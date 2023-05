Fenêtres de maison — de l’achat à l’installation

Admettant la lumière naturelle, permettant des vues sur la cour et au-delà, fournissant une ventilation naturelle, les fenêtres jouent un certain nombre de rôles essentiels dans une maison. Et, en raison du large éventail de tâches qu’elles doivent effectuer, parfois simultanément, les fenêtres des maisons doivent être choisies avec soin et entretenues avec soin.

Le travail des fenêtres est souvent complexe ; par exemple, on s’attend à ce que les fenêtres laissent entrer la lumière et les vues, mais empêchent le vent, la pluie, l’éblouissement, le froid et les intrus. Pour accomplir toutes ces tâches, les fenêtres doivent être conçues avec une gamme de fonctionnalités qui fonctionnent ensemble de manière transparente.

Si vous recherchez de nouvelles fenêtres, savoir quelles fonctionnalités rechercher peut être un défi. Les informations du guide d’achat dans cette section de Actu immobilier.fr vous aideront, tout comme les informations sur l’installation, l’entretien et la réparation des fenêtres.

Acheter des fenêtres, moustiquaires et plus

Les fenêtres se présentent sous de nombreuses formes et tailles et sont faites de plusieurs matériaux différents, du bois à l’aluminium en passant par le vinyle. Fondamentalement, toutes les fenêtres ont des cadres et du verre, et la plupart ont des coupe-froid. Les fenêtres utilisées pour la ventilation ont un moyen d’ouverture et de fermeture et peuvent avoir des moustiquaires pour garder les insectes à l’extérieur. Les types de fenêtres, les styles et les matériaux sont abordés dans le Guide d’achat de Windows ; consultez le Guide d’achat des moustiquaires pour fenêtre pour plus d’informations sur les différents matériaux de moustiquaire disponibles.

Anatomie d’une fenêtre

Bien que toutes les fenêtres se composent d’un cadre et d’un verre, il existe un certain nombre de variantes. Si une fenêtre est fonctionnelle, contrairement à une fenêtre fixe, elle aura des pièces de travail et du matériel. Et, selon le type de verre et de matériau de cadre d’une fenêtre, celle-ci peut fonctionner différemment d’une autre fenêtre. Pour plus d’informations sur le fonctionnement d’une fenêtre, voir Composants et diagrammes de fenêtre.

Réparation et entretien des fenêtres

Les fenêtres fonctionnent généralement de manière fiable pendant des années, mais avec le temps, les fenêtres peuvent commencer à se fissurer, les vitres peuvent se briser et les moustiquaires peuvent se déchirer. Dans cette section de Actu immobilier.fr, vous apprendrez non seulement à réparer les cadres de fenêtre, les vitres et les moustiquaires, mais aussi à calfeutrer une fenêtre et même à nettoyer les stores vénitiens.

Pose de fenêtre

L’installation d’une fenêtre est une tâche qu’un bricoleur modérément qualifié peut entreprendre, mais elle ne doit pas être tentée s’il y a un niveau d’inconfort. Dans Comment installer une fenêtre, nous vous expliquons les étapes de l’installation d’une fenêtre pré-montée. Cependant, l’installation ne doit pas être tentée sans un examen approfondi de l’encadrement mural d’une fenêtre.