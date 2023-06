Éliminer les moisissures et les toxines

Conseils d’experts sur la façon de tester les moisissures, avec des conseils sur l’élimination des moisissures domestiques toxiques, l’élimination de la moisissure du bois et de la charpente, et des conseils de prévention et de contrôle des moisissures.

Un problème environnemental partout où un excès d’humidité existe – comme à la suite d’inondations ou dans des climats très humides – est la moisissure et les problèmes de santé qu’elle peut causer.

Les réactions allergiques au toucher des moisissures ou à la respiration de spores de moisissures comprennent l’écoulement nasal, les yeux rouges, les éternuements et la dermatite (éruption cutanée). De plus, les personnes asthmatiques peuvent être plus sujettes aux crises lorsqu’elles sont exposées à la moisissure. Pire encore, des mycotoxines toxiques peuvent être produites sous forme concentrée par certaines moisissures comme la moisissure noire, en particulier dans les espaces intérieurs particulièrement humides. Ceux-ci peuvent être cancérigènes ou endommager le système nerveux central.

Les moisissures sont des organismes naturels qui se développent sur des matières organiques et sont alimentées par l’humidité. À l’extérieur, ils font autant partie de la nature que les arbres. Les spores de moisissures trop petites pour être vues dérivent dans les airs, atterrissant sur les feuilles mortes, le sol détrempé et les arbres morts, où elles établissent de petites colonies. Les moisissures se développent dans un environnement humide, se développent et se reproduisent. Heureusement, la plupart des moisissures extérieures ne présentent pas de problèmes de santé pour les humains car elles ne sont pas présentes en quantités concentrées.

Mais les moisissures à l’intérieur peuvent se développer et se concentrer davantage dans l’air ambiant. Même dans les maisons qui n’ont pas connu d’ouragans, d’inondations, etc., les moisissures se développent dans des endroits humides, chauds et insuffisamment ventilés tels que les vides sanitaires, les douches, les greniers qui fuient et les zones derrière les réfrigérateurs. Les fuites de plomberie, l’eau des gicleurs et les égouts inondés sont d’autres sources d’humidité qui favorisent la croissance de moisissures.

Selon l’Environmental Protection Agency (EPA), les symptômes autres que les types allergiques ou irritants ne sont pas couramment signalés à la suite de l’inhalation de moisissures. Néanmoins, si vous avez des problèmes de santé concernant les symptômes pouvant être causés par une exposition dans votre maison, l’EPA recommande d’appeler votre service de santé local ou national. Faites-le avant de nettoyer le problème afin que des tests puissent être effectués si nécessaire.

Dans la plupart des cas, si une croissance visible de moisissure est présente, l’échantillonnage n’est pas nécessaire. Et comme aucune limite de l’EPA ou d’autres limites fédérales n’a été fixée pour les moisissures ou les spores de moisissures, l’échantillonnage ne peut pas être utilisé pour vérifier la conformité d’une structure aux normes fédérales sur les moisissures. L’échantillonnage de surface peut être utile pour déterminer si une zone a été correctement nettoyée ou restaurée.

Équipement d’élimination des moisissures

Afin de limiter votre exposition aux moisissures en suspension dans l’air lors du nettoyage ou de l’élimination des moisissures, portez un respirateur N-95, disponible dans de nombreuses quincailleries (ils coûtent entre 12 $ et 25 $). Certains respirateurs N-95 ressemblent à un masque anti-poussière en papier avec une buse à l’avant ; d’autres sont faits principalement de plastique ou de caoutchouc et ont des cartouches amovibles qui empêchent la plupart des spores de moisissures d’entrer. Pour être efficace, le respirateur ou le masque doit être bien ajusté, alors suivez attentivement les instructions qui l’accompagnent.

Lorsque vous travaillez avec de l’eau et un détergent doux, des gants en caoutchouc ordinaires suffisent. Si vous utilisez un désinfectant, un biocide tel que l’eau de Javel ou une solution de nettoyage puissante, choisissez des gants longs qui s’étendent jusqu’au milieu de l’avant-bras et qui sont fabriqués à partir de caoutchouc naturel, de néoprène, de nitrile, de polyuréthane ou de PVC. Évitez de toucher la moisissure ou les objets moisis à mains nues.

Portez des lunettes sans trous d’aération pour éviter que les moisissures ou les spores de moisissures ne pénètrent dans vos yeux.

Techniques de réduction et d’élimination des moisissures

Bien que vous ne puissiez pas éliminer complètement la moisissure de votre maison, vous pouvez – et devriez – la réduire et la contrôler. L’élimination des taches de moisissure connues est une première étape importante. Ensuite, vous devez remédier à la source d’humidité. Sans humidité, la moisissure ne peut pas se développer.

De petites taches de moisissure peuvent être nettoyées par des bricoleurs avec du détergent et de l’eau ; les zones de plus d’environ 10 pieds carrés ou où il y a eu d’importants dégâts d’eau sont mieux laissées à des professionnels.

L’utilisation d’un produit chimique ou d’un biocide (eau de Javel, par exemple) qui tue les organismes tels que les moisissures n’est pas recommandée comme pratique courante. Il peut y avoir des cas, comme lorsque des personnes immunodéprimées sont en résidence, où le jugement professionnel peut indiquer l’utilisation d’un biocide.

