Il s’agit d’un guide de bricolage détaillé sur les effets de peinture sur papier de soie. Couvre les matériaux dont vous aurez besoin et fournit un didacticiel de peinture sur papier de soie étape par étape.

La texturation avec du papier de soie peut ajouter de la profondeur et de la nuance à n’importe quel mur. Cette technique simple, associée aux bonnes peintures et glacis, peut donner à un mur une gamme d’aspects différents.

Pour une finition texturée simple, vous pouvez simplement utiliser de la peinture ou la recouvrir d’un glacis deux tons plus foncé. Pour créer une texture semblable à du cuir, utilisez une peinture rougeâtre, brune ou beige et terminez avec un vernis plus foncé. Pour imiter la feuille d’or, utilisez de la peinture dorée, puis frottez dans un glacis teinté de rouge.

Matériaux et outils dont vous aurez besoin :

• Colle à papier peint

• Apprêt

• Papier de soie, pour couvrir plus environ 5 % de plus

• Peinture, avec une finition brillante coquille d’œuf

• Glacis, si nécessaire pour l’effet que vous avez choisi

• Rouleaux et brosses, y compris les brosses à copeaux

• Des chiffons pour tee-shirts en coton

• Gants en caoutchouc jetables

Peinture sur papier de soie étape par étape

1 Amorcer le mur s’il s’agit d’une teinte beaucoup plus foncée que la couleur que vous avez choisie.

2 Déchirez les bords suffisamment de feuilles de papier de soie pour recouvrir le mur que vous texturez, plus quelques feuilles supplémentaires.

3 Froisser délicatement chaque mouchoir puis ouvrez les feuilles et posez-les à plat.

4 A l’aide d’un rouleau ou d’un pinceau, étalez de la colle à papier peint uniformément et en douceur sur le mur.

5 Appuyez sur une feuille de papier de soie dans le mur collé. Essayez de le rendre aussi plat que possible, mais ne vous inquiétez pas des petits plis.

6 Égalisez certaines des rides avec une brosse à copeaux, pressez les autres plis dans les plis, puis pliez les plis pour vous assurer qu’ils adhèrent fermement au mur.

7 Utilisez la même technique pour appliquer les feuilles suivantes au mur, chevauchant les bords des feuilles. Encore une fois, utilisez la brosse à copeaux pour lisser le tissu ou pressez-le dans les plis. Déchirez les morceaux qui se chevauchent.

8 Lorsque vous avez terminé le mur, inspectez-le pour les endroits dénudés et couvrez-les avec de petits morceaux de tissu. Appliquez plus de colle à papier peint si nécessaire.

9 Une fois que la pâte est complètement sèche, brossez ou roulez sur l’apprêt. Lissez les gouttes (qui ont tendance à s’accumuler là où le tissu est plissé) avec une brosse à copeaux pendant que l’apprêt est encore humide.

dix Attendez que l’apprêt sèche soigneusement, puis brossez ou roulez sur la peinture. Lissez les gouttes avec une brosse à copeaux.

11 Si vous avez choisi un effet nécessitant un glacis, attendez que la peinture sèche puis appliquez-la avec un pinceau à copeaux. Utilisez des chiffons pour travailler doucement (ne pas déchirer le tissu) le glacis pour créer l’effet désiré.