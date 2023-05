Fixation d’un toit de terrasse à la maison

Conseils d’experts sur la façon de fixer un toit de terrasse à une maison, avec des instructions étape par étape et des schémas de construction.

Un toit-terrasse attaché à la maison tire parti de la structure de la maison en soutenant une extrémité du toit sur une poutre montée horizontalement à la maison. Le grand livre, généralement un 2 par 6, est généralement conçu pour contenir une extrémité des chevrons du toit-terrasse. Localiser et monter le grand livre est normalement un processus assez facile; le registre doit être attaché avant la construction de la fondation pour une terrasse, des poteaux de toit de terrasse et une autre structure.

Où attacher un registre de toit de patio

Sur une maison à un étage, il est souvent préférable de fixer le registre pour un toit de terrasse juste en dessous de l’avant-toit de la maison.

Sur une maison à deux étages, vous pouvez généralement attacher le grand livre à une solive de bande (également appelée solive de bordure), située entre les étages, comme indiqué ci-dessous. Trouvez la solive de bande en mesurant à partir d’une fenêtre du deuxième étage.

Montage du longeron de toit de terrasse

Les procédures de montage d’un registre dépendent du type de revêtement de la maison. Un revêtement relativement plat peut rester intact, mais le revêtement en clin, en bois biseauté, en métal ou en vinyle doit toujours être coupé.

Si vous avez un parement horizontal biseauté, utilisez un morceau de parement inversé, comme indiqué sur l’illustration ici, pour créer une surface plane et d’aplomb pour fixer la lisse.

Si votre revêtement n’est pas biseauté, vous pouvez simplement y visser fermement la lisse.

Retirez suffisamment de revêtement pour pouvoir placer le solin derrière le revêtement au-dessus du grand livre et lui permettre de surplomber le revêtement sous le grand livre.

Lorsque vous coupez du bardage en bois, réglez la lame de la scie circulaire de sorte qu’elle ne coupe que le bardage et non le revêtement en dessous. Aussi, ne laissez pas la lame couper au-delà des lignes de tracé. Si vous coupez un revêtement en vinyle, vous pouvez utiliser un couteau tranchant à la place.

Un registre doit être apposé sur les parties solides de la charpente de la maison, telles que les solives du deuxième étage ou les poteaux muraux. La connexion de grand livre la plus solide repose sur des boulons qui traversent le grand livre et le revêtement de la maison et la jante ou la solive de bande, puis sont fixés avec des écrous et des rondelles fixés de l’autre côté. Lorsque l’accès à l’autre côté n’est pas possible, utilisez des tirefonds avec rondelles au lieu de boulons, comme indiqué sur l’illustration.

S’il est impossible de fixer le registre à une solive de plancher, fixez-le aux montants du mur, qui sont généralement situés sur des centres de 16 pouces (ou parfois de 24 pouces) et doublés autour des portes, des fenêtres et d’autres ouvertures.

Clouez ou calez temporairement le longeron en place, positionnez-le et nivelez-le à la hauteur désirée. Revérifiez le niveau, puis percez des trous pilotes de tire-fond ou de boulon à travers le grand livre et dans la charpente de la maison.

Fixez le grand livre avec des tirefonds ou des boulons de 1/2 pouce de diamètre tous les 16 pouces (ou comme spécifié par les codes du bâtiment locaux).

Glissez trois ou quatre rondelles en acier inoxydable entre le longeron et le parement lorsque vous vissez chaque vis, comme illustré à gauche. Cela permettra à l’eau de s’écouler derrière le grand livre.

Si la fixation d’un toit de terrasse à un registre sous l’avant-toit ne permet pas une hauteur libre suffisante, vous pouvez placer les chevrons du nouveau toit de terrasse sur la plaque supérieure du mur et les fixer sur les côtés des chevrons de la maison, comme indiqué dans le dessin en coupe ci-dessus.

Fixation aux murs de maçonnerie

Ancrez une lisse à un mur de maçonnerie avec des boulons d’ancrage à expansion. Commencez par tracer une ligne sur le mur pour le bord supérieur du grand livre. Percez des trous pour les ancres expansibles tous les 16 pouces ou comme spécifié par les codes locaux, insérez les ancres, maintenez le grand livre en place et tapez dessus avec un marteau pour marquer les emplacements des ancres sur sa face arrière.

Retirez le grand livre et percez des trous de boulons là où les pointes des boulons ont laissé des marques. Poussez ou martelez le registre sur les boulons, revérifiez le niveau (faites les ajustements nécessaires), ajoutez des rondelles et des écrous, puis serrez les boulons.

Clignoter un rebord de toit de patio

À moins qu’il ne soit protégé de la pluie par l’avant-toit de la maison ou un toit solide, un longeron de toit qui est fixé directement à une maison avec un revêtement en bois doit être recouvert d’un solin en Z en métal galvanisé qui se replie sous le revêtement pour empêcher l’eau de s’infiltrer derrière il.

Lorsqu’un solin intégral n’est pas possible, comme sur un mur en stuc, utilisez un solin en Z et calfeutrez le bord supérieur. C’est un travail que vous devez faire avant de fixer les chevrons du toit en place.

Vous pouvez acheter un solin en forme de L ou de Z ou le plier vous-même. Pour plier le solin en tôle, créez une forme en serrant deux 2 par 4 ensemble de chaque côté du métal, puis martelez le métal pour créer une arête vive à chaque pli. (Le résultat est beaucoup plus net si vous achetez un solin préformé.)

Installez le solin en place, calfeutrez le bord supérieur et clouez-le avec des clous galvanisés suffisamment longs pour pénétrer au moins 1 pouce dans les éléments de structure. Calfeutrez ensuite les têtes de clous.

Si la maison est recouverte de bardeaux ou de bardage à clin, glissez simplement le bord supérieur du métal sous le bord inférieur des bardeaux ou du bardage aussi loin que possible.

