Faut-il arroser vos plantes avec une peau de banane ?

Les bananes sont peut-être un aliment presque parfait grâce à leur emballage pratique et leur polyvalence, mais elles génèrent beaucoup de déchets. Plus d’un tiers du poids d’une banane se trouve dans la peau. Ne serait-il pas formidable d’en tirer quelque chose de bénéfique ?

Ce n’est pas une idée farfelue. Les pelures de banane peuvent être utilisées pour l’alimentation animale et mélangées à des smoothies (lavez-les d’abord – la production de bananes nécessite beaucoup de pesticides). Les végétaliens industrieux préparent même des « carnitas » à base de peau de banane.

Si manger les écorces ne vous plaît pas (désolé !), qu’en est-il d’autres façons de les utiliser avant de les jeter à la poubelle ? Si vous êtes un jardinier comme moi, vous avez peut-être vu la dernière tendance qui circule sur « Twitter du jardin » et sur d’autres sites de médias sociaux : l’eau de peau de banane. Non, pas pour boire. Pour nourrir vos plantes.

L’idée est simple. Mettez de l’eau dans un bocal, ajoutez les pelures de banane et attendez. Après un jour ou deux, ajoutez l’eau dans votre arrosoir et hydratez vos plantes avec.

Est-ce que ça marche? Y a-t-il une science derrière cette idée ? J’ai décidé de l’essayer moi-même sur deux plantes d’intérieur et de parler de cette tendance à un maître jardinier.

Les peaux de banane sont-elles bonnes pour les plantes ?

Bien sûr, mais probablement pas avec de l’eau de banane.

Les peaux de banane sont des matières organiques, ce qui signifie simplement les restes de la vie basée sur le carbone. Il peut s’agir de feuilles et de racines de plantes qui meurent, ou d’animaux morts et de déchets. La matière organique joue un rôle majeur dans la santé du sol en fournissant des nutriments que les plantes peuvent absorber et distribuer au reste de la plante.

Mais avant que les plantes puissent utiliser la matière organique, celle-ci doit être décomposée en éléments chimiques utilisables comme l’azote, le phosphore et le potassium. Les plantes utilisent ces nutriments sous forme d’ions spécifiques qui doivent se trouver à proximité des racines des plantes. Jusqu’à ce que les éléments prennent une forme que les plantes peuvent utiliser, à quoi ça sert ?

Pensez à un tas de compost. Vous jetez des coquilles d’œufs (apprenez d’autres façons d’utiliser les coquilles d’œufs dans votre jardin), des peaux de banane et du marc de café dans le tas et vous le retournez de temps en temps. Après un certain temps, tous ces restes se décomposent en une substance différente, riche et dense en nutriments. Obtenir un bon compost peut prendre des mois, voire des années, selon les conditions.

S’il faut des microbes, de l’air et de l’eau dans la bonne composition pour décomposer les matières organiques en nutriments utilisables, il est peu probable que laisser infuser une peau de banane pendant une journée puisse faire la même chose.

Faire bouillir les peaux de banane s’avère prometteur pour l’extraction du potassium afin d’aider les personnes souffrant d’une maladie rénale. Mais sans un processus contrôlé en place, les concentrations de nutriments dans l’eau de banane faite maison sont impossibles à quantifier.

Pourtant, qu’est-ce que cela pourrait faire de mal ? C’est juste une peau de banane. Les plantes peuvent sûrement tirer un certain bénéfice du trempage d’une peau dans l’eau. Malheureusement, aucune étude n’a été réalisée démontrant les effets positifs de l’eau de peau de banane sur la croissance des plantes, selon l’Université du Maryland Extension.

Alors oui, les peaux de banane peuvent être une source de nutriments pour les plantes. Mais non, rien ne prouve que mettre une peau de banane dans l’eau pendant un jour ou deux vaut la peine de consacrer du temps et des efforts.

Comment utiliser les peaux de banane pour les plantes

La meilleure façon d’utiliser des peaux de banane pour les plantes est de les ajouter à votre tas de compost ou de les jeter dans votre bac à compost de comptoir, puis d’utiliser le compost riche en nutriments pour habiller les plantes d’intérieur ou fortifier la terre de votre jardin. C’est aussi une bonne idée de couper les pelures. Une plus grande surface sur laquelle les organismes peuvent travailler signifie une dégradation plus rapide de la matière organique.

Étant donné que les plantes d’intérieur peuvent vivre toute leur vie dans un seul pot, elles utilisent assez rapidement les nutriments du terreau. Si votre plante d’intérieur est dans le même pot depuis un certain temps, il est peut-être temps de la rempoter.

S’il est satisfait de sa maison ou s’il est vraiment grand et difficile à rempoter, ajoutez du compost sur le dessus. Vous devrez peut-être gratter légèrement une partie de la terre au sommet pour éviter de trop remplir le pot.

Le compost est également excellent pour le jardin, mais c’est une bonne idée de tester d’abord votre sol. Ajouter trop de nutriments est préjudiciable à la santé des sols et des plantes.

Si vous vous demandez si vous pouvez simplement jeter les peaux de banane directement dans le sol – une autre tendance courante sur Internet – ne vous embêtez pas. C’est un moyen inefficace d’acheminer les nutriments vers les racines des plantes. Les fruits et les écorces pourris finiront par se décomposer, mais ils sont instables dans le sol et invitent les ravageurs.

ⓘ

Le verdict : l’utilisation de l’eau de banane pour les plantes a-t-elle fonctionné ?

Non concluant. L’eau de banane n’a pas blessé ma paume de queue de cheval ni mon dracaena. Ils vont bien, mais je ne suis pas sûr qu’ils soient différents non plus. Ils ont goûté à l’eau aromatisée à la banane pendant quelques semaines, et c’est tout.

Je n’ai développé aucun moucheron ou autre bug. Je n’ai pas tué mes plantes. Ce sont de bonnes choses. Mais je pense que je vais m’en tenir à jeter les pelures dans le bac à compost.