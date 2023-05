Encadrement de mur pour une fenêtre

Les murs sont encadrés pour soutenir une maison, ainsi que des fenêtres et des portes, et pour contenir des services publics.

Les murs de maison conventionnels ont une charpente intérieure en bois. Cette charpente peut ou non supporter une partie de la maison. Mais tous les murs supportent des revêtements muraux, des fenêtres et des portes. Et ils fournissent des cavités pour le câblage électrique, la plomberie, les conduits, l’isolation et d’autres services publics.

Bien que la plupart des murs soient encadrés de montants muraux 2 par 4, 2 par 6 sont utilisés pour fournir plus de résistance et/ou des cavités plus grandes. Les murs extérieurs, par exemple, peuvent être encadrés de 2 par 6 pour laisser de la place pour l’isolation ; les murs de la salle de bain et les murs intérieurs de la cuisine sont souvent encadrés de 2 par 6 pour laisser de la place aux gros tuyaux.

Cependant, toutes les maisons ne sont pas encadrées de colombages en bois. Certaines maisons plus récentes sont construites avec des poteaux muraux en métal, une pratique adoptée à partir des méthodes de construction commerciales.

Les fenêtres ont un seuil simple ou double sur la base, composé de 2 par 4 posés à plat. Les goujons de coupe supportent chaque extrémité d’un en-tête, et les goujons infirmes remplissent les zones au-dessus et en dessous des ouvertures. Les goujons infirmes sont placés sur des dispositions de goujons de 16 ou 24 pouces.

Partout où des fenêtres, des portes ou d’autres ouvertures se produisent le long d’un mur, les poteaux réguliers sont éliminés. Au lieu de cela, une petite poutre, appelée en-tête, s’étend sur le dessus de l’ouverture, comblant l’écart.

Une double plaque supérieure – deux 2 par 4 ou 2 par 6 posés à plat – coiffe le haut des goujons, les verrouillant en position. Cela donne au mur rigidité et support et fournit un support pour le clouage sur les matériaux de revêtement mural. À la base du mur, les poteaux sont cloués sur une semelle 2-en-4 ou 2-en-6.

Le cadre mural se compose généralement de poteaux muraux 2 par 4 ou 2 par 6 placés verticalement tous les 16 ou 24 pouces d’un centre à l’autre. Des montants supplémentaires offrent des zones de clouage et un support solide partout où les murs se croisent, comme dans les coins.