Fixation sécurisée de la garniture intérieure

Étant donné que les planches de garniture sont souvent minces et étroites, elles doivent être solidement ancrées, sinon elles pourraient se détacher du mur ou les joints entre les pièces de garniture pourraient développer des écarts notables.

Trouver des poteaux muraux

Dans la plupart des cas, la garniture doit être fixée aux montants du mur, qui sont généralement (mais pas toujours) espacés tous les 16 pouces au centre, ce qui signifie que le centre d’un montant est à 16 pouces du centre du montant suivant.

Dans les maisons plus récentes, les poteaux mesurent assez régulièrement 16 pouces au centre, mais aux extrémités d’un mur, au moins un poteau sera à une distance plus courte de l’extrémité. Dans une maison plus ancienne, l’espacement des montants peut être étonnamment incohérent, vous devez donc trouver chaque montant individuellement.

Un goujon est de 1 1/2 pouces d’épaisseur. Pour assurer une bonne connexion, ne vous contentez pas de trouver le goujon, trouvez le centre du goujon. Sinon, vous risquez d’enfoncer un clou dans le bord du montant, ce qui affaiblira la fixation.

Si le mur est une cloison sèche, un détecteur de montant (ou un détecteur de montant) indiquera de manière fiable les positions des montants.

Ou, essayez de rapper le long du mur ; lorsque vous entendez un son moins creux, vous rappez probablement à un emplacement de goujon.

Enfoncez un clou d’essai ou vissez un endroit qui sera couvert par la pièce de garniture pour vous assurer que vous avez trouvé le montant.

Sur un vieux mur en lattes et en plâtre, un détecteur de montants sera moins fiable car il y a des lattes de bois presque partout. Testez les vis ou les clous pour trouver les goujons.

Clouage à la main

Utilisez des clous de garniture qui pénétreront d’au moins 1/2 pouce dans les montants. Pour choisir le clou de la bonne taille, ajoutez à cela 1/2 pouce l’épaisseur de la cloison sèche, généralement 1/2 pouce, et l’épaisseur de la planche de garniture.

Les clous de finition standard fonctionnent généralement bien. Cependant, de nombreux menuisiers préfèrent utiliser des clous de finition galvanisés. Ils tiennent un peu plus fermement car ils ont une surface légèrement rugueuse et ils résistent à la rouille, ce qui est parfois un problème. Si vous voulez un très petit trou, pensez à utiliser des clous « durs », qui sont très fins.

Si vous enfoncez un clou à moins de 2 pouces de l’extrémité d’une planche, percez d’abord un avant-trou pour éviter de fendre la planche. Percez à travers la pièce moulée, mais pas profondément dans le montant, sinon le clou risque de ne pas tenir fermement. Le trou doit être légèrement plus étroit que la tige du clou. Au milieu d’une planche, les avant-trous ne sont généralement pas nécessaires.

Si vous manquez le clou et frappez le tableau à la place, vous produirez un «froncement des sourcils» ou un «sourire» peu attrayant sur le tableau. Entraînez-vous à clouer sur des morceaux de ferraille jusqu’à ce que vous vous sentiez compétent.

Enfoncez le clou jusqu’à ce que sa tête soit légèrement au-dessus de la surface de la planche. Maintenez ensuite la pointe d’un clou contre la tête du clou et tapez avec un marteau pour enfoncer la tête à environ 1/8 de pouce sous la surface du bois. Une fois que vous avez enfoncé et posé tous les clous, revenez en arrière et remplissez les trous avec de la pâte à bois. Laisser sécher le mastic puis poncer légèrement.

Utiliser une cloueuse électrique

La fixation avec une cloueuse électrique présente de grands avantages par rapport au clouage à la main. Ça va beaucoup plus vite, il y a moins de chance d’abîmer le bois (comme cela arrive souvent quand on rate le clou avec un marteau), on peut tenir la pièce d’une main pendant qu’on enfonce le clou de l’autre main, et il y a moins de chance de déloger les pièces environnantes à coups répétés de marteau.

Les cloueuses électriques sont maintenant à un prix assez raisonnable. Un bricoleur a généralement intérêt à acheter un kit comprenant deux ou trois cloueuses et le compresseur. Pour les garnitures, vous pouvez utiliser une cloueuse et/ou une agrafeuse. Les agrafes courtes se fixent plus fermement que les ongles courts. Les clous de coupe pour les cloueuses électriques sont assez fins, vous devrez donc peut-être en utiliser plus que si vous clouiez à la main.

Le compresseur pèsera probablement environ 45 livres, mais il ne sera pas difficile à transporter. Vous devrez brancher le compresseur, fixer les tuyaux et attendre une minute ou deux pendant que le compresseur accumule (bruyamment) la pression d’air.

Vous pouvez également acheter des cloueuses qui n’utilisent pas de compresseurs mais qui sont alimentées par des cartouches. Ceux-ci sont généralement plus chers, mais vous n’aurez pas à prévoir un compresseur et un tuyau.