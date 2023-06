Entretien du poêle à granulés

Étant donné que les poêles à granulés sont constamment utilisés pendant la saison de chauffage, un entretien régulier et approprié est nécessaire pour qu’ils fonctionnent efficacement. La fréquence à laquelle un poêle à granulés devra être nettoyé dépendra de la conception du poêle et de la qualité du combustible brûlé.

Conseils d’experts sur l’entretien et la maintenance de votre poêle à pellets, y compris les nettoyages annuels



Tous les granulés ne sont pas créés égaux ; en règle générale, les granulés à prix élevé brûlent plus proprement et plus chauds que les granulés à faible coût. Votre fournisseur de poêles vous recommandera probablement une certaine marque, mais faites quelques essais. Achetez quelques sacs d’une marque et essayez-le, puis essayez une autre marque jusqu’à ce que vous trouviez des granulés qui chauffent de manière satisfaisante et ne laissent pas trop de cendres et de résidus de mâchefer.

En général, les poêles alimentés par le haut nécessitent des pellets de haute qualité tandis que les poêles alimentés par le bas peuvent utiliser des pellets de moindre qualité.

La fréquence à laquelle vous devez ajouter des granulés dépend de la taille de la trémie et de la température à laquelle vous faites fonctionner le poêle. Un poêle à granulés avec une petite trémie peut avoir besoin d’être rempli deux fois par jour, tandis que les poêles avec des trémies de grande capacité peuvent fonctionner à chaud pendant quatre ou cinq jours avant de devoir être remplis.

Avant chaque saison de chauffage, faites inspecter et, si nécessaire, nettoyer le conduit de votre poêle à granules par un professionnel qualifié en poêle/cheminée. Si vous achetez un nouveau poêle à pellets, renseignez-vous sur un contrat de service.

En plus de l’entretien annuel, les poêles à granulés nécessitent un entretien régulier, qui est principalement une question de nettoyage. Cela ne devrait pas prendre plus de 15 minutes environ. Un outil qui rend ce travail relativement facile est un aspirateur à cendres spécial (n’utilisez pas d’aspirateur domestique conventionnel, la suie et les cendres peuvent le gâcher).

Voici quelques tâches que vous devriez effectuer chaque semaine pendant la saison de chauffage :

• Videz le cendrier ou le tiroir, généralement situé derrière la chambre de combustion.

• Recherchez les « mâchefers » qui se forment lorsque la cendre fond et durcit. Les mâchefers peuvent entraver la circulation de l’air et perturber le bon mélange de carburant et d’oxygène dans le pot de combustion. Retirez-les avec un râteau spécial ou un outil à cendres conçu à cet effet.

• Recherchez une accumulation de suie sur les surfaces intérieures du poêle. (Aussi peu que 1/10 de pouce de suie peut réduire le transfert de chaleur de 50 %.) Nettoyez la suie avec une brosse métallique, mais n’utilisez pas la brosse sur les portes vitrées.

• Nettoyer l’échangeur de chaleur comme conseillé par le manuel du propriétaire.

• Nettoyez la vitre afin que vous puissiez savoir si le carburant brûle efficacement. Éteignez le poêle, attendez qu’il refroidisse, environ 20 minutes, puis utilisez des serviettes en papier et un nettoyant à vitres commercial conçu pour le verre chauffé pour nettoyer les surfaces intérieures et extérieures.

• Vérifiez la flamme— s’il est orange ou foncé au lieu de jaune vif ou blanc, il est temps de faire appel à un professionnel du service.

• Laisser le tube de tarière et la trémie de carburant à vider complètement à l’occasion afin que la sciure de bois et les débris de granulés ne s’accumulent pas et ne bloquent pas le système d’alimentation.

• Vider les pellets inutilisés de la trémie du poêle et du système d’alimentation à la fin de la saison de chauffage, car ils peuvent accumuler de l’humidité et causer de la rouille qui peut endommager le poêle. Les pellets frais seront également plus faciles à démarrer au début de la prochaine saison de chauffage. Faites venir un professionnel et nettoyez le tuyau de ventilation.