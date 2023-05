Finition de l’installation des gicleurs

L’essai du système et le remblayage des tranchées sont la touche finale à l’installation des gicleurs.

Pour tester le système, assurez-vous que tous les robinets et appareils utilisant de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de la maison sont fermés et que la vanne du système d’irrigation est en position ouverte. Réglez la minuterie sur manuel et allumez la première station. Vérifiez que toutes les têtes d’arrosage pulvérisent complètement, sont dirigées là où vous le souhaitez, offrent une couverture uniforme et ne sont pas obstruées par des plantations ou d’autres obstacles. Répétez avec toutes les autres stations à tour de rôle.

Pour rediriger une tête de gicleur, il suffit de modifier le corps ou la colonne montante du gicleur. Pour contrôler la portée du jet, tournez la vis de réglage en haut de la tête d’arrosage. Pour régler l’arc d’un rotor, reportez-vous aux instructions du fabricant.

Si une station ne s’allume pas du tout, vérifiez les connexions et vérifiez que la vanne a été installée correctement. Si une station s’allume mais qu’une tête d’arrosage fonctionne mal, retirez-la et assurez-vous qu’elle n’est pas obstruée. Si ce n’est pas le cas, examinez à nouveau votre schéma pour vous assurer que la tête d’arrosage se trouve sur la station que vous testez.

Si deux ou plusieurs têtes de gicleurs dans le même voisinage ont un faible jet, vérifiez le débit admissible de cette station pour voir si vous avez trop de têtes de gicleurs pour cette station. Si tel est le cas, vous devrez soit modifier votre schéma, soit voir si vous pouvez vous débrouiller avec quelques têtes de gicleurs.

Ce n’est qu’après avoir résolu tous les bogues du système que vous devez remblayer les tranchées. Placez le sol d’origine dans chaque tranchée jusqu’à la ligne de gazon, puis remplissez la tranchée avec de l’eau pour compacter le sol. Continuez à ajouter de la terre et tassez-la jusqu’à ce qu’elle reste à la ligne de gazon. Enfin, remplacez tout gazon que vous avez peut-être enlevé.