Essayez Square : fidèle au test

Une équerre d’essai est utilisée en menuiserie ou en menuiserie pour tester une coupe parfaitement droite, généralement à l’extrémité d’une planche. En forme de L, l’équerre d’essai est munie d’une lame plate en métal posée à angle droit sur son épais manche en bois.

Vous tenez fermement la poignée contre le bord d’une planche et alignez la lame avec l’extrémité de la planche. Tout écart par rapport à un bord parfaitement droit et « carré » (90 degrés) devient évident lorsque la lumière apparaît entre la lame et la planche.

Le carré d’essai peut également être utilisé pour marquer une ligne à 90 degrés sur un tableau. Une variante, le carré try/mitre, a un angle de 45 degrés le long de la poignée pour permettre de tester ou de marquer les onglets.

D’origine française ou anglaise d’avant le XVe siècle, le mot «essayer» signifie choisir ou sélectionner. Au XVIIe siècle, il prend le sens de vrai ou bien ouvré dans la menuiserie bois. La première référence à un carré est apparue en 1877.