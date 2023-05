Fonctionnement de la charpente et de la structure du plancher

Ce guide illustré propose des schémas pour montrer comment un plancher à ossature de bois typique est construit, des solives de plancher au sous-plancher et à la lisse d’appui.

Bien que certains étages soient construits sur une dalle de béton à plat sur le sol, la plupart des étages sont surélevés au-dessus du sol. Les planchers surélevés sont plus résistants sous les pieds et permettent d’accéder à l’équipement de chauffage, à l’isolation, à la plomberie, au câblage et à d’autres équipements mécaniques.

Un plancher surélevé est construit avec une charpente en bois qui relie un mur extérieur à un autre. Cette ossature peut ou non être supportée de manière intermédiaire par des poutres, des poutres ou des murs.

Aux niveaux supérieurs d’une maison, le dessous de la charpente du plancher sert généralement à soutenir les matériaux du plafond. Les plafonds sont généralement construits comme les planchers, sauf qu’ils peuvent être construits avec des matériaux plus légers car ils ne sont pas destinés à supporter les mêmes charges.

Que sont les solives de plancher?

L’ossature d’un plancher est constituée majoritairement de lambourdes en bois qui s’étendent parallèlement les unes aux autres à intervalles réguliers. Les solives de plancher sont généralement de 2 par 8, 2 par 10 ou 2 par 12 ; les solives de plafond sont généralement de 2 par 6 ou parfois de 2 par 4 s’il s’agit d’une maison plus ancienne. Certaines maisons plus récentes ont fabriqué des solives en forme de poutre en I.

Les solives de plancher, espacées à intervalles réguliers, couvrent les zones entre les supports tels que les murs, les fondations, les poutres et les poutres. L’espacement normal est de 16 pouces « au centre » (de centre à centre), bien que certains planchers puissent avoir des solives sur des centres de 12 pouces ou 24 pouces. Le dimensionnement et l’espacement des solives sont déterminés par les codes du bâtiment, qui sont basés sur les exigences techniques. Les en-têtes de solives sont perpendiculaires aux solives, coiffant leurs extrémités.

Les solives sont épissées sur des poutres ou d’autres supports. Ils peuvent être aboutés bout à bout et reliés par des goussets en contreplaqué ou chevauchés. Un blocage solide ou un pont métallique empêche les solives de se tordre et aide à répartir les charges uniformément.

Partout où une ouverture se produit, comme pour un escalier, les solives sont doublées au périmètre et coiffées d’en-têtes perpendiculaires.

Qu’est-ce qu’un sous-plancher ?

Le sous-plancher fournit une base pour le revêtement de sol de finition et sert également de plate-forme pendant la construction. Il peut être constitué de planches posées soit à angle droit, soit en diagonale sur les solives. Ou le sous-plancher peut être fait de contreplaqué ou d’autres panneaux qui sont posés perpendiculairement aux solives.

Un sous-plancher en contreplaqué a des panneaux qui sont posés en quinconce, avec les extrémités et les bords aboutés; les panneaux sont cloués (et parfois aussi collés avec de la colle de construction) aux solives du plancher.

L’épaisseur et la rigidité du sous-plancher déterminent les types de matériaux de finition qui peuvent être posés dessus. Si votre maison est construite sur une dalle de béton, la dalle peut servir de base à presque tous les types de revêtements de sol. Mais, si votre maison a un sous-plancher en contreplaqué ou en planches, il est important de vérifier le type et l’épaisseur du matériau que vous avez l’intention d’utiliser pour déterminer quelles sont vos limites. Par exemple, un sol légèrement flexible ou élastique ne convient pas aux matériaux rigides tels que les carreaux de céramique et la pierre car le coulis ou les matériaux se fissureront avec le mouvement.

Qu’est-ce qu’une plaque de seuil?

Au niveau de la fondation, les solives de plancher reposent directement sur un seuil qui est traité avec un agent de conservation afin que le contact avec la fondation ne favorise pas les termites ou la pourriture. Leur construction exacte et leur connexion avec les poteaux muraux dépendent de la méthode d’ossature utilisée.

