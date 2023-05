Éviers et toilettes

Cette page d’introduction sur les éviers de cuisine et de salle de bain vous aidera à identifier les informations que vous recherchez, que vous souhaitiez acheter, installer ou réparer un évier.

Les éviers et lavabos de cuisine et de salle de bain sont parmi les plus utilitaires de tous les appareils d’une maison. Le travail le plus dur est peut-être l’évier de la cuisine, qui est généralement utilisé au moins une heure par jour et peut être soumis à un martèlement assez fort.

Les éviers de salle de bain sont presque aussi occupés bien qu’ils ne subissent généralement pas la même quantité d’usure. Parce que les deux sont au cœur des fonctions de leurs pièces respectives, leurs apparences sont importantes pour le style des pièces. Dans cet esprit, il est avantageux de bien choisir lors de la sélection des éviers et des lavabos, et de les garder en parfait état.

Guides d’achat pour éviers et lavabos de cuisine et de salle de bain

L’évier de cuisine standard mesure 22 x 30 pouces, avec deux bols de taille égale de 8 pouces de profondeur. Mais les éviers spécialisés peuvent répondre à vos préférences. Il existe des éviers avec des bols de 9 ou 10 pouces de profondeur si vous utilisez fréquemment de grandes casseroles, des bols peu profonds et hauts qui vont entre les deux bassins pour éplucher et laver les légumes, des bassins simples surdimensionnés, des bassins de taille inégale et des bassins qui s’insèrent dans coins serrés. Le guide d’achat des éviers de cuisine vous dira tout ce que vous devez savoir sur vos options afin que vous puissiez faire un choix éclairé.

Au fur et à mesure que le nombre et le type de salles de bains dans la maison moyenne ont augmenté, la sélection de lavabos de salle de bain a également augmenté, qui vont désormais de minuscules versions murales pour les plus petites salles d’eau à des modèles élaborés à double vasque pour des salles de bains luxueuses. Entre les deux se trouvent des modèles montés sur le pont, des piédestaux, des consoles et plus encore. Les matériaux vont de la fonte émaillée à la porcelaine vitrifiée, en passant par le métal, le verre, la pierre, presque tout ce qui peut retenir l’eau. Le Guide d’achat des éviers de salle de bains et de toilettes présente tous vos choix.

Comment fonctionnent les éviers de cuisine et de salle de bain

Dans Sink & Drain Plumbing, nous expliquons le fonctionnement interne des éviers de cuisine et de salle de bain, et des articles connexes expliquent comment un broyeur de déchets est incorporé dans un drain d’évier de cuisine et comment un bouchon de vidange pop-up fonctionne dans un lavabo de salle de bain. Des diagrammes détaillés fournissent une visite visuelle des deux types de pièces d’éviers et de leur fonctionnement ensemble.

Réparations d’éviers et de drains

Le problème de loin le plus courant rencontré par le système de plomberie de l’évier est un drain bouché. Dans Sink & Drain Repairs et ses articles connexes, nous fournissons des instructions illustrées, étape par étape, sur la façon de serpenter, de plonger et de faire sauter un drain. D’autres conseils utiles incluent comment débarrasser un évier des odeurs nauséabondes, comment réparer un siphon d’évier et comment réparer un bouchon pop-up.

Pose d’évier

L’installation d’un évier est quelque chose que même un bricoleur modérément qualifié peut accomplir avec une planification et une préparation appropriées. Dans Comment installer un évier de cuisine, nous vous expliquons les étapes illustrées pour installer un évier de comptoir dans un nouvel emplacement. Et, dans Comment installer un lavabo de salle de bain, nous vous montrons comment installer une gamme de types de lavabos, du piédestal au mural, au-dessus du comptoir au sous-plan, le tout avec des instructions illustrées étape par étape.