Examen de la mini tronçonneuse Saker : le meilleur ami d’un chantier

Certains matins, surtout après une journée de jardinage, je sens mon âge. Je ne suis plus aussi fort qu’avant, mais là encore, je n’ai jamais été très fort au départ. Les outils ne sont généralement pas conçus pour les petites mains et certains outils nécessitent l’utilisation de la force, comme les sécateurs, les élagueurs et les scies à main.

Et je l’admets : je ne me suis jamais senti à l’aise avec des outils électriques comme les tronçonneuses. L’entretien du désherbage, de la taille et de l’enlèvement des drageons est assez éprouvant et me donne envie de faire appel à un service paysager pour faire mon sale boulot. Je préfère planter des fleurs et récolter des légumes.

Il devait y avoir un moyen plus simple au lieu de se battre avec des outils électriques encombrants, me suis-je dit. Heureusement, j’ai trouvé ma grâce salvatrice : la mini tronçonneuse Saker.

Qu’est-ce que la mini tronçonneuse Saker ?

Le Mini tronçonneuse Saker est une puissante tronçonneuse à batterie qui coupe facilement du bois jusqu’à quatre pouces d’épaisseur. J’ai trouvé cela impressionnant car la tronçonneuse ne mesure que 14 pouces de long et pèse moins de 2 1/2 livres.

Mais ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Il tranche le bois vert comme du beurre avec 550 watts de puissance. C’est facile à manipuler et ne provoque aucune fatigue (du moins pour moi). Avec sa poignée sûre, sa gâchette de sécurité et son bouton facile à mettre en place, il est simple à contrôler.

Et comme le Saker fonctionne sur batterie, il nécessite peu d’entretien en plus de garder la chaîne huilée et affûtée. Quoi de plus simple ?

caractéristiques du produit

Ce Mini tronçonneuse Saker est censé durer. Il est équipé d’un moteur en cuivre pur et est rapide et efficace. La poignée a une poignée caoutchoutée et le bouton est facilement accessible avec votre pouce (sauf si vous êtes gaucher).

Comment nous avons testé la tronçonneuse Saker

Dans le passé, je n’aurais jamais envisagé d’acheter un tronçonneuse. Pour moi, les outils électriques sont lourds, bruyants et intimidants. Tous mes outils de jardinage sont électriques ou alimentés par batterie, alors quand j’ai découvert que la tronçonneuse Saker était adaptée aux personnes âgées, j’étais dedans. Quand elle est arrivée, j’ai été ravie par sa taille compacte et sa légèreté.

Heureusement, le Sacre Je suis arrivé quelques jours avant qu’un élagueur errant ne me laisse un désordre à nettoyer. Quelle occasion idéale de tester mon nouveau jouet !

La batterie s’est rapidement chargée et j’étais prêt à affronter le désordre. J’ai vérifié la tension de la chaîne, j’en ai mis quelques-unes gouttes d’huile dessus et je l’ai fait tourner. Wow, impressionnant, peut-être que je devrait soyez intimidé par cette petite centrale électrique !

La sécurité d’abord—des lunettes, des gants, à vos marques, prêts, foncez. Honnêtement, c’était tellement amusant, et cela ne me dérangeait pas d’avoir un énorme tas de débris qui devaient être coupés en longueurs de 4 pieds pour les éboueurs.

Je m’attendais à beaucoup de vibrations et de bruit, tous deux incroyablement minimes. La machine semblait stable et robuste, et les coupes étaient nettes. C’était beaucoup plus facile à manipuler que mon petit filaire taille-haie.

Les petits bâtons étaient les plus difficiles car le Saker doit saisir une surface stable pour éviter les rebonds. J’ai trouvé que l’utilisation de deux mains sur la scie me donnait le meilleur contrôle. Les branches étant déjà tombées, j’ai eu du mal à les stabiliser (ce qui n’est pas la faute du Saker). La prochaine fois, je devrai installer un chevalet pour un effet de levier.

En une heure, j’avais le trottoir recouvert de broussailles et j’avais une autonomie de batterie à revendre. Dans le passé, j’aurais passé toute la journée à utiliser des élagueurs.

