise est une fournaise à gravité ou non, consultez Fournaises à gravité et chaudières à vapeur.

Dépannage et réparations de fournaise

Ne tardez pas à régler les problèmes de fournaise. À tout le moins, ils peuvent être inconfortables et/ou gaspiller beaucoup d’énergie. Au pire, ils peuvent être dangereux. Bien qu’il soit nécessaire d’appeler un réparateur HVAC qualifié pour de nombreux problèmes, vous pouvez gérer vous-même certains types de diagnostics et de réparations si vous recevez des instructions de base. Pour des informations étape par étape sur la résolution des problèmes courants de la fournaise, voir Dépannage et réparations de la fournaise.

Conseils de chauffage à faire soi-même

Ressource en vedette : Trouvez un entrepreneur en chauffage local maintenant