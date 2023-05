Finitions de peinture décorative tachetée

Un guide expert étape par étape pour appliquer des finitions de peinture décorative marbrées. Comprend la meilleure façon d’utiliser un rouleau en deux parties pour un marbrage de haute qualité.

Le marbrage est une technique de faux-finissage qui vise à imiter l’apparence du cuir ou du parchemin.

L’idée de base est d’appliquer d’abord une couche de base, puis de tamponner ou de tourbillonner des couches incomplètes et irrégulières de glacis coloré dessus.

Une finition marbrée est plus facile que la plupart des faux finis et peut donc être un bon choix pour un débutant.

Si vous mélangez des couleurs claires avec des couleurs sombres ou choisissez des couleurs de peinture très différentes les unes des autres, le résultat sera vif et accrocheur.

Mélanger des teintes légèrement différentes de la même couleur de base aura un effet plus subtil, donnant aux murs une impression de profondeur et offrant des nuances intéressantes.

Expérimentez sur des morceaux de cloison sèche ou de contreplaqué jusqu’à ce que vous obteniez la combinaison de couleurs et la technique d’application qui vous plaisent le plus. Ceci est une étape importante; sinon, vous pourriez être déçu une fois que vous aurez fini de peindre toute la pièce.

Une fois que vous avez appliqué la couche de base, vous pouvez appliquer le ou les glacis de manière décorative.

Ou, vous pouvez appliquer une couche uniforme de glacis, puis utiliser un outil pour l’enlever partiellement afin de créer une texture. Vous pouvez travailler en tamponnant avec une éponge, en tourbillonnant avec une brosse standard ou une brosse spéciale faux-fini, en faisant glisser ou en roulant un chiffon imbibé de glacis sur la surface, ou même en tapotant avec un plumeau.

Visez un look cohérent dans toute la pièce.

Le glacis sèche plus lentement que la peinture, mais vous n’avez pas beaucoup de temps, alors maîtrisez votre technique avant de commencer. Travaillez en sections de forme irrégulière d’environ 4 pieds carrés. Et travaillez sur les sections suivantes avant que la section précédente ne soit sèche, car l’application d’une nouvelle glaçure sur une glaçure séchée créera un chevauchement évident. Aussi, reculez et examinez le mur de temps en temps.

Marbrure avec un rouleau en deux parties

Avec un rouleau spécial et un bac à peinture, vous pouvez appliquer deux couleurs de peinture en même temps. L’effet est choquant au début, mais si vous roulez d’avant en arrière dans des directions aléatoires, les couleurs se mélangent et créent un aspect marbré.

Parce que vous n’utilisez que de la peinture, la finition n’a pas la qualité translucide qu’offre le glacis. Le compromis, cependant, est la rapidité, car vous n’avez pas besoin de couches de base et de glaçure séparées.

Matériaux et outils dont vous aurez besoin :

* Rouleau en deux parties avec plateau

* Peinture murale en deux couleurs (tout éclat)

* Ruban de peintre

* Journal

* Brosse à copeaux

* Chiffons de T-shirt en coton

Peinture marbrée étape par étape

1 Appliquer du ruban de peintre le long des bords supérieur, inférieur et latéraux du mur.

2 Verser les deux couleurs de peinture dans des sections distinctes du plateau. Chargez le rouleau en le déplaçant d’avant en arrière dans la peinture et à travers la section surélevée du plateau.

3 Rouler d’avant en arrière dans différentes directions sur plusieurs feuilles de papier journal jusqu’à ce que les couleurs de peinture se mélangent sur le rouleau. Cela aidera à garantir que les sections suivantes ressembleront à la première.

4 Recharger le rouleau et faites-le rouler d’avant en arrière dans des directions aléatoires.

5 Utilisez la brosse à copeaux pour déplacer la peinture dans les coins que le rouleau n’atteint pas. Tamponnez pour mélanger les couleurs afin que le look ressemble au reste du mur. Retirez le ruban adhésif du peintre lorsque vous avez terminé.

6Avec un chiffon humide, nettoyez les traces au plafond ou sur une plinthe. Vous n’avez pas à vous soucier des taches sur les murs adjacents si vous les peignez.

L’effet final montre comment les couleurs se mélangent. Attendez qu’un mur sèche avant de peindre le suivant. Couvrez bien le rouleau et le plateau avec du plastique pendant que vous attendez.