Si vous choisissez d’utiliser un biocide, aérez toujours la zone et évacuez l’air vers l’extérieur. Ne mélangez jamais une solution d’eau de javel avec d’autres solutions de nettoyage ou détergents contenant de l’ammoniac, car des vapeurs toxiques peuvent être produites.

Si vous choisissez d’embaucher un professionnel pour faire le nettoyage, assurez-vous que l’entrepreneur en élimination des moisissures a de l’expérience dans le nettoyage des moisissures. Vérifiez les références et demandez à l’entrepreneur de suivre les recommandations du guide de l’EPA « Mold Remediation in Schools and Commercial Buildings » ou les directives établies par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

Si vous soupçonnez que le système de chauffage/ventilation/climatisation (CVC) peut être contaminé par de la moisissure (cela fait partie d’un problème d’humidité identifié, par exemple, ou il y a de la moisissure près de l’entrée du système), consultez le guide de l’EPA « Devez-vous faire nettoyer les conduits d’aération de votre maison ? » avant d’entreprendre toute action. Ne faites pas fonctionner le système CVC si vous savez ou soupçonnez qu’il est contaminé par de la moisissure, car cela pourrait propager la moisissure dans toute votre maison.

Si la moisissure a été causée par des eaux usées ou d’autres eaux contaminées, faites appel à un professionnel expérimenté dans le nettoyage et la réparation de structures endommagées par de l’eau contaminée.

Enlevez la moisissure ou la moisissure de la charpente du plancher

Si de la moisissure ou du mildiou se développe sous le sol, les conditions sont beaucoup trop humides. La première étape consiste à éliminer les sources d’humidité. Ensuite, mélangez environ 3/4 tasse d’eau de Javel avec un gallon d’eau dans un pulvérisateur propre de style jardin.

Portant de vieux vêtements et des lunettes ou des lunettes de sécurité (et un respirateur si les conditions le rendent nécessaire), vaporisez le cadrage avec ce mélange eau de Javel/eau.

Si vous ne portez pas de respirateur, évitez de respirer le spray.

Après application, essuyer la moisissure avec un chiffon (ou frotter avec une brosse, si nécessaire).

Enlever la moisissure des surfaces en bois

Comment pouvez-vous protéger les surfaces en bois contre la moisissure et le mildiou et comment éliminer les moisissures et le mildiou dangereux ? Voici quelques conseils de MSU Extension :

Bois non peint

Dans les endroits humides, chauds et mal ventilés, des moisissures superficielles se développent souvent sur les parties en bois des bâtiments. Étant donné que le bois neuf et non séché est particulièrement sensible à la moisissure, évitez de l’utiliser dans la mesure du possible.

Bois peint

Les surfaces intérieures en bois recouvertes d’émail ou de peinture oléo-résine moisissent rarement, à moins que les conditions ne soient très favorables à la croissance des moisissures. Les peintures plus douces sur les surfaces extérieures moisissent plus facilement.

Les moisissures se nourrissent de l’huile et des minéraux contenus dans la peinture et provoquent une décoloration d’apparence sale. Ils peuvent pénétrer profondément dans le film de peinture, même jusqu’au bois sous-jacent.

Des peintures résistantes à la moisissure de toutes les couleurs pour les surfaces extérieures en bois sont disponibles dans les magasins de peinture et de quincaillerie. Les fabricants ont formulé leurs produits avec des fongicides pour aider à lutter contre les attaques de moisissures.

ATTENTION : Les peintures résistantes à la moisissure ne doivent pas être utilisées sur les appuis de fenêtre, les parcs, les lits ou les jouets, car ces peintures peuvent être nocives si elles atteignent la bouche des jeunes enfants.

Si la moisissure se développe sur le bois, utilisez de la chaleur et augmentez la circulation de l’air pour que le bois soit aussi sec que possible. Le bois gravement infecté peut devoir être remplacé, de préférence par du bois qui a été traité ou qui est naturellement résistant à la pourriture.

Nettoyez soigneusement les surfaces moisies, les boiseries et les autres pièces en bois en les frottant avec un alcali doux, tel que de la lessive de soude ou du phosphate trisodique (8 à 10 cuillères à soupe pour un gallon d’eau), ou avec des désinfectants.

Les magasins de peinture, les épiceries et les maisons de fournitures pour concierges vendent ces produits sous diverses appellations commerciales. Rincez bien le bois à l’eau claire et laissez bien sécher le bois. Appliquez ensuite une peinture anti-moisissure.

Si la moisissure s’est développée sous la peinture ou le vernis, retirez toute la peinture ou le vernis des zones tachées. Ensuite, frottez avec une solution contenant 8 à 10 cuillères à soupe de phosphate trisodique et 1 tasse d’eau de Javel domestique pour un gallon d’eau. Des solutions plus fortes peuvent être utilisées si nécessaire. Portez des gants en caoutchouc.

Si la tache persiste, appliquez de l’acide oxalique (3 cuillères à soupe pour 1 litre d’eau). L’acide est toxique; manipuler avec soin. Enfin, rincez abondamment la surface à l’eau claire. Bien sécher avant de revernir.

