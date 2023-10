Existe-t-il une maison à l’épreuve des ouragans ?

En raison de la férocité et de l’imprévisibilité de la nature, il n’existe pas de maison à l’épreuve des ouragans. C’est ce qu’affirme Mark Buskuhl, fondateur et PDG de Ninebird Properties à Dallas, au Texas. La plupart des constructeurs seraient d’accord avec ce sentiment.

Cependant, dit Buskuhl, « il existe certainement des mesures qui peuvent être prises pour rendre une maison plus résistante aux ouragans et autres catastrophes naturelles ». La plupart des constructeurs seraient également d’accord avec cela.

Ainsi, au lieu de « résister aux ouragans », un objectif plus réaliste lors de la construction ou du renforcement d’une maison pourrait être de la rendre « résistante aux ouragans » ou « résiliente aux ouragans ».

Les ouragans se produisent le plus souvent le long de la côte atlantique et de la côte du Golfe, mais cela ne signifie pas que des conditions météorologiques intenses ne se produisent pas ailleurs. Les tornades détruisent régulièrement les bâtiments des Grandes Plaines pendant l’été. En Californie, où je vis, les rivières atmosphériques sont accompagnées de vents violents qui provoquent parfois des rafales de force ouragan.

Le changement climatique menace d’aggraver les tempêtes partout. Mais le plus grand danger lié aux ouragans existe toujours dans le sud-est, en particulier en Floride, plaque tournante des bâtiments résistant aux ouragans.

Les vents d’un ouragan de catégorie 5 peuvent faire sauter le toit d’une maison, briser les fenêtres, soulever la structure de ses fondations et/ou la détruire complètement. Les inondations dues aux ondes de tempête et aux fortes pluies ont également des conséquences néfastes, causant parfois encore plus de dégâts que les vents.

Diverses entreprises de construction, dont Ninebird et Deltec Homes, basées en Caroline du Nord, ont conçu des structures capables de résister aux vents violents et aux hautes eaux. Trois maisons construites par Deltec étaient les seules encore debout à Marsh Harbour, aux Bahamas, après que l’ouragan Dorian a dévasté l’île en 2019. L’entreprise est connue pour ses directives détaillées en matière de construction résistante aux ouragans.

Qu’est-ce qu’une maison résistante aux ouragans ?

Une maison résistante aux ouragans est une maison qui peut résister aux vents violents et aux fortes inondations. Mais même la maison la plus solide ne durera pas si elle est construite au mauvais endroit.

« L’emplacement d’une maison est un élément crucial pour la protéger contre les ouragans », explique Buskuhl. « Les maisons construites dans des zones basses ou dans des zones sujettes aux inondations courent un risque plus élevé d’être endommagées par les ouragans. Il est donc crucial de choisir un emplacement sûr et surélevé pour votre maison.

Buskuhl déclare également que « la conception et la construction de la maison elle-même jouent également un rôle crucial dans la détermination de son importance et de son impact global. Les codes du bâtiment sont devenus plus stricts en matière de résistance aux ouragans, mais il existe encore des moyens d’améliorer encore l’intégrité structurelle d’une maison.

Ces moyens, dit Buskuhl, incluent des sangles anti-ouragan ou des attaches pour fixer le toit aux murs. Les modifications de conception de Deltec vont encore plus loin, impliquant la forme du bâtiment, les matériaux utilisés dans la construction et même la pente du toit.

Caractéristiques d’une maison résistante aux ouragans

Si vous possédez une maison existante dans une zone ouragan, renforcez le toit avec des attaches ouragan, installez des fenêtres et des volets résistants aux ouragans, améliorez la porte du garage et scellez les espaces où l’air peut pénétrer. Tout cela rendra la structure plus résistante aux vents violents. Il est également important de garder les gouttières et les drains dégagés afin qu’ils puissent gérer de grandes quantités de ruissellement de pluie.

Lors de la conception d’une nouvelle maison, le respect des codes du bâtiment de Floride – les plus stricts du pays – contribue grandement à la résistance aux ouragans. Un entrepreneur comme Deltec se concentrerait sur ces détails :

Forme de la maison : Circulaire ou octogonal dévie le vent plus efficacement que carré ou rectangulaire.

Circulaire ou octogonal dévie le vent plus efficacement que carré ou rectangulaire. Toit: La pente de toit idéale pour dévier le vent et empêcher le soulèvement est de 6/12. Plusieurs lignes de toit valent mieux qu’une seule car elles dirigent le vent sur le toit. Il est important de garder les surplombs du toit courts pour réduire la portance du vent.

La pente de toit idéale pour dévier le vent et empêcher le soulèvement est de 6/12. Plusieurs lignes de toit valent mieux qu’une seule car elles dirigent le vent sur le toit. Il est important de garder les surplombs du toit courts pour réduire la portance du vent. Fondation: Une fondation surélevée place le rez-de-chaussée au-dessus du niveau d’inondation de la zone. La fixation des fermes de toit à la fondation avec un cerclage métallique continu renforce l’ensemble de la structure.

De quoi sont faites les maisons résistantes aux ouragans ?

KERRY SHERIDAN/Getty Images

Les matériaux à parois épaisses comme l’acier ou le béton coulé résistent mieux au vent que le contreplaqué. Comme alternative innovante et durable, construisez avec des blocs composites et du bois fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées, qui, selon la société néo-écossaise JD Composites, sont encore plus résistantes au vent.

Si vous choisissez de construire une structure en bâtons avec un revêtement en bois, Deltec recommande du contreplaqué à cinq épaisseurs de 5/8 de pouce plutôt que des panneaux à copeaux orientés (OSB) pour le revêtement et du bois de charpente de 2 400 psi pour les fermes et les murs. Les fenêtres anti-ouragan en verre résistant aux chocs ne se briseront pas, empêchant ainsi le vent d’entrer dans la structure.

Combien coûte une maison résistante aux ouragans ?

Vous pouvez acheter une maison modulaire résistante aux ouragans, installée sur place, pour 180 000 $ à 360 000 $, selon la taille et le plan d’étage. Le coût moyen est d’environ 270 000 $.

Les maisons modulaires sont construites en usine dans un environnement contrôlé, elles sont donc assemblées de manière beaucoup plus sécurisée que possible sur site. Ils sont conçus pour résister à des vents allant jusqu’à 185 mph. Les fenêtres et volets anti-ouragan sont facultatifs mais recommandés, ce qui augmente le coût.

Si vous engagez une entreprise comme Deltec pour construire une maison sur mesure, le prix se situera probablement entre 175 $ et 250 $ le pied carré. C’est plus de deux fois le coût de construction d’une maison conventionnelle.