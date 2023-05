Est-il temps de remplacer votre porte d’entrée ?

Est-il temps de remplacer la porte d’entrée de votre maison ? Si elle a l’air de mauvaise qualité et ne protège pas bien des intempéries, c’est le moment d’acheter une superbe nouvelle porte qui ajoutera de la valeur à votre maison, améliorera le confort, augmentera les économies d’énergie et assurera la sécurité.

Une nouvelle porte d’entrée peut donner à votre maison un attrait immédiat. La porte d’entrée, après tout, est un point central et l’une des premières impressions que les visiteurs ont lorsqu’ils arrivent chez vous. Ainsi, une nouvelle porte peut contribuer de manière significative au style et au caractère de votre maison, en augmentant sa valeur.

De nombreuses portes d’aujourd’hui sont conçues pour faire un excellent travail de fermeture contre les intempéries et de rétention de l’énergie domestique. La construction à partir de matériaux durables et isolés combinés à des systèmes de coupe-froid intégrés aide ces portes à maximiser le confort en réduisant les fuites d’air et elles économisent de l’énergie en préservant l’air chauffé en hiver ou l’air refroidi en été.

Certaines nouvelles portes, en raison de leur construction, peuvent également rendre une maison plus silencieuse en bloquant ou en réduisant la circulation et le bruit du voisinage.

Et bien sûr, une nouvelle porte peut améliorer la sécurité. Des matériaux solides (tels que des portes en acier) et des systèmes de verrouillage multipoints sophistiqués offrent une excellente barrière contre les intrus.

Il est logique d’acheter une nouvelle porte avant d’en avoir désespérément besoin et lorsqu’il fait beau. Bien que vous puissiez retirer et remplacer une porte par temps clair, Mère Nature va et vient librement lorsque vous retirez la porte, il est donc préférable de gérer cette amélioration avant l’arrivée du froid hivernal.

Comprendre les matériaux de porte

Historiquement, les portes d’entrée étaient généralement en bois. Les portes d’aujourd’hui, cependant, sont fabriquées à partir de composites de bois, d’acier ou de fibre de verre, ou d’une combinaison de ces matériaux.

Bien que les portes en bois véritable aient une beauté naturelle, elles sont vulnérables aux intempéries, en particulier au soleil et à la pluie, elles nécessitent donc des soins et un entretien considérables à moins qu’elles ne soient installées dans une zone bien protégée. Les portes en bois véritable ont très peu de valeur isolante, elles ne sont donc pas admissibles aux incitations fiscales.

Les portes en composite de fibre de verre et en acier, quant à elles, sont conçues pour durer des décennies dans des conditions météorologiques extrêmes. La plupart ont un noyau isolant en mousse qui leur confère d’excellentes performances énergétiques. Beaucoup ont une surface qui, lorsqu’elle est teinte ou peinte, ressemble au bois.

Les portes qui répondent aux exigences Energy Star sont en fait plus que des portes : ce sont des systèmes d’entrée. Avec un système d’entrée, une porte isolée est prémontée dans un cadre qui comprend des jambages, un seuil et un coupe-froid à emboîtement. Tout fait partie du système, des charnières aux fenêtres à double ou triple vitrage (« lites ») et la serrure. Avec certains modèles, les vitres latérales fournissent de la lumière et des vues sur un ou les deux côtés de la porte.

Le remplacement d’une porte conventionnelle par un système d’entrée est un travail beaucoup plus important que le remplacement d’une porte par une porte de la même taille, car l’ossature murale qui maintient le cadre de la porte doit être reconstruite et la zone autour de l’ouverture peut avoir besoin d’être réparée.

Où et comment acheter une porte

Les portes sont vendues en ligne, dans les principaux centres de rénovation domiciliaire, dans les cours à bois, dans les ateliers de menuiserie et par l’intermédiaire de distributeurs et de revendeurs locaux qui représentent les fabricants de portes. Les systèmes d’entrée manufacturés sont fabriqués principalement par de grandes entreprises telles que Jeld-Wen, Andersen, Masonite, Pella, Fortune Brands et Marvin. La plupart des entreprises sont heureuses d’offrir une consultation à domicile et une estimation gratuite.

Il est judicieux d’aller dans un magasin ou une salle d’exposition pour voir ce que vous achetez. Si vous allez chez un concessionnaire, prévoyez d’être armé de mesures. Pour un simple remplacement de porte, mesurez la largeur, l’épaisseur (normalement 1 3/4 pouces) et la hauteur (normalement 6 pieds 8 pouces) de l’ancienne porte. Notez ensuite la direction dans laquelle la porte pivote. De l’intérieur, si la poignée est à droite, c’est une porte « droitière » ; si c’est à gauche, c’est une porte « gaucher ». Lors de la commande, il est judicieux d’esquisser une vue à vol d’oiseau de la porte et de son sens d’ouverture pour éviter toute confusion.

Si vous achetez un système d’entrée, vous devrez mesurer l’épaisseur du mur afin de pouvoir également commander la bonne largeur de jambage – vous pouvez généralement mesurer simplement les anciens jambages de porte. Lorsque vous commandez un système d’entrée, assurez-vous que tous les composants sont fabriqués par le même fabricant pour vous assurer qu’ils sont conçus pour aller ensemble. Tous les coupe-froid doivent sceller hermétiquement et le seuil doit s’emboîter avec le bord inférieur de la porte.

Peu importe qui fabrique la porte que vous souhaitez acheter, renseignez-vous sur la durée de la garantie – les meilleures portes ont une garantie limitée aussi longtemps que vous possédez et occupez la maison ; certaines garanties sont même transférables au prochain propriétaire lors de la vente de la maison. Vous pouvez lire ou télécharger la plupart des garanties des fabricants en ligne.

Les portes en acier et en fibre de verre de haute qualité sont fabriquées avec une séparation isolée appelée « coupure thermique » qui empêche les températures extérieures de passer à travers la porte. Si vous vivez dans un climat froid, une bonne rupture de pont thermique est indispensable pour empêcher la formation de givre sur la surface intérieure de la porte.

Le coût d’installation d’une nouvelle porte d’entrée, comme pour la plupart des rénovations domiciliaires, dépend en grande partie de la qualité des matériaux, des coûts de main-d’œuvre régionaux et des conditions d’installation. Le prix d’une porte seule commence à environ 400 $ pour une porte en bois. Un système de porte en bois dur pré-suspendu avec des vitres latérales peut facilement coûter 4 000 $ ou plus. La meilleure façon de déterminer les coûts est de déterminer ce que vous voulez, puis d’obtenir des offres.

Bien qu’une porte de haute qualité puisse vous coûter un peu plus cher, son efficacité énergétique, son faible entretien, son fonctionnement en douceur et sa belle apparence vous rapporteront pendant des années.

Cet article, écrit par Don Vandervort de Actu immobilier.fr, a été initialement publié sur US News.com.