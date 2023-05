Économisez de l’énergie en utilisant des appareils de cuisine

.

• Nettoyez souvent votre micro-ondes. Cela lui permet de fonctionner efficacement tout en empêchant les odeurs résiduelles de nourriture de s’infiltrer dans d’autres plats. Faire bouillir un bol d’eau avec du citron rafraîchira le four à micro-ondes et adoucira les déversements et les éclaboussures afin que vous puissiez facilement les essuyer.

• Faites cuire plusieurs choses dans votre four à la fois. Préparer plusieurs plats, voire plusieurs repas, en même temps peut vous faire gagner du temps, de l’argent et de l’énergie. Congelez simplement ce que vous n’avez pas besoin de manger immédiatement.

• Demandez-vous si vous devez ou non utiliser votre four pour réchauffer votre repas. Peut-être qu’un appareil plus petit, comme un autocuiseur, un wok ou un four grille-pain, fera cuire vos aliments plus rapidement et plus efficacement.

• Faire des tâches à la main, quand c’est possible. L’utilisation de batteurs à œufs manuels et d’ouvre-boîtes au lieu de leurs homologues électriques peut économiser de l’énergie et de l’argent au fil du temps.

• Assurez-vous que les flammes de votre cuisinière à gaz brûlent en bleu. Les flammes jaunes signifient que votre cuisinière ne fonctionne pas efficacement. Pour savoir comment effectuer des réglages, voir Comment régler un brûleur à gaz.

• Vérifiez que la porte de votre four ferme bien. Un joint desserré signifie une perte de chaleur et un gaspillage d’énergie. Nettoyez soigneusement le joint de la porte du four et l’endroit où il rencontre l’armoire avec un produit de nettoyage de cuisine commercial ou de l’eau chaude savonneuse pour vous assurer que la graisse et les particules alimentaires ne gênent pas une bonne étanchéité.