Évaluations et commentaires des thermopompes

Avis et évaluations des consommateurs sur les différentes pompes à chaleur du marché. Actu immobilier.fr propose des avis sur les pompes à chaleur Trane, Lennox et Carrier.

Les pompes à chaleur sur le marché aujourd’hui sont nettement plus éconergétiques que les modèles fabriqués il y a quelques années à peine. De nouvelles technologies ont été intégrées dans les systèmes pour permettre une meilleure récupération de chaleur à des températures plus froides. De plus, les pompes à chaleur peuvent aujourd’hui être utilisées pour chauffer l’eau à usage domestique, le chauffage au sol par rayonnement et les systèmes à air pulsé à plusieurs zones.

Voici quelques comparaisons de base de modèles populaires :

Trane XL16i

Le XL16i a les cotes SEER et HSPF les plus élevées de toutes les pompes à chaleur à air résidentielles Trane qui n’utilisent pas le R22 comme réfrigérant. Le XL16i utilise le réfrigérant écologique R410A, qui n’est pas nocif pour la couche d’ozone. Dans des conditions optimales, le XL16i peut atteindre une cote SEER allant jusqu’à 17 et un HSPF de 9,85. L’unité est également livrée avec un réglage de refroidissement en deux étapes qui permet un chauffage et un refroidissement plus économes en énergie pendant les températures douces et un débit plus uniforme pendant les périodes de démarrage.

Selon le modèle, la pompe à chaleur à air Trane XL16i a une capacité de refroidissement de 2 à 5 tonnes. Malgré la sortie élevée, le XL16i est relativement silencieux avec une cote sonore nominale de 74 décibels (dB). Pour les systèmes à air pulsé, Trane propose également une mise à niveau de la filtration de l’air pour éliminer le pollen, la poussière et d’autres irritants éventuels.

Dave Lennox Signature Collection XP19

Lennox a apporté des améliorations considérables à l’isolation et à la conception de ses pompes à chaleur, offrant l’un des modèles les plus silencieux disponibles. Une grille de ventilateur repensée et des technologies propriétaires ont ramené le niveau de bruit du XP19 à environ 69 dB, soit à peu près aussi fort qu’une conversation informelle.

Le XP19 dépasse les exigences Energy Star avec des cotes allant jusqu’à 18,6 SEER et 9,3 HSPF. Ceci, associé à un compresseur à deux étages conçu pour fonctionner à basse vitesse 80% du temps, fait de l’unité Lennox l’une des plus économes en énergie sur le marché aujourd’hui.

Le XP19 a également une capacité bi-combustible, ce qui lui permet de fonctionner avec une fournaise à gaz. Cela permet à son tour des options de chauffage plus efficaces pendant les périodes de froid extrême lorsque les pompes à chaleur à air sont moins susceptibles de fonctionner à des niveaux d’économie d’énergie optimaux. L’unité offre également un système de déshumidification pour toute la maison en option.

Pompe à chaleur Carrier Infinity 19

La pompe à chaleur à air Infinity 19 de Carrier est une unité à deux étages qui utilise Puron au lieu de R22 comme réfrigérant. Puron est un réfrigérant respectueux de l’environnement conçu pour ne pas endommager la couche d’ozone terrestre et est utilisé dans la plupart des produits Carrier.

Le modèle Infinity 19 fonctionne avec une sortie de bruit modérée à faible d’environ 70 dB, soit à peu près aussi forte qu’un réfrigérateur ou un ventilateur. L’Infinity 19 a une cote énergétique de 19 SEER et jusqu’à 9 HSPF.

En plus d’une mise à niveau du contrôle de l’humidité et de la filtration de l’air, l’Infinity 19 peut également être équipé du thermostat programmable Infinity Control. Cet appareil permet un accès à distance, vous pouvez donc régler la température ambiante via Internet ou par téléphone. Il peut gérer sept jours de programmation pour jusqu’à huit zones de chauffage spécifiques.

L’Infinity 19 est livré avec une garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et une garantie limitée de 5 ans sur les autres pièces.

VOIR SUIVANT :

Guide d’achat des pompes à chaleur

Évaluation et dimensionnement de l’efficacité de la pompe à chaleur

Commandes et options de la pompe à chaleur

Comment fonctionne une pompe à chaleur