Émetteurs et ligne de système goutte à goutte

En savoir plus sur l’émetteur du système goutte à goutte dans ce guide expert, qui comprend des conseils sur le placement, la quantité et la sortie attendue des lignes d’émetteur.

Le tableau au bas de la page indique le nombre et la capacité des émetteurs (en gallons par heure) requis pour divers types de plantations dans une cour et un jardin. Des gammes sont fournies dans certains cas car il n’y a pas deux sols identiques. Dans ces cas, choisissez le chiffre le plus élevé pour un sol léger qui se draine rapidement et le chiffre le plus bas pour un sol dense qui retient l’humidité.

Émetteurs goutte à goutte

Les émetteurs gouttent l’eau directement sur le sol au niveau de la zone racinaire de la plante. La plupart des émetteurs ont des extrémités barbelées qui s’enclenchent dans un tube en polyéthylène de 1/2 pouce ou 3/8 pouce, ou peuvent être poussés dans les extrémités d’un microtube.

Les émetteurs en ligne peuvent être insérés entre des longueurs de tube de 1/4 de pouce seuls ou en chaîne. Il existe de nombreux émetteurs différents sur le marché, dont le débit de sortie varie ainsi que la forme, la taille et le mécanisme interne. La plupart des types distribuent 1/2, 1 ou 2 gallons par heure (gph).

Les émetteurs sont codés par couleur en fonction du débit d’eau ; la tubulure délivrant l’eau passe toujours du côté coloré. Contrairement aux têtes d’arrosage, les émetteurs avec différents débits de sortie peuvent être utilisés dans un seul circuit pour répondre aux besoins d’arrosage des différentes plantes.

En choisissant des émetteurs avec des débits d’égouttement plus lents, vous pouvez en placer plus dans une seule zone ou faire fonctionner une ligne de tubes plus longue. Pour un grand jardin ou un jardin en pente, pensez à investir dans des émetteurs à compensation de pression. Ces émetteurs délivrent une quantité précise d’eau quels que soient les changements de pression le long d’une ligne, et ils se bouchent rarement car un diaphragme flexible à l’intérieur régule le débit d’eau et évacue les particules du système.

Si vous avez une alimentation en eau sale ou très dure, utilisez soit des émetteurs à compensation de pression, soit des émetteurs à débit turbulent sans colmatage, une alternative moins chère. Certains émetteurs peuvent être ajustés pour augmenter leur débit de distribution de gouttelettes à un léger courant d’eau, une caractéristique particulièrement utile pour les plantes poussant dans des sols sableux ou des mélanges de conteneurs poreux.

Ligne goutte à goutte

Il existe également des émetteurs qui reposent presque au ras d’un tube de 1/2 pouce, ce qui limite les risques de dommages. D’autres viennent avec un piquet intégré pour les maintenir juste au-dessus du sol. Vous pouvez également acheter des émetteurs à sorties multiples pour faire passer des microtubes aux plantes voisines.

La ligne d’émetteur est un tube avec des émetteurs préinstallés à intervalles réguliers à l’intérieur du tube. Il est disponible en deux tailles : tube d’égouttement de 1/2 pouce et microtube de 1/4 de pouce. Robuste et durable, la ligne d’émetteur est moins chère que les tubes et les émetteurs achetés séparément, et elle fournit une sortie d’eau lente et uniforme. La taille de 1/2 pouce est un choix pratique pour arroser les haies, les parterres de légumes et les parterres de fleurs densément plantés ; la taille de 1/4 de pouce est meilleure pour les jardinières et les grands contenants.