Avantages

Sans fil

Abordable

Poids léger

Facile à utiliser

Puissant

Longue durée de vie de la batterie

Convient aux branches ou au bois de 4 pouces

Moteur à haut rendement en fil de cuivre

Les inconvénients

Pas de compteur de batterie

FAQ

Combien de temps faut-il pour charger la tronçonneuse Saker ?

Je n’ai pas testé si ma batterie était déjà partiellement chargée lorsque j’ai sorti la tronçonneuse de la boîte, mais il a fallu moins d’une heure avant que le voyant rouge ne devienne vert. Après ma première utilisation, j’ai rechargé la batterie et le voyant est passé au vert au bout d’environ 15 minutes. Ainsi, mon heure d’utilisation intermittente a à peine vidé mon alimentation. En général, comptez deux heures pour la recharge.

Ce que d’autres critiques avaient à dire

Plus de 5 000 clients Amazon ont été motivés à écrire sur leur histoire d’amour avec la mini tronçonneuse Saker.

Donna M.. donne 5 étoiles à la tronçonneuse Saker en disant : «Je suis une personne âgée et je n’ai jamais utilisé de tronçonneuse, donc j’étais un peu intimidé par la scie d’élagage et il m’a fallu un certain temps pour avoir le courage de l’essayer. Mais ma fille a essayé et cela m’a inspiré à travailler sur le projet pour lequel j’ai acheté cet article. C’est génial, j’ai abattu, ébranché et sectionné 4 petits chênes en seulement quelques heures.

« Mieux que ce que j’espérais! » s’exclame le Dodger astucieux. « Cette petite tronçonneuse fait vraiment le travail ! J’ai été choqué de voir à quel point ce petit bonhomme est robuste, il mange du bois comme si c’était pour ça qu’il était fait… Je suis très content de cet outil et le moment venu, j’achèterai encore et encore dans ce magasin. La batterie a duré de loin plus longtemps que je ne le pensais. Nous avons beaucoup d’arbres et j’avais l’habitude de sortir le 18″, de jouer avec jusqu’à ce qu’il commence, de faire une ou deux coupes puis de le ramener jusqu’à la prochaine fois que le vent blesserait nos arbres.»

« Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer », écrit MB Buffaloe. « Pas cher, léger, longue autonomie, j’adore ! J’ai rarement besoin de couper des branches de plus de 3 pouces de diamètre et cet outil les coupe facilement. J’ai également commandé 3 chaînes supplémentaires.

Verdict final

D’abord, ceci mini tronçonneuse est adorable et puissant. Ce n’est pas du tout intimidant ou difficile à gérer. Je n’ai ressenti aucune fatigue en l’utilisant, surtout par rapport à la coupe de branches avec un ébrancheur ou une scie à main.

J’ai été immédiatement impressionné par la robustesse de cette scie. Cela ne ressemblait pas à un jouet en plastique qui se désintégrerait sous la pression. C’est dur et fluide. La tronçonneuse coupe mon cerisier nain et l’arbre indésirable qui pousse à côté de mes fondations.

Si vous avez des branches de plus de quatre pouces mais que vous aimez toujours l’idée d’une tronçonneuse alimentée par batterie, consultez ces options ou considérez le Mini tronçonneuse électrique Saker de 6 pouces.

Enfin un outil compact et confortable à utiliser dès la sortie de la boîte. Les bonnes choses viennent vraiment en petits paquets !

Où acheter la mini tronçonneuse Saker

Si vous avez besoin d’un moyen rapide de couper du bois de chauffage pour en faire du petit bois, de nettoyer après une tempête ou de tailler des arbres, la mini tronçonneuse Saker est rapide, facile et efficace. Économisez de l’argent en embauchant de l’aide pour le chantier et sentez-vous en confiance avec cet outil de bricolage convivial.

Les tronçonneuses Saker sont disponibles chez Dépôt à domicile, Walmart et Amazone. Découvrez les options groupées pour économies supplémentaires.

