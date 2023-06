Étapes clés pour une maison plus sûre

Conseils d’experts sur la façon d’éliminer les toxines de votre maison, avec prévention des incendies, tests et réduction du plomb et du radon, et conseils de nettoyage domestique sans produits chimiques.

Votre maison est-elle sécurisée ? La plupart d’entre nous répondraient « oui », mais les faits suggèrent que ce n’est pas nécessairement le cas. Avec des cambriolages toutes les huit secondes, 400 000 incendies résidentiels graves chaque année et plus de décès d’enfants par accident que par toutes les maladies infantiles combinées, il est clair que de nombreuses maisons ne sont pas sûres.

Bien que nous ne puissions jamais être complètement en sécurité à la maison, nous pouvons prendre certaines mesures pour réduire considérablement les risques et les risques de blessures ou de tragédies.

Se préparer à des problèmes ou à des accidents, c’est un peu comme rédiger un testament – ​​on préfère ne pas y penser. Mais il est essentiel que nous soyons réalistes et proactifs lorsqu’il s’agit de notre sécurité. Ce que nous faisons aujourd’hui pourrait sauver un membre de la famille demain.

Dans cet esprit, voici un examen plus approfondi des mesures clés que vous pouvez prendre pour rendre votre maison plus sûre pour votre famille.

1) Assurez-vous que votre maison est à l’épreuve du feu.

Les détecteurs de fumée sont inutiles s’ils ne fonctionnent pas. Une enquête de la Consumer Product Safety Commission (CSPC) estime que 16 millions de foyers ont des détecteurs de fumée qui ne fonctionnent pas. Dans la plupart des cas, les piles sont mortes ou tout simplement manquantes. Si vous ne l’avez pas fait récemment, testez tous les détecteurs de fumée de votre maison en appuyant sur le bouton « test ». S’il n’y a pas d’alerte sonore, remplacez les piles et faites-le maintenant.

Le CPSC a également alerté les propriétaires sur les dangers des bougies d’ambiance. Alors que les incendies domestiques ont diminué au cours de la dernière décennie, les incendies causés par les bougies d’ambiance ont augmenté en raison de leur popularité en tant qu’élément décoratif. Éteignez toujours les bougies en quittant une chambre ou au coucher.

Gardez au moins deux extincteurs à usages multiples entièrement chargés (ABC) dans votre maison, un dans la cuisine et un dans le garage, situés bien en vue et près d’une sortie. En savoir plus sur la sécurité incendie domestique.

2) Prévenir l’empoisonnement au monoxyde de carbone.

Tous les équipements de chauffage et les appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone (CO), qui peut être mortel s’il est concentré dans l’air que vous respirez. Ce gaz toxique est normalement évacué hors de la maison mais, si l’équipement ou les évents sont défectueux, il peut s’infiltrer dans vos espaces de vie. Vous pouvez acheter des détecteurs de monoxyde de carbone, similaires aux détecteurs de fumée, mais la prévention la plus sûre consiste à faire inspecter périodiquement par un professionnel les conduits de fumée et les évents, les cheminées et les équipements à combustion. Aussi : Ne brûlez jamais de charbon de bois ou ne faites jamais fonctionner une génératrice (ou un moteur à essence) à l’intérieur ou dans un espace clos.

3) Rendez votre maison plus sûre.

Un système de sécurité domestique peut protéger votre maison et votre famille contre les cambriolages, le monoxyde de carbone et les incendies, que vous soyez à la maison ou non. Les meilleurs déclenchent une alarme chez vous et signalent à une société de surveillance locale d’alerter les pompiers ou la police. Malheureusement, la plupart des gens les installent après un cambriolage ou un incendie. C’est comme fermer la porte après que le chien se soit échappé.

Inspectez vos portes, fenêtres et serrures extérieures – la plupart des cambrioleurs entrent dans les maisons par les portes et les fenêtres. Les pênes dormants doivent avoir une course d’au moins 1 pouce (ils s’étendent sur au moins 1 pouce au-delà du bord de la porte) et être en acier cémenté. La plaque de verrouillage de la porte doit être montée avec des vis de 3 pouces de long (ou plus) afin qu’un cambrioleur ne puisse pas facilement briser le montant.