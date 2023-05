Fonctionnement d’une douche – Plomberie et plus

Conseils d’experts sur la façon dont les douches, y compris les types et les styles de douche, avec des informations sur les pièces de douche et des schémas de plomberie de douche utiles.

Bases de la douche

Les douches sont fondamentalement un appareil très simple conçu pour contenir de l’eau et une personne ou deux et pour évacuer l’eau usée dans le système d’égout. Bien sûr, à partir de ces bases, un monde de possibilités a été développé. Les douches sont fabriquées dans de nombreux types, tailles, formes, couleurs et configurations différents.

Les douches peuvent être encastrées ou préfabriquées.

Douches intégrées sont essentiellement de petites pièces avec des murs de tuiles, de pierre ou d’un autre matériau imperméable et une porte en verre qui coulisse ou s’ouvre. Le plancher peut être une unité monobloc faite de plastique ou d’un certain type de matériau de surface solide; généralement, le sol est en carrelage avec une casserole qui est flashée et nettoyée à chaud en utilisant des méthodes similaires à celles utilisées sur un toit plat.

Douches préfabriquées sont fabriqués à partir d’acrylique renforcé de fibre de verre ou de fibre de verre et sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de styles. Certains sont fabriqués en tant qu’unités monoblocs qui sont installées pendant la construction; d’autres sous forme d’unités modulaires composées d’une base et de trois parois.

Les douches peuvent être installées de l’une des trois manières suivantes : comme une seule unité, comme un ensemble modulaire ou comme un élément intégré personnalisé.

Évacuation de la douche

Un caniveau de douche est composé de plusieurs parties. Sous le couvercle de la crépine amovible dans le sol de la douche, le drain mène à un siphon sous le sol qui se connecte à une conduite de vidange et à la pile de déchets/ventilation.

Le receveur de douche est constitué d’une membrane étanche qui scelle le plancher de la douche. Il est essentiel que le bac de douche à la base ne fuie pas avec le temps, car cela pourrira le sol, donc un certain type de système d’étanchéité est utilisé pendant la construction.

Bien que le coulis puisse être réparé et que les joints puissent être refaits, si le receveur de douche fuit, vous devrez le faire réparer par un installateur de carrelage ou un couvreur. Communiquez avec votre compagnie d’assurance habitation pour savoir si la réparation des dommages est couverte.

Pour vérifier l’absence de fuites dans le bac de douche, retirez le tamis du drain de douche et bouchez le drain avec un bouchon extensible, disponible dans les centres de rénovation domiciliaire. Remplissez le sol de la douche avec de l’eau jusqu’à 1 pouce du haut et marquez la ligne d’eau. Attends quelques minutes. Si le niveau d’eau baisse et que de l’humidité apparaît sous la douche, la cuvette fuit.

Alimentation en eau de douche

L’alimentation en eau d’une douche arrive par deux tuyaux : chaud et froid. Dans les constructions de moins de 30 ans, ces tuyaux sont généralement en cuivre.

Les tuyaux se connectent à une vanne de douche qui contrôle la température et le débit d’eau vers la pomme de douche. Dans une configuration où la baignoire et la douche sont combinées, cette vanne est appelée « vanne de dérivation ». Une vanne de dérivation peut également commuter le débit d’eau du bec de la baignoire vers la pomme de douche (sur certaines baignoires, il y a un levier sur le bec de la baignoire qui commute le débit).